Древние люди, которые жили на территории современного Израиля приблизительно 500 тысяч лет назад, умели производить каменные пластины по технологии, получившей широкое распространение в регионе лишь спустя 100 тысяч лет. К такому выводу пришли археологи после анализа тысяч каменных предметов со стоянки эпохи раннего палеолита Джальджулия. Согласно выводам исследователей, появление новой технологии не означало, что древние сообщества сразу начинали пользоваться ею.

В определенный исторический период древний человек обрабатывал камень с помощью техники пластинчатого расщепления, которую долгое время воспринимали как важную веху в культурной эволюции Homo, поскольку она требовала соответствующих развитых навыков. От каменного ядрища (нуклеуса) ударами откалывали длинные и относительно узкие сколы — пластины, служившие заготовками для орудия. Длина таких сколов обычно превышала ширину в два и более раза.

В отличие от обычных отщепов, которые часто имели неправильную форму, пластины были более вытянутыми и однотипными. Благодаря этому древние мастера получали заготовки нужного размера. Но когда именно появилась эта техника на Ближнем Востоке?

Примерно 400 тысяч лет назад в Леванте — регионе, охватывающем территории современных Сирии, Ливана, Израиля, Палестины и Иордании — стали распространяться археологические культуры, получившие название «ашело-ябрудийский комплекс». Одной из его составляющих была амудийская индустрия, представители которой широко использовали каменные пластины для изготовления режущих орудий.

До этого там преобладала ашельская индустрия. Для нее были характерны каменные рубила, обработанные с двух сторон и часто имевшие миндалевидную или каплевидную форму.

Археологи давно задаются вопросом: могла ли технология производства пластин существовать во времена ашельской индустрии или она появилась только в эпоху ашело-ябрудийского комплекса? Найти ответ попыталась израильская команда археологов под руководством Влада Литова. Для этого изучили каменные предметы, найденные на стоянке Джальджулия во время раскопок в 2016-2017 годах.

Стоянку относят к позднему ашелю — археологической культуре, которую в Леванте предварительно связывают с Homo erectus sensu lato. Однако человеческих останков там не обнаружили, поэтому установить, какой именно вид изготовил найденные орудия, пока невозможно.

Литов и его коллеги проанализировали 25 тысяч каменных предметов с пяти археологических участков. Ранее другие исследователи установили возраст археологических слоев Джальджулии. Древнейшие датированные участки отнесли к периоду 417-516 тысяч лет назад, а более молодые — к периоду 316-367 тысяч лет назад.

Авторы нового исследования изучили размеры находок, форму сколов, особенности обработки нуклеусов, а затем сопоставили результаты с материалами из пещеры Кесем, расположенной в шести километрах от Джальджулии. Чтобы выяснить, намеренно ли древние люди изготавливали пластины, археологи изучают не только сами изделия, но и нуклеусы, от которых их откалывали. На поверхности последних сохраняются следы предыдущих сколов, позволяющие восстановить, как и в какой последовательности древние мастера обрабатывали камень. Это помогает отличить целенаправленное изготовление пластин от случайного получения вытянутых каменных обломков.

Специалисты выделили 282 предмета, связанные с пластинчатым производством. Возраст многих из них оценили как чуть более 500 тысяч лет. Значит, некоторым группам людей ашельской индустрии была знакома технология получения каменных пластин. Часть находок демонстрирует приемы обработки камня, сходные с теми, которые позднее стали характерны для амудийской индустрии. Но при этом, как отметили исследователи, мастера все равно продолжали придерживаться традиционных методов обработки.

Анализ показал, что в то время древние люди умели изготавливать каменные пластины разной формы, в том числе с тупым краем и острым режущим краем с противоположной стороны. Они также изменяли форму ядрища, поддерживая рабочую поверхность, чтобы последовательно откалывать новые пластины. Однако технология еще не была полностью освоена: на некоторых нуклеусах оставались следы неудачных сколов, которые затрудняли дальнейшую обработку камня.

Средняя длина пластиночных изделий составляла 48,3 миллиметра, ширина — 20,2 миллиметра. Это свидетельствует о том, что древние мастера изготавливали сравнительно небольшие изделия. Благодаря естественно острому краю их, вероятно, можно было использовать практически без дополнительной обработки.

Примеры пластин и отщепов, найденных на стоянке Джальджулия и в пещере Кесем / © Vlad Litov et al. 2026

Джальджулия — не единственное место, где проводили подобного рода технологические эксперименты. Существуют более ранние свидетельства производства пластин, но в других районах. Например, такие следы обнаружили в формации Каптурин в Кении: там известны находки возрастом 545 тысяч лет. Но местный способ обработки камня отличался от левантийского, что может говорить о независимом возникновении подобных приемов в разных сообществах. Правда, и в Кении эта практика не закрепилась.

Получается, техника изготовления каменных пластин на территории Леванта существовала примерно на 100 тысяч лет раньше, чем предполагали ученые. Однако новшество так и не стало основным способом обработки камня. Появление технической инновации еще не означало ее быстрого распространения: древние сообщества могли осваивать новые приемы, но продолжать пользоваться привычными методами.

Почему же технология, которую древние мастера уже умели применять, не получила широкого распространения? Литов предположил, что первоначально ашельские орудия лучше соответствовали хозяйственным потребностям жителей Леванта. В частности, они могли быть удобнее при разделке крупных животных, включая слонов и других хоботных.

Согласно гипотезе, приблизительно 400 тысяч лет назад хоботных в Восточном Средиземноморье стало меньше, что могло подтолкнуть местные сообщества изменить привычные способы охоты. При разделке более мелких животных было важно аккуратно снимать шкуру и отделять мясо от костей, чтобы получить максимум пищи. В таком случае пластины могли оказаться более подходящими инструментами.

Выводы исследователей представлены в журнале Quaternary.

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Игорь Байдов 692 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.