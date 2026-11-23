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Китай построил крупнейший в мире электрический сухогруз

Крупнейший в мире сухогруз с полностью электрической силовой установкой покинул Китай и следует в Норвегию. Там на судне установят аккумуляторную батарею емкостью 23,5 мегаватт-часа.

Судно BRF Froan / © Berge Rederi

Судно BRF Froan длиной 129,9 метра построено китайской компанией Jiangsu SOHO Marine Heavy Industry по заказу норвежской судоходной компании Berge Rederi. Оно будет перевозить мрамор вдоль побережья Норвегии, не используя традиционное топливо.

Грузоподъемность сухогруза составляет 13 250 тонн дедвейта. Для сокращения потребления электроэнергии он также оснащен двумя роторными парусами высотой по 24 метра. После ввода в эксплуатацию судно позволит существенно уменьшить выбросы углекислого газа (CO₂).

Движение BRF Froan будет обеспечивать электрическая силовая установка, получающая энергию от аккумуляторной системы. В Berge Rederi отметили, что зарядные станции в обоих конечных пунктах маршрута обеспечат судно электроэнергией, необходимой для каждого рейса. Сухогруз будет преодолевать примерно 425 километров между городом Бреннейсунн и населенным пунктом Эльнесвоген.

На борту установлены два роторных паруса высотой 24 метра и шириной четыре метра каждый. Эти вращающиеся цилиндры используют энергию ветра для создания дополнительной тяги, благодаря чему снижается нагрузка на основную движительную установку и уменьшается потребление электроэнергии.

По оценкам Berge Rederi, два роторных паруса позволят экономить в среднем 339 киловатт мощности во время каждого рейса. Для грузовых операций судно также оснастят электрическим экскаватором. Кроме того, компания планирует разместить на крышках грузовых люков солнечные панели общей площадью около 1000 квадратных метров.

BRF Froan будет работать по пятилетнему контракту, перевозя до 13 000 тонн мрамора из месторождений Бреннейсунн и Виснес на перерабатывающее предприятие компании Omya Hustadmarmor в Эльнесвогене. Там сырье будут использовать для производства карбоната кальция, востребованного в различных отраслях промышленности.

Главная задача проекта — полностью исключить выбросы при транспортировке и погрузочно-разгрузочных операциях благодаря применению аккумуляторов, электрического оборудования и электроэнергии, поступающей из портовой инфраструктуры. Ожидается, что эксплуатация судна позволит ежегодно сокращать выбросы углекислого газа примерно на 9000 тонн, а оксидов азота — приблизительно на 200 тонн.

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