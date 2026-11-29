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10 крупнейших озер мира, скрытых подо льдом и скальными породами

Озеро Восток в Антарктиде — крупнейшее озеро в мире, если учитывать водоемы, скрытые подо льдом. Его площадь составляет 14 000 квадратных километров, а сверху оно покрыто ледником толщиной примерно четыре километра. Среди естественных озер, расположенных в пещерах, рекорд по площади открытой водной поверхности обычно приписывают озеру в намибийской пещере Драконье Дыхание.

Озеро Драконье Дыхание / © Wikimedia Commons

Ниже представлены десять озер, сгруппированных по типу расположения: пять находятся под ледниковым покровом, еще пять — внутри пещер. В каждой группе они перечислены в порядке убывания заявленной площади поверхности.

Озеро Восток, Антарктида / © Wikimedia Commons

1. Озеро Восток, Восточная Антарктида

Озеро Восток расположено под российской исследовательской станцией «Восток», в глубине Восточно-Антарктического ледникового щита. Ученые смогли определить размеры скрытого подо льдом пресноводного водоема с помощью аэрогеорадарных исследований и спутниковых измерений.

В феврале 2012 года российская буровая экспедиция достигла поверхности озера на глубине 3768 метра. Вода поднялась по скважине примерно на 30–40 метров, после чего замерзла. Благодаря этому в следующем году исследователи смогли извлечь образцы льда и изучить их.

2. Озеро 90° восточной долготы, Восточная Антарктида

Озеро получило название благодаря своему расположению вблизи 90-го меридиана восточной долготы. Его площадь оценивается примерно в 2000 квадратных километров. Водоем вытянут с севера на юг примерно на 122 километра и сужается к обоим концам.

Исследователи определили его очертания по едва заметным изменениям высоты ледяной поверхности над озером. Для этого они объединили спутниковые наблюдения с данными радиолокационного зондирования ледника. Радар зафиксировал яркое отражение на границе между льдом и водой, что позволило очертить подледный водоем.

3. Озеро Советская, Восточная Антарктида

Площадь озера Советская оценивается примерно в 1600 квадратных километров. Оно находится под ледяным покровом толщиной более трех километров, к юго-западу от озера 90° восточной долготы. Свое название водоем получил в честь бывшей советской научной станции, расположенной над ним.

Первые признаки наличия воды в этом районе были обнаружены в конце 1960-х годов во время ранних аэрогеорадарных исследований. Спустя несколько десятилетий ученые использовали радиолокационные и спутниковые данные, чтобы установить границы озера и оценить площадь его поверхности.

4. Озеро Конкордия, Восточная Антарктида

Озеро Конкордия расположено под ледником толщиной около четырех километров, неподалеку от купола Си — обширного ледникового возвышения на Восточно-Антарктическом плато. Согласно опубликованным оценкам, площадь озера составляет примерно 617–800 квадратных километров.

Меньшая из этих оценок была получена в ходе исследования, в котором для моделирования формы озера использовались данные аэрогравиметрической съемки. В той же работе ученые определили, что максимальная глубина водоема достигает примерно 126 метров.

5. Озеро Сноу-Игл, Восточная Антарктида

Озеро Сноу-Игл протянулось примерно на 42 километра вдоль погребенного каньона в Земле Принцессы Елизаветы. Его существование подтвердили в 2022 году. По оценкам исследователей, площадь водоема составляет 370 квадратных километров.

Ученые обнаружили признаки насыщенных водой осадочных отложений на дне озера и вокруг него. Эти породы могут сохранить сведения о том, как формировался Восточно-Антарктический ледниковый щит и как он реагировал на климатические изменения в прошлом.

6. Озеро в пещере Драконье Дыхание, Намибия

По данным отчета об исследовании, проведенном в 2019 году, площадь озера в намибийской пещере Драконье Дыхание составляет 26 000 квадратных метров. Водная поверхность начинается примерно в 60 метрах ниже входа в пещеру.

Для картографирования озера и исследования прохода, ведущего из основного зала, использовали подводного робота с гидролокатором. Аппарат достиг точки на глубине 205 метров под поверхностью воды, или 264 метров ниже входа в пещеру.

7. Затерянное море, штат Теннесси, США

Затерянное море, считающееся крупнейшим подземным озером США, находится в пещерной системе Крейгхед-Кавернс неподалеку от города Суитуотер в штате Теннесси. Видимая поверхность воды в главном зале занимает примерно 18 200 квадратных метров.

Спелеодайверы исследовали свыше 52 600 квадратных метров водной поверхности в разных частях пещерной системы, включая участки за пределами видимого озера. Полные размеры водоема до сих пор неизвестны. Посетители могут совершить прогулку на лодке по главному залу.

8. Подземное озеро Сен-Леонар, Швейцария

Озеро Сен-Леонар протянулось примерно на 300 метров под склоном холма между городами Сьон и Сьер в швейцарском кантоне Вале. Его площадь составляет 6000 квадратных метров. По данным администрации объекта, это крупнейшее в Европе естественное подземное озеро, по которому можно передвигаться на лодке.

Водоем расположен на глубине от 30 до 70 метров под виноградниками, раскинувшимися на склоне холма. В 1943 году пещеру задокументировал спелеолог Жан-Жак Питтард, а уже через шесть лет озеро открыли для посетителей.

9. Озеро в пещере Мелиссани, Греция

На греческом острове Кефалония находится пещера Мелиссани, в которой под частично обрушившимся сводом скрывается солоноватое озеро. Согласно данным инвентаризации водно-болотных угодий, водная поверхность в главном зале занимает 4300 квадратных метров. Примерно треть площади зала приходится на участки суши.

Отверстие в своде пропускает дневной свет, освещая часть озера, а сам водоем продолжается в глубине пещеры. В некоторых местах его глубина достигает 40 метров.

Озеро Нейрон, Албания / © Wikimedia Commons

10. Озеро Нейрон, Албания

Озеро Нейрон находится на дне пещеры Атмос на юге Албании. Это крупнейшее из известных подземных термальных озер. Чешские исследователи составили карту водоема, площадь которого составляет 3200 квадратных метров, и измерили температуру воды — около 26°C.

Для картографирования пещеры ученые использовали лидар, а для определения формы и глубины озерного дна — гидролокатор. Кроме того, с помощью красителя удалось проследить движение воды из озера почти ко всем термальным источникам в долине.

Подземные озера могут занимать один пещерный зал или простираться на тысячи квадратных километров под ледниковым щитом. Некоторые расположены настолько близко к поверхности, что по ним можно путешествовать на лодке. Другие находятся в столь труднодоступных местах, что ученым приходится изучать их с помощью аэросъемки.

Исследование таких водоемов позволяет узнать гораздо больше, чем просто особенности их берегов и глубин. Движение воды помогает выявлять скрытые связи между пещерами и источниками, а донные отложения могут хранить сведения о том, как формировались и менялись целые ледниковые щиты.

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