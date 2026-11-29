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От научной фантастики к реальной технологии: ученые воплотили в жизнь технологию из сериала

Может ли какая-то идея из научной фантастики воплотиться в жизнь? Иногда это происходит. Так ученые создали антенну, которая может менять форму в зависимости от температуры и работать как на низких, так и на высоких частотах. Вдохновились исследователи идеей из цикла «Пространство».

© John Hopkins Applied Physics Laboratory

Научная фантастика нередко вдохновляет ученых на создание технологий. Цикл научно-фантастических романов «Пространство», по которому сняли одноименный телесериал, стал одним из таких примеров. Соавторами цикла выступили Дэниел Абрахам и Тай Франк.

Абрахам окончил бакалавриат Университета Нью-Мексико по специальности биология в 1994 году. После этого он стал работать в IT-отдел интернет-провайдера в Альбукерке. Также он писал фэнтези-романы и участвовал в сообществе любителей настольных ролевых игр. Благодаря играм он познакомился с Франком.

Франк к тому моменту уже разработал свою научно-фантастическую ролевую игру, которой заинтересовался Абрахам. Его увлек мир, который создал Франк, и он предложил превратить эту историю в книгу. Они рассчитывали заработать немного денег на пиццу, но закончилось это циклом из девяти успешных романов и нескольких рассказов. Также на Amazon Prime вышел сериал, созданный по мотивам цикла.

В серии появилась инопланетная технология, которая в будущем привлекла внимание ученых, — протомолекула, которая может самостоятельно восстанавливаться и менять форму. Ее используют для создания кораблей и оружия, отличающихся высокой адаптивностью и устойчивостью.

Прочла «Пространство» и Дженнифер Холленбек из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. Она не просто читала интересные романы, но и думала, как описанные в них технологии могли бы работать в реальном мире.

Сама Холленбек более 20 лет занималась вычислительной электродинамикой. Проектирование антенн она считает одновременно наукой и искусством. При этом современные антенны — негибкие и сложные по конструкции. Прочитав о необычных инопланетных молекулах из «Пространства», Холленбек задумалась, можно ли создать антенну, способную менять форму по требованию.

© John Hopkins Applied Physics Laboratory

Вместе со специалистом по аддитивному производству Стивеном Сторком она предложила создать прототип антенны, которая способна менять форму по требованию и непосредственно во время работы. Спустя пять лет после создания первого прототипа команда исследователей опубликовала результаты работы над антенной из сплава с эффектом памяти формы в ACS Applied Engineering Materials.

Исследователи изготовили антенну из нитинола — сплава никеля и титана с эффектом памяти формы, напечатанного на 3D-принтере. Эта антенна может складываться как оригами или менять форму в двух направлениях в зависимости от температуры. На внутренней стороне устройства создали специальный паз для нагревательного провода. Именно он позволяет менять форму. При этом антенна может работать как на низких, так и на высоких частотах.

В команде ученых был Майкл Шерберн, который также получил образование в Университете Нью-Мексико. Шерберн узнал, что один из авторов книг также был выпускником этого университета. В итоге он захотел познакомить всех участников истории.

© John Hopkins Applied Physics Laboratory

Через шоураннеров «Пространства» он вышел на Абрахама и Франка. В итоге писатели и исследовательская группа поговорили по видеосвязи. Они обсудили, как научная фантастика вдохновляет на создание реальных технологий, которые одновременно могут вдохновить на создание новых фантастических произведений.

Позднее Холленбек, Шерберн и Абрахам смогли встретиться лично. Ученые показали писателю прототип антенны, использовав единственный доступный источник тепла — горячую тарелку с блюдом, которое ел Шерберн.

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