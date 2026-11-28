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От туманных сетей до фильтров: семь технологий, которые помогут людям получить доступ к воде в засушливых регионах

Собирать влагу из тумана и росы, накапливать дождевую воду и очищать соленые подземные воды — эти технологии могут стать дополнительными источниками водоснабжения засушливых регионов.

Пустыня / © Getty Images

Панель размером с обычное окно, испытанная в Долине Смерти в Калифорнии, в течение семи дней собирала воду непосредственно из воздуха, не расходуя электроэнергию. Устройство, разработанное инженерами Массачусетского технологического института (MIT), производило от 57 до 161,5 миллилитров воды в сутки. Этот скромный результат показал, что даже в одном из самых засушливых мест Северной Америки можно получать воду из атмосферной влаги.

В других регионах пустынные сообщества собирают туман, запасают воду во время кратковременных ливней и очищают солоноватые подземные воды. Рассмотрим семь технологий, позволяющих использовать такие источники: от экспериментальных панелей до промышленных установок, способных обеспечивать водой целые города.

Гидрогелевая панель / © MIT

1. Гидрогелевые панели, извлекающие воду из сухого воздуха

В основе панели MIT лежит гидрогель — мягкий материал, способный поглощать водяной пар из проходящего над ним воздуха в ночное время. Днем солнечное тепло помогает высвободить накопленную влагу. Пар конденсируется на внутренней поверхности стеклянной камеры, после чего вода стекает по трубке в сборный резервуар.

Исследователи придали гидрогелю форму небольших куполов, чтобы увеличить площадь поверхности, на которой может оседать влага. Испытания в Долине Смерти подтвердили, что конструкция работает в реальных условиях, на открытом воздухе. Следующая задача — объединить множество таких панелей в систему, способную производить достаточно воды для нужд целого домохозяйства.

Сети для сбора тумана / © Getty Images

2. Сети для сбора тумана, снабжающие водой целые деревни

Сети для сбора тумана улавливают мельчайшие капли воды, уже содержащиеся в воздухе. Ветер прогоняет туман через сетчатое полотно, капли оседают на его волокнах, сливаются друг с другом и стекают в специальные желоба. Затем по трубам собранная вода поступает в накопительные резервуары.

В марокканском регионе Айт-Баамран проект на горе Бутмезгуида обеспечил питьевой водой более 400 жителей пяти деревень. Гора регулярно задерживает туманные массы, которые перемещаются вглубь суши со стороны Атлантического океана.

Географическое положение здесь играет решающую роль: чтобы сети давали достаточное количество воды, необходимы частые туманы, которые ветер переносит через их поверхность.

3. Коллекторы росы, охлаждающиеся под открытым ночным небом

В основе коллектора росы лежит поверхность, которая после захода солнца отдает тепло в окружающее пространство и охлаждается. Когда ее температура опускается ниже точки росы, водяной пар из воздуха конденсируется на поверхности. Наклонная панель позволяет каплям стекать в резервуар без использования энергозатратных систем охлаждения.

Исследователи, работавшие в прибрежном регионе Кач в индийском штате Гуджарат, установили, что сезон образования росы здесь продолжается восемь месяцев и частично совпадает с засушливым периодом года. Такие коллекторы стали дополнительным источником воды для деревень, где поверхностные водоёмы могли пересыхать, а местные подземные воды были непригодны для питья.

4. Крышные системы для сбора дождевой воды в засушливые месяцы

Крыша здания может служить водосборной поверхностью: во время кратковременного ливня вода по водосточным желобам направляется в закрытую цистерну. Объем запасов, который может накопить домохозяйство, зависит от площади крыши, вместимости резервуара и частоты осадков.

Если собранная вода предназначена для питья, ее необходимо дополнительно очищать от загрязнений, которые она могла захватить на пути к резервуару.

Недалеко от Тусона, штат Аризона, одно из домохозяйств на протяжении более 20 лет использовало дождевую воду в пустыне Сонора и документировало результаты. Система включала цистерну объемом 98 000 литров, а также оборудование для ультрафиолетового обеззараживания, фильтрации активированным углем и обратного осмоса.

Песчаная плотина / © Getty Images

5. Песчаные плотины, накапливающие воду под руслами рек

Песчаная плотина — это невысокая преграда, которую строят поперек русла сезонной реки. Во время дождей потоки воды несут песок вниз по течению, и часть осадочного материала задерживается за плотиной. Вода накапливается в промежутках между песчинками, а местные жители могут извлекать ее из колодцев.

Исследование 97 песчаных плотин в Кении показало, что большинство из них сохраняло воду в сухой сезон. Однако другое исследование выявило фекальное загрязнение даже в некоторых пробах воды из колодцев с насосами. Это подчеркивает необходимость проверять качество накопленной воды и очищать ее перед употреблением.

6. Обратный осмос, удаляющий соли из подземных вод

Некоторые подземные водоносные горизонты в пустынных районах содержат солоноватую воду, непригодную для питья без предварительной обработки. При обратном осмосе давление заставляет воду проходить через специальные мембраны, которые задерживают большую часть растворенных солей.

Опреснительная установка имени Кей Бейли Хатчисон в Эль-Пасо, штат Техас, способна производить до 105 миллионов литров пресной воды в сутки.

Однако этот процесс сопровождается образованием концентрированного солевого раствора, который необходимо утилизировать. В Эль-Пасо его закачивают в глубокие скважины. Это пример того, какие дополнительные инженерные сооружения могут потребоваться для опреснения воды вдали от морского побережья.

7. Современные системы очистки, позволяющие повторно использовать сточные воды

В городе Скоттсдейл, штат Аризона, воду после обычной очистки на городских очистных сооружениях подвергают дополнительной обработке. Для этого применяются озонирование, мембранная фильтрация, обратный осмос и ультрафиолетовое обеззараживание.

Уже более 30 лет город использует полученную таким образом воду для пополнения подземного водоносного горизонта, служащего источником питьевого водоснабжения. Такой подход позволяет городам получать дополнительный ресурс из воды, которая уже поступает на очистные сооружения через канализационную сеть. Масштабы системы зависят от объема сточных вод и производительности оборудования, способного надежно обеспечивать их очистку.

Выбор источника воды определяется местными условиями. Прибрежная деревня может несколько месяцев в году получать влагу из тумана, тогда как расположенный в глубине материка город может использовать солоноватые подземные воды или постоянный поток сточных вод.

Главный критерий эффективности любой из этих технологий — объем безопасной для питья воды, который она способна обеспечить в самые засушливые месяцы года.

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