В России около 30 миллионов людей страдают мигренью — заболеванием, главным проявлением которого являются приступы пульсирующей боли, охватывающей половину головы. Иногда приступы настолько частые и сильные, что причиняют выраженные мучения и не дают жить полноценной жизнью, заставляют регулярно пропускать работу. В конце прошлого столетия было сделано неожиданное открытие: одним из самых эффективных средств для профилактики частых мигренозных приступов стал мощнейший яд. О том, как он помогает вздохнуть спокойно многим людям с мигренью, рассказывает советник по науке «Нацимбио» Госкорпорации Ростех, доктор медицинских наук Игорь Никитин.

Сильнейший яд, который превратился в лекарство

Одно из самых ядовитых веществ биологического происхождения. Мощнейший нейротоксин. Всего один грамм способен убить миллион человек. Сложно поверить, что это соединение стало одним из самых популярных препаратов в косметологии и спасением для множества людей, страдающих мигренью. За это ботулотоксин часто называют «чудодейственным ядом».

Соединение это вырабатывают бактерии Clostridium botulinum, вызывающие смертельно опасное заболевание — ботулизм. На самом деле ботулотоксин — не один, а целая группа токсинов. Они обозначаются буквами A, B, C1, C2, D, E, F и G. Самый мощный — A, за ним следуют B и F, они-то обычно и вызывают болезнь у человека. Заражение чаще всего происходит через пищу. Возбудитель хорошо себя чувствует в бескислородных условиях и активно размножается в плохо обработанных консервированных продуктах, например, в домашних соленьях.

Попав в организм, ботулинический токсин нарушает выработку ацетилхолина — соединения, необходимого для передачи электрических импульсов между нервами и мышцами. Из-за этого появляются слабость и параличи. Опаснее всего паралич мышц, отвечающих за дыхание. Именно он становится причиной гибели.

На первый взгляд парадоксально, но именно те самые свойства, из-за которых ботулотоксин смертельно опасен, делают его полезным для борьбы с некоторыми косметологическими проблемами и неврологическими нарушениями. Чтобы получить пользу и избежать рисков, необходимо очистить токсин, взять его в нужной дозе и ввести в нужные места.

Мигрень: болезнь, крадущая жизнь

Головная боль — симптом, с которым на протяжении жизни сталкивался практически каждый человек. Зачастую она возникает изредка, из-за переутомления, во время простуды, после чрезмерного употребления алкоголя. Но некоторых людей этот симптом беспокоит регулярно, потому что является самостоятельным заболеванием или проявлением другой основной болезни.

В зависимости от причин, существует более 150 разновидностей головной боли. Одна из самых распространенных — мигрень. По некоторым данным, ею страдают 3 из 20 взрослых людей. Мигренозные боли весьма специфичны: они обычно охватывают половину головы, носят пульсирующий, давящий характер, нередко сопровождаются повышенной чувствительностью к яркому свету, громкому звуку, резким запахам, прикосновениям, тошнотой, рвотой. Таким эпизодам могут предшествовать некоторые необычные ощущения — продрома и/или аура.

Причины мигрени до конца не известны. Считается, что дело в особенностях функционирования нервной системы и биохимических нарушениях, связанных с болевой чувствительностью. Примечательно, что 3/4 пациентов с мигренью — женщины, вероятно, это связано с особенностями гормонального фона.

Течение болезни бывает разным. Приступы могут возникать всего один или несколько раз в год. У некоторых людей голова болит 15 дней и более в течение каждого месяца. Такую форму мигрени называют хронической. Мало того что эпизоды головных болей часты: они могут длиться до нескольких суток и быть очень сильными, причиняя мучения, выбивая из привычного ритма жизни. Если голова болит менее 15 дней в течение месяца, то это — эпизодическая мигрень, но и она может сильно снижать качество жизни.

Если же человек с частыми приступами бесконтрольно принимает обезболивающие таблетки, то вдобавок к мигрени он рискует получить лекарственно-индуцированную головную боль. Лекарства, вместо того чтобы бороться с проблемой, начинают усугублять ее.

В таких случаях необходимо лечение, которое помогало бы в профилактике эпизодов мигрени. И оно существует. Как раз в этом отношении и оказались полезны препараты ботулотоксина.

Как врачи додумались использовать ботулотоксин в качестве лекарства?

Ученые впервые обнаружили ботулотоксин в 1897 году. Группа музыкантов из Бельгии выступала на похоронах, после чего угощалась копченой ветчиной, и все ее члены тяжело отравились. Расследование показало, что причиной тому стали бактерии Clostridium botulinum.

В 1965 году американский невролог Даниэль Драхман продемонстрировал в экспериментах, как ботулотоксин приводит к параличу лапок у цыплят. А в 1970-х годах этой работой заинтересовался американский офтальмолог Алан Скотт с коллегами. Они решили, что токсин можно использовать для расслабления мышц глазных яблок, чтобы лечить косоглазие. Так и появился первый препарат ботулотоксина. Вскоре врачи взяли его на вооружение для борьбы с блефароспазмом (непроизвольными сокращениями круговой мышцы глаза), кривошеей, мышечными спазмами при рассеянном склерозе и другими неврологическими заболеваниями.

Офтальмологические пациенты, которым вводили ботулотоксин, стали замечать полезный побочный эффект: у многих из них разглаживались морщины вокруг глаз за счет воздействия препарата на мимические мышцы. В 1990-х годах ботулинический токсин стал известен как мощное средство устранения морщин. В 2002 году американский департамент FDA одобрил его применение в косметологии.

Что касается головных болей, то изначально с помощью ботулотоксина пытались лечить головную боль напряжения. Это логично: в самом названии отражен тот факт, что болевые ощущения связаны с перенапряжением мышц головы, шеи и плечевого пояса.

Лекарство, умеющее обманывать боль: неожиданная находка

Казалось бы, к мигрени история с ботулотоксином не имеет отношения. Это соединение расслабляет мышцы, а в патогенезе мигренозных болей мышечные спазмы играют второстепенную роль. Как и в случае со многими открытиями в медицине, сделать неожиданную находку помогла случайность.

В 1990-х годах американский пластический хирург Уильям Биндер одним из первых стал применять ботулотоксин для борьбы с морщинами. Среди его пациенток были женщины, страдающие мигренью. Они сообщали, что после «уколов красоты» их стали меньше беспокоить головные боли.

Биндеру стало понятно: раз эффект повторяется раз за разом — это не просто случайное совпадение. Он поделился своими наблюдениями с неврологом Митчеллом Брином и специалистом по хирургии головы и шеи Эндрю Блитцером. В 2000 году они вместе опубликовали знаковое исследование, в котором рассказали об эффективности ботулинотерапии при мигрени.

Последующие исследования показали: ботулотоксин является едва ли не самым эффективным средством для профилактики приступов мигрени, при этом большинство пациентов его хорошо переносят. Врачи-специалисты по лечению головной боли взяли новый метод на вооружение, и только потом ученые стали разбираться, как же он работает.

Согласно современным представлениям, ботулотоксин при мигрени действует на нервные окончания, отвечающие за восприятие боли. Во время мигренозного приступа эти окончания выделяют особые вещества, в том числе белок-нейропептид CGRP. Он повышает чувствительность болевых рецепторов и способствует передаче болевых сигналов в головной мозг.

Ботулотоксин проникает в нервные окончания и блокирует работу белка SNAP-25, который необходим для выделения CGRP и других сигнальных нейропептидов. В итоге нервные окончания становятся менее чувствительными к раздражителям и передают меньше болевых сигналов.

Но как препарат, введенный под кожу головы, влияет на боль, возникающую в мозговых оболочках? Исследования показали, что некоторые чувствительные нервные клетки имеют разветвленные отростки: одни заканчиваются в тканях головы, а другие — в мозговых оболочках. Это может объяснять, почему инъекции ботулотоксина снаружи черепа способны влиять на развитие мигренозной боли.

Можно ли «отравиться» препаратами ботулотоксина, и насколько они безопасны?

Ботулинотерапия безопасна, потому что препарат вводят в строго выверенной дозе только в определенные места. За счет этого он не распространяется по организму и не вызывает «отравления». Иногда возможны такие временные нежелательные явления, как головная боль, симптомы, напоминающие грипп, сухость в глазах, слезотечение, опущение века, брови или уголка рта из-за ослабления мышц, слюнотечение. Более серьезные последствия встречаются очень редко, как правило, если инъекции проводились неправильно или несертифицированным препаратом.

Кому назначают лечение?

В соответствии с российскими клиническими рекомендациями, утвержденными Минздравом России, препараты ботулинического токсина применяются для профилактики хронической мигрени, в том числе в случаях, когда на фоне злоупотребления обезболивающими у пациента развивается лекарственно-индуцированная головная боль. При этом среди зарегистрированных в России препаратов ботулинического токсина типа А только препарат производства НПО «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех) имеет официальное показание «хроническая мигрень у взрослых». Это позволяет врачу назначать терапию в соответствии с зарегистрированной инструкцией, а пациенту — получать лечение препаратом, официально одобренным для данного показания.

Важно понимать, что ботулинотерапия направлена не на купирование уже начавшегося приступа, а на профилактику головной боли и снижение частоты ее эпизодов. Ее задача — облегчить течение заболевания и улучшить состояние пациента в долгосрочной перспективе. Продолжительность курса лечения врач определяет индивидуально, с учетом состояния пациента и особенностей течения заболевания.

Мигрень может сильно снижать качество жизни, особенно если протекает в хронической форме. В таких случаях важно не только бороться с приступами, но и постараться сделать так, чтобы они возникали как можно реже. Сегодня для этого есть действенные средства, и ботулинотерапия — одно из самых эффективных. Она помогает прекратить мучения многих пациентов.

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Нацимбио 4 статей «Нацимбио» — это российский фармацевтический холдинг, который специализируется на разработке и производстве вакцин, бактериофагов и препаратов из плазмы крови. Входит в госкорпорацию «Ростех».