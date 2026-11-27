Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Истребитель-невидимка J-20A впервые выступит с летной программой на авиасалоне в Чжухае

Китайский истребитель пятого поколения J-20A впервые примет участие в летной программе Международной авиационно-космической выставки Airshow China в Чжухае (провинция Гуандун на юге Китая). В свою очередь, военно-транспортный самолет Y-20B впервые представят на статической стоянке, открыв для посетителей грузовую кабину.

Истребитель J-20A / © CCTV

Международная авиационно-космическая выставка Airshow China пройдет с 7 по 13 декабря. Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представят 33 типа авиационной и другой военной техники. Экспозиция будет включать как летные демонстрации, так и показ самолетов и оборудования на статических площадках.

По данным ВВС НОАК, в летной программе примут участие истребители J-20A, J-35A и J-16, военно-транспортный самолет Y-20B и самолет-заправщик YY-20A. Дебют J-20A в летной программе Airshow China позволит посетителям впервые вблизи увидеть модернизированную версию китайского истребителя пятого поколения.

Впервые J-20A публично показали 3 сентября 2025 года во время военного парада в Пекине, посвященного 80-летию победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и победы во Второй мировой войне.

Истребитель J-20A представляет собой серьезно модернизированную версию исходного J-20. Самолет получил усовершенствованные бортовые электронные системы, комплексы управления полетом и управления вооружением. Эти изменения призваны улучшить ситуационную осведомленность экипажа и повысить общие боевые возможности машины. Кроме того истребитель оснащен двигателями китайской разработки, которые обеспечивают большую тягу по сравнению с силовыми установками ранних версий J-20. Более мощные двигатели должны улучшить разгонные характеристики самолета и его возможности сверхзвукового крейсерского полета, приблизив летные характеристики к требованиям, заложенным в первоначальный проект.

Еще одной новинкой статической экспозиции станет Y-20B — модернизированная версия разработанного в Китае тяжелого военно-транспортного самолета. ВВС НОАК впервые откроют его грузовую кабину для посетителей, чтобы продемонстрировать внутреннее пространство и возможности по перевозке грузов.

Наиболее существенное изменение в конструкции Y-20B связано с силовой установкой. Если первоначальная версия Y-20A оснащалась российскими турбовентиляторными двигателями Д-30КП-2, то модернизированный самолет получил китайские двигатели WS-20 с высокой степенью двухконтурности. Ожидается, что переход на новые двигатели обеспечит увеличение тяги и топливной эффективности, а также улучшит грузоподъемность и дальность полета самолета.

В летной программе также примут участие пилотажная группа «Баи» ВВС Китая, российская группа высшего пилотажа «Русские витязи» Воздушно-космических сил России и пилотажная группа Al Fursan («Рыцари») ВВС Объединенных Арабских Эмиратов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.