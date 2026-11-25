Состав пищи влияет не только на то, какие питательные вещества получает организм, но и на микроорганизмы, обитающие в пищеварительном тракте. Изменения в их сообществе могут отражать особенности питания, хотя сами по себе еще не говорят о том, что один рацион полезнее другого.

Кишечный микробиом — это совокупность бактерий и других микроорганизмов, населяющих пищеварительную систему. Они участвуют в переработке пищи, обмене веществ и работе иммунной системы. На состав этого сообщества влияет рацион, но пока ученые не до конца понимают, какие именно изменения связаны с улучшением здоровья животных. В частности, сравнительно мало данных о том, как на микробиом кошек воздействует свежий корм, проходящий более мягкую термическую обработку, чем обычные консервы.

Чтобы восполнить этот пробел, ветеринары из Университета Флориды (США) сравнили три рациона: сухой, влажный и свежий. В эксперименте участвовали 15 здоровых стерилизованных кошек в возрасте от двух до шести лет. Каждое животное последовательно, по 14 дней, получало все три вида корма. Рационы были полноценными и имели в основе курицу. Порядок определяли случайным образом, а весь эксперимент занял 42 дня.

Свежим кормом выбрали KatKin Cluck, который подвергают умеренной термической обработке. Для сравнения использовали сухой Purina One и влажный Fancy Feast. В последние три дня каждого периода медики собирали образцы кала и анализировали содержащуюся в них бактериальную ДНК. Так удалось определить не только присутствующие виды микроорганизмов, но и оценить набор генов, связанных с их возможными метаболическими функциями.

В общей сложности для анализа состава микробиома использовали 42 образца: 13 после свежего рациона, 14 после сухого и 15 после влажного. Два питомца в начале эксперимента стали есть слишком мало свежего корма и временно вернулись к привычному питанию. Позже они продолжили участие в исследовании, но образцы за этот период не собирали.

Состав кишечных бактериальных сообществ заметно различался в зависимости от рациона. В частности, на сухом корме индексы Шеннона и Симпсона, с помощью которых оценивают разнообразие микроорганизмов с учетом их представленности, оказались ниже, чем на свежем и влажном. Различия были статистически значимыми.

Другой показатель — индекс Chao1, отражающий видовое богатство — оказался выше на влажном рационе, чем на сухом и свежем. Значит, в образцах после влажного корма выявили признаки большего числа видов бактерий. Разница с сухим рационом была статистически значимой. По двум другим индексам свежая и влажная пища не различались.

Менялся не только общий уровень разнообразия, но и соотношение отдельных бактерий. Например, на сухом и влажном рационах было больше представителей рода грамотрицательных полиморфных бактерий Prevotella, чем на свежем. Последний, напротив, был связан с более высокой представленностью некоторых видов Bacteroides, Collinsella и Blautia. Часть этих различий сохранялась и при прямом сравнении свежего и влажного кормов.

Авторы исследования также обнаружили различия в генах, связанных с обменом веществ бактерий. На сухом рационе чаще встречались гены, участвующие в расщеплении сложных углеводов и синтезе аминокислот. Свежий корм коррелировал с большей представленностью генов, отвечающих за расщепление некоторых аминокислот и синтез липидов. Влажный рацион сочетал особенности обоих вариантов.

Различия могли возникнуть не только из-за способа приготовления пищи. Проверенные продукты были разными и по содержанию питательных веществ: сухой корм содержал больше пищевых волокон и растительных компонентов, а свежий — меньше всего волокон и не включал растительные ингредиенты. Поэтому отделить влияние степени обработки от влияния состава рациона в этом эксперименте не удалось.

Как подчеркнули ветеринары, более высокое разнообразие кишечных бактерий не обязательно означает лучшее состояние здоровья. Исследование не показало, какой из трех видов кормов полезнее для кошек. К тому же выборка была небольшой, каждый корм животные получали только две недели, а между периодами не предусматривали перерыв, позволивший бы исключить остаточное влияние предыдущего питания.

Есть еще одно обстоятельство, важное для оценки результатов: работу финансировала британская компания KatKin, производитель одного из проанализированных кормов. Четверо из пяти авторов на момент исследования работали в ее подразделении. Тем не менее в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Microbiology, специалисты отметили, что KatKin не влияла на анализ данных, их интерпретацию и подготовку рукописи.

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