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Камера темной энергии запечатлела необычную голубую туманность в форме рыбки
Камера темной энергии (Dark Energy Camera) с 570-мегапиксельным ПЗС-сенсором, установленная на четырехметровом телескопе имени Виктора М. Бланко в Чили, получила новое изображение туманности «Рыба-петушок». Это удивительное облако межзвездного вещества представляет собой остаток мощного звездного взрыва.
Туманность находится примерно в 6800 световых годах от Земли, в созвездии Центавра. Она представляет собой часть остатка сверхновой SNR G295.5+09.7. Свое необычное название объект получил благодаря очертаниям, напоминающим плавающую бойцовую рыбку, известную также как сиамский петушок (лат. Betta splendens).
Это почти призрачное облако газа и пыли образовалось после взрыва звезды, значительно превосходившей Солнце по массе. В результате катастрофического события внешние слои звезды были выброшены в окружающее пространство. Со временем вещество, оставшееся после взрыва сверхновой, продолжило расширяться, рассеиваться и сталкиваться с окружающими газовыми облаками.
В результате взаимодействия выброшенного вещества с межзвездной средой сформировалось светящееся голубоватое облако, запечатленное на снимке.
Впечатляющее изображение гигантской космической «рыбы» получено с помощью инструмента, предназначенного прежде всего для изучения загадочной темной энергии. Этим термином ученые обозначают пока не установленную природу физического явления, которое, как считается, заставляет Вселенную расширяться с ускорением.
Камера темной энергии используется в рамках международного проекта Dark Energy Survey — шестилетней исследовательской программы, в ходе которой ученые собрали данные о сотнях миллионов галактик, тысячах сверхновых и других особенностях нашей Вселенной. Эти наблюдения призваны помочь лучше понять природу темной энергии.
В январе 2026 года исследователи представили первые результаты шестилетнего обзора. Однако изучение возможных свойств темной энергии продолжается: ученые используют камеру DECam наряду с другими инструментами, включая недавно запущенный космический телескоп «Нэнси Грейс Роман». Таким образом, хотя главная задача Камеры темной энергии — сбор научных данных для исследования одной из величайших загадок современной космологии, камера способна создавать и впечатляющие изображения. Среди них — этот нежный голубой космический шлейф, расположенный в тысячах световых лет от Земли.
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