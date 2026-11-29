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От научной фантастики к реальной технологии: ученые воплотили в жизнь технологию из сериала
Может ли какая-то идея из научной фантастики воплотиться в жизнь? Иногда это происходит. Так ученые создали антенну, которая может менять форму в зависимости от температуры и работать как на низких, так и на высоких частотах. Вдохновились исследователи идеей из цикла «Пространство».
Научная фантастика нередко вдохновляет ученых на создание технологий. Цикл научно-фантастических романов «Пространство», по которому сняли одноименный телесериал, стал одним из таких примеров. Соавторами цикла выступили Дэниел Абрахам и Тай Франк.
Абрахам окончил бакалавриат Университета Нью-Мексико по специальности биология в 1994 году. После этого он стал работать в IT-отдел интернет-провайдера в Альбукерке. Также он писал фэнтези-романы и участвовал в сообществе любителей настольных ролевых игр. Благодаря играм он познакомился с Франком.
Франк к тому моменту уже разработал свою научно-фантастическую ролевую игру, которой заинтересовался Абрахам. Его увлек мир, который создал Франк, и он предложил превратить эту историю в книгу. Они рассчитывали заработать немного денег на пиццу, но закончилось это циклом из девяти успешных романов и нескольких рассказов. Также на Amazon Prime вышел сериал, созданный по мотивам цикла.
В серии появилась инопланетная технология, которая в будущем привлекла внимание ученых, — протомолекула, которая может самостоятельно восстанавливаться и менять форму. Ее используют для создания кораблей и оружия, отличающихся высокой адаптивностью и устойчивостью.
Прочла «Пространство» и Дженнифер Холленбек из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. Она не просто читала интересные романы, но и думала, как описанные в них технологии могли бы работать в реальном мире.
Сама Холленбек более 20 лет занималась вычислительной электродинамикой. Проектирование антенн она считает одновременно наукой и искусством. При этом современные антенны — негибкие и сложные по конструкции. Прочитав о необычных инопланетных молекулах из «Пространства», Холленбек задумалась, можно ли создать антенну, способную менять форму по требованию.
Вместе со специалистом по аддитивному производству Стивеном Сторком она предложила создать прототип антенны, которая способна менять форму по требованию и непосредственно во время работы. Спустя пять лет после создания первого прототипа команда исследователей опубликовала результаты работы над антенной из сплава с эффектом памяти формы в ACS Applied Engineering Materials.
Исследователи изготовили антенну из нитинола — сплава никеля и титана с эффектом памяти формы, напечатанного на 3D-принтере. Эта антенна может складываться как оригами или менять форму в двух направлениях в зависимости от температуры. На внутренней стороне устройства создали специальный паз для нагревательного провода. Именно он позволяет менять форму. При этом антенна может работать как на низких, так и на высоких частотах.
В команде ученых был Майкл Шерберн, который также получил образование в Университете Нью-Мексико. Шерберн узнал, что один из авторов книг также был выпускником этого университета. В итоге он захотел познакомить всех участников истории.
Через шоураннеров «Пространства» он вышел на Абрахама и Франка. В итоге писатели и исследовательская группа поговорили по видеосвязи. Они обсудили, как научная фантастика вдохновляет на создание реальных технологий, которые одновременно могут вдохновить на создание новых фантастических произведений.
Позднее Холленбек, Шерберн и Абрахам смогли встретиться лично. Ученые показали писателю прототип антенны, использовав единственный доступный источник тепла — горячую тарелку с блюдом, которое ел Шерберн.
Комментарии
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Еще в прошлом веке ученые считали, что человек не может долгое время жить с температурой тела ниже +35. Теперь исследователи рассказали о женщине, которая десятилетиями каждую зиму роняла температуру тела до уровня, характерного для варана в покое, а не для типичного млекопитающего. Несмотря на это, она прожила более полувека, а при посмертном вскрытии врачи обнаружили довольно необычные особенности ее мозга.
Небесные тела за орбитой Нептуна движутся так, будто на их орбиты влияет гравитация еще одной, неизвестной планеты. До сих пор ее считали во много раз более массивной, чем Земля — и не могли найти. Новая работа показала, что астрономы могли недооценить гравитационное влияние куда менее массивного объекта. Возможно, именно в этом кроются причины неуловимости Девятой планеты.
При хронических инфекциях иммунные клетки постепенно теряют способность бороться с вирусами, даже если те продолжают размножаться в организме. Это крайне опасно и может привести к гибели человека. До сих пор такое иммунное «самоторможение» связывали с длительной нагрузкой на клетки. Новый эксперимент показал, что их истощение — результат работы особого защитного механизма, необходимого, чтобы иммунитет не убил своего носителя.
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