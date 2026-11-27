При хронических инфекциях иммунные клетки постепенно теряют способность бороться с вирусами, даже если те продолжают размножаться в организме. Это крайне опасно и может привести к гибели человека. До сих пор такое иммунное «самоторможение» связывали с длительной нагрузкой на клетки. Новый эксперимент показал, что их истощение — результат работы особого защитного механизма, необходимого, чтобы иммунитет не убил своего носителя.

Борьба с вирусными инфекциями в организме происходит во многом за счет Т-киллеров, или CD8+ Т-лимфоцитов. Эти иммунные клетки распознают и уничтожают зараженные вирусами клетки тела, препятствуя распространению инфекции. Однако при хронических инфекциях и онкологических заболеваниях Т-лимфоциты перестают уничтожать свои цели, а также вырабатывать вещества, необходимые для полноценного иммунного ответа. Это явление ученые назвали истощением Т-клеток. До сих пор такой процесс связывали с их столкновениями с частицами белков вирусов или раковых клеток.

Теперь группа биологов под руководством Вольфганга Кастенмюллера (Wolfgang Kastenmülle) из Вюрцбургского университета (Германия) выяснила,что в этом процессе участвуют другие компоненты иммунной системы — так называемые дендритные клетки, которые знакомят Т-лимфоциты с признаками возбудителей инфекций и управляют активацией этих лимфоцитов.

К такому выводу ученые пришли, проведя опыты на мышах, зараженных вирусом лимфоцитарного хориоменингита. Наблюдения показали, что примерно на пятый день после заражения в организме грызунов появлялись дендритные клетки, которые слабо реагировали на сигналы воспаления. Они вырабатывали меньше стимулирующих иммунитет веществ и при этом способствовали развитию признаков истощения у Т-лимфоцитов.

Когда ученые удалили дендритные клетки этого типа из организма зверей с хронической инфекцией, истощение Т-лимфоцитов замедлилось. Вот только мышам на пользу это не пошло: примерно через две недели после заражения они погибли. Причиной стала чрезвычайно активная работа иммунной системы. При этом грызуны из контрольной группы выжили.

Дальнейшие эксперименты показали, что появление таких дендритных клеток связано с действием интерферонов первого типа — сигнальных белков, которые организм вырабатывает в ответ на вторжение вирусов. Они участвуют в перепрограммировании предшественников дендритных клеток еще на этапе их развития в костном мозге.

Изучив изменения в работе генов этих клеток, биологи обратили внимание на белок DUSP1. Он подавляет передачу сигналов внутри клеток. Искусственное повышение его концентрации в дендритных клетках привело к тому, что последние хуже активировали Т-лимфоциты, а вот отключение DUSP1 повысило чувствительность дендритных клеток к сигналам воспаления.

Интересно, что повышенную активность DUSP1 биологии ранее обнаружили в дендритных клетках людей, переболевших Covid-19. Это указывает на возможное существование аналогичного защитного механизма в организме человека. Дальнейшее изучение работы этого белка, как надеются исследователи, поможет разработать новые подходы к борьбе с хроническими инфекциями и раком.

Результаты исследования представлены в издании Immunity.

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Любовь Соковикова 532 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.