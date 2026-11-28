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Сколько дней проводят в больницах пациенты в богатых странах

Япония и Израиль славятся своей медициной, при этом средний срок пребывания в больницах этих стран различается в три раза. На инфографике показано, сколько в среднем проводят в больнице пациенты разных стран, попавшие туда для лечения острых заболеваний.

© Babak Sheikh, MD

В богатых странах нет единого срока, сколько пациенты проводят в больницах. Рекордсменом по срокам пребывания в больнице для лечения острых заболеваний стала Япония. Там пациенты в среднем проводят 15,5 дня.

Япония славится своей высокотехнологической медициной. Однако одно из объяснений столь долгого пребывания пациентов в больницах — социальная госпитализация. Коек в Японии много, так что места, предназначенные для лечения острых заболеваний, там часто используют для длительного ухода за пожилыми людьми.

С большим отрывом от Японии на втором месте оказалась Канада. Там пациенты в среднем проводят в больнице восемь дней. Следом оказалась Великобритания со сроком пребывания 7,5 дня. В топ-5 также вошли Германия и Южная Корея.

Меньше всего в больницах держат в Израиле. Одна из причин — нехватка коек. Кроме того, система здравоохранения страны во многом ориентирована на амбулаторную помощь.

Авторы инфографики использовали данные ОЭСР. Для большинства стран данные актуальны на 2024 год, для США указаны за 2022 год, для Испании — за 2023 год.

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