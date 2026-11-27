Компании по всему миру используют роботизированные системы для автоматизации производства. Не стал исключением и «Росатом». На предприятиях госкорпорации роботизация за два года помогла сэкономить 800 тысяч человеко-часов.

В Санкт-Петербурге с 18 по 20 ноября прошел VII международный форум «Российская неделя роботизации – 2026». На нем ООО «Росатом Интелмаш» продемонстрировало свои инженерные решения, позволяющие повысить производительность труда.

Главный конструктор ООО «Росатом Интелмаш» Вадим Дунаев обратил внимание на экономическую эффективность роботизации. За два года на предприятиях «Росатома» удалось реализовать 34 проекта, которые позволили сэкономить 800 тысяч человеко-часов. Предположительно, это позволит восполнить нехватку 150 сотрудников.

© ООО «Росатом Интелмаш»

«Сегодня ключевая задача промышленной роботизации — не просто увеличить количество роботов на предприятиях, а обеспечить измеримый рост производительности труда. Практика показывает, что максимальный эффект достигается при комплексном подходе, когда роботизация охватывает всю технологическую цепочку», — рассказал Вадим Дунаев.

На выставочной площадке «Росатом» продемонстрировал, как отечественные роботы могут автоматизировать сварочные процессы. Госкорпорация показала роботизированную ячейку сварки на базе промышленного робота собственного бренда АИМ.

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Росатом 53 статей Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (сокр. название — ГК «Росатом») (на англ. — State Atomic Energy Corporation «Rosatom» сокращённое — ROSATOM) — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома» входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот. «Росатом» управляет атомными электростанциями России.