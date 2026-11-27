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Китай создал первый в мире детандер мощностью 600 мегаватт для систем хранения энергии на сжатом воздухе

Китай завершил разработку и испытания первого в мире детандера мощностью 600 мегаватт, предназначенного для систем хранения энергии на сжатом воздухе. Разработка стала важным шагом в создании оборудования для крупномасштабного накопления электроэнергии.

Первый в мире детандер мощностью 600 мегаватт для систем хранения энергии на сжатом воздухе / © Courtesy of the Institute of Engineering Thermophysics / Chinese Academy of Sciences

Институт инженерной термофизики и компания Zhongchu Guoneng (Beijing) Technology Co. объявили, что совместно разработанный детандер успешно прошел комплексные испытания и сошел с производственной линии.

Система хранения энергии на сжатом воздухе включает несколько основных компонентов: компрессор, детандер и теплообменник для аккумулирования тепловой энергии, а также вспомогательное оборудование.

Детандер — один из ключевых элементов такой системы. Он преобразует энергию сжатого воздуха в механическую работу. Принцип действия установки напоминает работу гигантского аккумулятора. В периоды низкого потребления электроэнергии избыток электричества используется для сжатия воздуха и его последующего хранения. Когда спрос на электроэнергию возрастает, накопленный воздух высвобождается и приводит в движение детандер, который, в свою очередь, вращает электрогенератор. Поскольку детандер выполняет одну из центральных функций системы, его нередко называют ее «сердцем». От характеристик этого агрегата во многом зависит эффективность всей установки.

После почти двух лет интенсивных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ специалисты решили ряд сложных инженерных задач, связанных с созданием детандера мощностью 600 мегаватт. Установка должна обеспечивать работу с переменной частотой вращения, сохранять высокую эффективность в широком диапазоне нагрузок и демонстрировать стабильные характеристики при различных режимах эксплуатации.

К числу основных технических достижений относятся разработка полностью трехмерной аэродинамической модели, обеспечивающей работу детандера во всем диапазоне эксплуатационных режимов, проектирование сложной конструкции сверхдлинного многоступенчатого вала, а также создание согласованной системы динамического управления изменяемой геометрией проточной части и частотой вращения.

В результате исследовательская группа создала первый в мире детандер мощностью 600 мегаватт для систем хранения энергии на сжатом воздухе. Агрегат прошел комплексную сборку и механические испытания. Все полученные результаты соответствуют проектным требованиям или превосходят их.

Среди преимуществ установки разработчики отмечают высокую степень интеграции компонентов, повышенную эффективность, быстрое включение и отключение, длительный срок службы и простоту технического обслуживания.

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