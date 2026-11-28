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Борьба за жизнь: фотограф заснял охоту пумы на гуанако

Охота животных в дикой природе иногда напоминает настоящий триллер. На этот раз героями стали пума и гуанако. Но кто одержит в итоге победу?

© Жарретт Линдел

Впечатляющую сцену заснял фотограф Жарретта Линдела. Фотографии он опубликовал в своем Facebook*. Место действия — Патагония, герои — пума и гуанако.

Обычно пумы охотятся ночью. Однако на этот раз Линделу повезло увидеть пуму недалеко от двух гуанако. Чтобы узнать, нападет ли пума днем, фотографу пришлось набраться терпения.

© Жарретт Линдел

Линдел уже подумал, что его ожидание было напрасным, когда один гуанако ушел прочь. Однако второй направился в сторону спрятавшейся пумы, уже готовой к нападению.

© Жарретт Линдел

Схватка животных продлилась несколько секунд. Как отметил Линдел, оба животных проявили невероятную силу и решимость. На этот раз удача оказалась на стороне гуанако, а пума осталась без ужина.

© Жарретт Линдел

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