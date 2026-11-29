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Новая норма: как ИИ ведет к массовым сбоям в работе технологий

Искусственный интеллект упростил поиск уязвимостей в работе программного обеспечения. Под угрозой оказываются технологии, связанные с критической инфраструктурой. Эксперты опасаются, что сбои в работе систем будут происходить все чаще.

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Искусственный интеллект научился находить уязвимости быстрее, чем люди могут эти уязвимости устранить. При этом цифровая инфраструктура по всему миру связана между собой. Следовательно, единичный сбой может усугубиться и распространиться на другие отрасли.

Недавние сбои в работе федеральных сетей и частных компаний в США — один из примеров, позволяющий оценить масштаб угрозы. Как полагают эксперты, ситуация будет ухудшаться.

По словам генерального директора европейского подразделения компании Palo Alto Networks Хельмута Райзингера, человечество находится в начале этого процесса. Он назвал «новой нормой» увеличение темпа обнаружения уязвимостей и последующие сбои.

Эксперты по безопасности давно предупреждают, что всё более мощные системы искусственного интеллекта обнаруживают проблемы в компьютерных сетях и операционных системах быстрее, чем люди успевают разрабатывать способы их устранения.

Правительства многих стран встревожились из-за критических уязвимостей, которые недавно обнаружили в популярном языке программирования PHP. Администраторов сайтов призвали как можно быстрее внести исправления, чтобы предотвратить будущие угрозы.

Череда технических сбоев произошла в ноябре. Серверы Microsoft оказались перегружены из-за ошибочного обновления, из-за чего возникли проблемы с доступом к Outlook, Copilot и Teams. Федеральное управление гражданской авиации США проводило плановое обслуживание, которое закончилось приостановкой всех авиарейсов в стране более чем на четыре часа. С «ошибкой в программном обеспечении», которая замедлила проведение онлайн-банковских операций, столкнулись в JPMorgan Chase. Во время «планового технического обслуживания» перестала работать внутренняя коммуникационная сеть Агентства национальной безопасности США.

Однако существующие риски выходят за рамки недавних сбоев. ИИ ищет уязвимости все с большей скоростью. Правительствам и компаниям нужно эти уязвимости устранять, но времени и ресурсов у них становится меньше. Так как цифровая инфраструктура глобально взаимосвязана, единичный сбой может выйти за пределы отрасли.

При этом представители администрации Трампа заверили общественность, что последние сбои в США не связаны друг с другом. Кроме того, они произошли не из-за кибератаки.

Инструменты искусственного интеллекта быстро находят уязвимости, а специалисты по кибербезопасности пытаются найти способы, которые позволят устранить их. При этом на устранение некоторых уязвимостей могут потребоваться годы.

Как отметил вице-президент Center for Internet Security Рэнди Роуз, наибольшую обеспокоенность вызывает устранение уязвимостей в системах критической инфраструктуры. К ним относятся в том числе больницы, электросети и системы управления воздушным движением. Одна из проблем связана с тем, что они используют устаревшие системы. Обновлять такие системы бывает трудно, так как для этого их приходится отключать.

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