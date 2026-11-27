Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай создал первый в мире детандер мощностью 600 мегаватт для систем хранения энергии на сжатом воздухе
Китай завершил разработку и испытания первого в мире детандера мощностью 600 мегаватт, предназначенного для систем хранения энергии на сжатом воздухе. Разработка стала важным шагом в создании оборудования для крупномасштабного накопления электроэнергии.
Институт инженерной термофизики и компания Zhongchu Guoneng (Beijing) Technology Co. объявили, что совместно разработанный детандер успешно прошел комплексные испытания и сошел с производственной линии.
Система хранения энергии на сжатом воздухе включает несколько основных компонентов: компрессор, детандер и теплообменник для аккумулирования тепловой энергии, а также вспомогательное оборудование.
Детандер — один из ключевых элементов такой системы. Он преобразует энергию сжатого воздуха в механическую работу. Принцип действия установки напоминает работу гигантского аккумулятора. В периоды низкого потребления электроэнергии избыток электричества используется для сжатия воздуха и его последующего хранения. Когда спрос на электроэнергию возрастает, накопленный воздух высвобождается и приводит в движение детандер, который, в свою очередь, вращает электрогенератор. Поскольку детандер выполняет одну из центральных функций системы, его нередко называют ее «сердцем». От характеристик этого агрегата во многом зависит эффективность всей установки.
После почти двух лет интенсивных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ специалисты решили ряд сложных инженерных задач, связанных с созданием детандера мощностью 600 мегаватт. Установка должна обеспечивать работу с переменной частотой вращения, сохранять высокую эффективность в широком диапазоне нагрузок и демонстрировать стабильные характеристики при различных режимах эксплуатации.
К числу основных технических достижений относятся разработка полностью трехмерной аэродинамической модели, обеспечивающей работу детандера во всем диапазоне эксплуатационных режимов, проектирование сложной конструкции сверхдлинного многоступенчатого вала, а также создание согласованной системы динамического управления изменяемой геометрией проточной части и частотой вращения.
В результате исследовательская группа создала первый в мире детандер мощностью 600 мегаватт для систем хранения энергии на сжатом воздухе. Агрегат прошел комплексную сборку и механические испытания. Все полученные результаты соответствуют проектным требованиям или превосходят их.
Среди преимуществ установки разработчики отмечают высокую степень интеграции компонентов, повышенную эффективность, быстрое включение и отключение, длительный срок службы и простоту технического обслуживания.
Комментарии
Состав пищи влияет не только на то, какие питательные вещества получает организм, но и на микроорганизмы, обитающие в пищеварительном тракте. Изменения в их сообществе могут отражать особенности питания, хотя сами по себе еще не говорят о том, что один рацион полезнее другого.
Низкий уровень витамина D зимой вовсе не обязательно указывает на его длительный дефицит и необходимость принимать добавки. Однако низкие показатели в летний период могут служить действительно тревожным сигналом, выяснили авторы нового масштабного исследования.
Ученые Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург проверили, насколько достоверно ИИ-модели распознают ложные, спорные и верные утверждения о здоровье. В эксперименте десять нейросетей оценили более 100 медицинских утверждений на русском и английском языках. Исследование показало, что даже единое согласие трех сильных моделей не гарантирует правильность ответа — в 31 % случаев «консенсус» выносит ошибочный вердикт.
Состав пищи влияет не только на то, какие питательные вещества получает организм, но и на микроорганизмы, обитающие в пищеварительном тракте. Изменения в их сообществе могут отражать особенности питания, хотя сами по себе еще не говорят о том, что один рацион полезнее другого.
Опрос показал, верит ли население России, что страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в космосе
Большинство россиян считают, что в будущем их страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в области космических технологий и освоения космоса. При этом оптимизм заметно растет с возрастом, а мужчины чаще женщин сомневаются в перспективах отечественной космонавтики. Такие результаты показало совместное исследование Naked Science и Russian Field.
Завоевательная кампания Александра Македонского стала возможной не только благодаря военным талантам полководца. Предпосылки складывались еще при его отце Филиппе II, которому за сравнительно короткий срок удалось превратить небольшое царство в богатую и влиятельную державу.
Состав пищи влияет не только на то, какие питательные вещества получает организм, но и на микроорганизмы, обитающие в пищеварительном тракте. Изменения в их сообществе могут отражать особенности питания, хотя сами по себе еще не говорят о том, что один рацион полезнее другого.
Опрос показал, верит ли население России, что страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в космосе
Большинство россиян считают, что в будущем их страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в области космических технологий и освоения космоса. При этом оптимизм заметно растет с возрастом, а мужчины чаще женщин сомневаются в перспективах отечественной космонавтики. Такие результаты показало совместное исследование Naked Science и Russian Field.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
13 Сентября, 2016
Пункт назначения Бенну: почему?
9 Февраля, 2023
Ложь большая и маленькая: как работает пропаганда
23 Января, 2014
Собачье сердце, собачья голова
12 Декабря, 2016
10 гаджетов для тех, кого не отпускает прошлое
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно