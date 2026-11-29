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Под кольцо СКИФа заложили 40 тысяч свай, чтобы защитить пучок от вибраций

Под главным зданием Сибирского кольцевого источника фотонов в Кольцово скрыто 12-метровое основание. Даже небольшая дрожь грунта может сдвинуть магниты ускорителя настолько, что рентгеновский луч пройдет мимо образца.

Здание накопительного кольца СКИФа в Кольцово. Его внешний диаметр достигает 240 метров / © ЦКП «СКИФ»

Зачем ускорителю понадобились 40 тысяч раскатных свай, директор ЦКП «СКИФ», академик РАН Евгений Левичев объяснил в своей статье для Naked Science. Сваи и слои грунтовых смесей находятся под сплошной железобетонной плитой. Из 12 метров общей толщины основания на саму плиту приходится полтора.

Смысл такой конструкции становится понятнее в тоннеле накопителя. Здесь вдоль орбиты электронов стоят магниты. Если опора одного из них дрогнет, изменится и путь частиц. К тому моменту, когда рентгеновский луч дойдет до экспериментальной станции, его смещение может оказаться больше смещения самого магнита.

Для геолога это может означать, что вместо нужного включения в минерале луч попадет в соседний участок. На станции «Микрофокус» рентгеновское пятно занимает меньше 200 нанометров. Если луч сместится на сопоставимое расстояние, измерение покажет состав другого участка породы.

Внешний диаметр здания накопителя — около 240 метров. Когда строители приступили к бетонированию, издание «Страна Росатом» сообщило, что фундамент разделили на 56 сегментов. Бетон укладывали в них по очереди.

За положением пучка приходится следить и после окончания стройки. В тоннеле поддерживают постоянную температуру воздуха. При нагреве и охлаждении меняются размеры деталей, от которых зависит положение магнитов.

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