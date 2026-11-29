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Под кольцо СКИФа заложили 40 тысяч свай, чтобы защитить пучок от вибраций
Под главным зданием Сибирского кольцевого источника фотонов в Кольцово скрыто 12-метровое основание. Даже небольшая дрожь грунта может сдвинуть магниты ускорителя настолько, что рентгеновский луч пройдет мимо образца.
Зачем ускорителю понадобились 40 тысяч раскатных свай, директор ЦКП «СКИФ», академик РАН Евгений Левичев объяснил в своей статье для Naked Science. Сваи и слои грунтовых смесей находятся под сплошной железобетонной плитой. Из 12 метров общей толщины основания на саму плиту приходится полтора.
Смысл такой конструкции становится понятнее в тоннеле накопителя. Здесь вдоль орбиты электронов стоят магниты. Если опора одного из них дрогнет, изменится и путь частиц. К тому моменту, когда рентгеновский луч дойдет до экспериментальной станции, его смещение может оказаться больше смещения самого магнита.
Для геолога это может означать, что вместо нужного включения в минерале луч попадет в соседний участок. На станции «Микрофокус» рентгеновское пятно занимает меньше 200 нанометров. Если луч сместится на сопоставимое расстояние, измерение покажет состав другого участка породы.
Внешний диаметр здания накопителя — около 240 метров. Когда строители приступили к бетонированию, издание «Страна Росатом» сообщило, что фундамент разделили на 56 сегментов. Бетон укладывали в них по очереди.
За положением пучка приходится следить и после окончания стройки. В тоннеле поддерживают постоянную температуру воздуха. При нагреве и охлаждении меняются размеры деталей, от которых зависит положение магнитов.
Комментарии
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При хронических инфекциях иммунные клетки постепенно теряют способность бороться с вирусами, даже если те продолжают размножаться в организме. Это крайне опасно и может привести к гибели человека. До сих пор такое иммунное «самоторможение» связывали с длительной нагрузкой на клетки. Новый эксперимент показал, что их истощение — результат работы особого защитного механизма, необходимого, чтобы иммунитет не убил своего носителя.
Еще в прошлом веке ученые считали, что человек не может долгое время жить с температурой тела ниже +35. Теперь исследователи рассказали о женщине, которая десятилетиями каждую зиму роняла температуру тела до уровня, характерного для варана в покое, а не для типичного млекопитающего. Несмотря на это, она прожила более полувека, а при посмертном вскрытии врачи обнаружили довольно необычные особенности ее мозга.
Небесные тела за орбитой Нептуна движутся так, будто на их орбиты влияет гравитация еще одной, неизвестной планеты. До сих пор ее считали во много раз более массивной, чем Земля — и не могли найти. Новая работа показала, что астрономы могли недооценить гравитационное влияние куда менее массивного объекта. Возможно, именно в этом кроются причины неуловимости Девятой планеты.
При хронических инфекциях иммунные клетки постепенно теряют способность бороться с вирусами, даже если те продолжают размножаться в организме. Это крайне опасно и может привести к гибели человека. До сих пор такое иммунное «самоторможение» связывали с длительной нагрузкой на клетки. Новый эксперимент показал, что их истощение — результат работы особого защитного механизма, необходимого, чтобы иммунитет не убил своего носителя.
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