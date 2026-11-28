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Борьба за жизнь: фотограф заснял охоту пумы на гуанако
Охота животных в дикой природе иногда напоминает настоящий триллер. На этот раз героями стали пума и гуанако. Но кто одержит в итоге победу?
Впечатляющую сцену заснял фотограф Жарретта Линдела. Фотографии он опубликовал в своем Facebook*. Место действия — Патагония, герои — пума и гуанако.
Обычно пумы охотятся ночью. Однако на этот раз Линделу повезло увидеть пуму недалеко от двух гуанако. Чтобы узнать, нападет ли пума днем, фотографу пришлось набраться терпения.
Линдел уже подумал, что его ожидание было напрасным, когда один гуанако ушел прочь. Однако второй направился в сторону спрятавшейся пумы, уже готовой к нападению.
Схватка животных продлилась несколько секунд. Как отметил Линдел, оба животных проявили невероятную силу и решимость. На этот раз удача оказалась на стороне гуанако, а пума осталась без ужина.
* Принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена на территории России.
Комментарии
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При хронических инфекциях иммунные клетки постепенно теряют способность бороться с вирусами, даже если те продолжают размножаться в организме. Это крайне опасно и может привести к гибели человека. До сих пор такое иммунное «самоторможение» связывали с длительной нагрузкой на клетки. Новый эксперимент показал, что их истощение — результат работы особого защитного механизма, необходимого, чтобы иммунитет не убил своего носителя.
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