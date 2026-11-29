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Новая норма: как ИИ ведет к массовым сбоям в работе технологий
Искусственный интеллект упростил поиск уязвимостей в работе программного обеспечения. Под угрозой оказываются технологии, связанные с критической инфраструктурой. Эксперты опасаются, что сбои в работе систем будут происходить все чаще.
Искусственный интеллект научился находить уязвимости быстрее, чем люди могут эти уязвимости устранить. При этом цифровая инфраструктура по всему миру связана между собой. Следовательно, единичный сбой может усугубиться и распространиться на другие отрасли.
Недавние сбои в работе федеральных сетей и частных компаний в США — один из примеров, позволяющий оценить масштаб угрозы. Как полагают эксперты, ситуация будет ухудшаться.
По словам генерального директора европейского подразделения компании Palo Alto Networks Хельмута Райзингера, человечество находится в начале этого процесса. Он назвал «новой нормой» увеличение темпа обнаружения уязвимостей и последующие сбои.
Эксперты по безопасности давно предупреждают, что всё более мощные системы искусственного интеллекта обнаруживают проблемы в компьютерных сетях и операционных системах быстрее, чем люди успевают разрабатывать способы их устранения.
Правительства многих стран встревожились из-за критических уязвимостей, которые недавно обнаружили в популярном языке программирования PHP. Администраторов сайтов призвали как можно быстрее внести исправления, чтобы предотвратить будущие угрозы.
Череда технических сбоев произошла в ноябре. Серверы Microsoft оказались перегружены из-за ошибочного обновления, из-за чего возникли проблемы с доступом к Outlook, Copilot и Teams. Федеральное управление гражданской авиации США проводило плановое обслуживание, которое закончилось приостановкой всех авиарейсов в стране более чем на четыре часа. С «ошибкой в программном обеспечении», которая замедлила проведение онлайн-банковских операций, столкнулись в JPMorgan Chase. Во время «планового технического обслуживания» перестала работать внутренняя коммуникационная сеть Агентства национальной безопасности США.
Однако существующие риски выходят за рамки недавних сбоев. ИИ ищет уязвимости все с большей скоростью. Правительствам и компаниям нужно эти уязвимости устранять, но времени и ресурсов у них становится меньше. Так как цифровая инфраструктура глобально взаимосвязана, единичный сбой может выйти за пределы отрасли.
При этом представители администрации Трампа заверили общественность, что последние сбои в США не связаны друг с другом. Кроме того, они произошли не из-за кибератаки.
Инструменты искусственного интеллекта быстро находят уязвимости, а специалисты по кибербезопасности пытаются найти способы, которые позволят устранить их. При этом на устранение некоторых уязвимостей могут потребоваться годы.
Как отметил вице-президент Center for Internet Security Рэнди Роуз, наибольшую обеспокоенность вызывает устранение уязвимостей в системах критической инфраструктуры. К ним относятся в том числе больницы, электросети и системы управления воздушным движением. Одна из проблем связана с тем, что они используют устаревшие системы. Обновлять такие системы бывает трудно, так как для этого их приходится отключать.
Комментарии
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При хронических инфекциях иммунные клетки постепенно теряют способность бороться с вирусами, даже если те продолжают размножаться в организме. Это крайне опасно и может привести к гибели человека. До сих пор такое иммунное «самоторможение» связывали с длительной нагрузкой на клетки. Новый эксперимент показал, что их истощение — результат работы особого защитного механизма, необходимого, чтобы иммунитет не убил своего носителя.
Еще в прошлом веке ученые считали, что человек не может долгое время жить с температурой тела ниже +35. Теперь исследователи рассказали о женщине, которая десятилетиями каждую зиму роняла температуру тела до уровня, характерного для варана в покое, а не для типичного млекопитающего. Несмотря на это, она прожила более полувека, а при посмертном вскрытии врачи обнаружили довольно необычные особенности ее мозга.
Небесные тела за орбитой Нептуна движутся так, будто на их орбиты влияет гравитация еще одной, неизвестной планеты. До сих пор ее считали во много раз более массивной, чем Земля — и не могли найти. Новая работа показала, что астрономы могли недооценить гравитационное влияние куда менее массивного объекта. Возможно, именно в этом кроются причины неуловимости Девятой планеты.
При хронических инфекциях иммунные клетки постепенно теряют способность бороться с вирусами, даже если те продолжают размножаться в организме. Это крайне опасно и может привести к гибели человека. До сих пор такое иммунное «самоторможение» связывали с длительной нагрузкой на клетки. Новый эксперимент показал, что их истощение — результат работы особого защитного механизма, необходимого, чтобы иммунитет не убил своего носителя.
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