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Рейтинг: сколько воды содержится в каждом из океанов Земли?
Обычно люди представляют размеры мировых океанов через огромные расстояния, которые они занимают на поверхности планеты. Однако объем воды, скрывающейся под этой поверхностью, позволяет взглянуть на их масштабы совершенно иначе.
В этой инфографике пять океанов Земли расположены в порядке убывания объема содержащейся в них воды. Данные взяты из издания WorldAtlas.
В Тихом океане сосредоточено 669,9 миллионов кубических километров воды. Чтобы представить масштаб этой величины, достаточно отметить, что на один только Тихий океан приходится примерно 49% всей воды на Земле, включая пресную воду, подземные водные запасы, а также воду, заключенную в ледниках и ледяных щитах.
Вместе Тихий и Атлантический океаны содержат почти три четверти всей океанской воды планеты.
Третье место занимает Индийский океан, объем воды в котором составляет примерно 263,85 миллиона кубических киломтеров. Это примерно 85% объема Атлантического океана. Далее следует заметно более существенный спад. На Южный и Северный Ледовитый океаны вместе приходится всего 6,8% мировых запасов океанской воды. Для сравнения: объем воды в Тихом океане почти в 36 раз превышает объем Северного Ледовитого океана.
Объем воды в океане определяется двумя основными параметрами: площадью его поверхности и средней глубиной. Тихий океан не только является крупнейшим по площади, но и включает самую глубокую известную точку Мирового океана. Она расположена в Марианской впадине, почти на глубине 11 километров ниже уровня моря.
Традиционные карты показывают, какую часть поверхности Земли занимает каждый океан. Однако сравнение объемов воды позволяет добавить к привычному представлению о географии планеты еще одно измерение — глубину.
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При хронических инфекциях иммунные клетки постепенно теряют способность бороться с вирусами, даже если те продолжают размножаться в организме. Это крайне опасно и может привести к гибели человека. До сих пор такое иммунное «самоторможение» связывали с длительной нагрузкой на клетки. Новый эксперимент показал, что их истощение — результат работы особого защитного механизма, необходимого, чтобы иммунитет не убил своего носителя.
Еще в прошлом веке ученые считали, что человек не может долгое время жить с температурой тела ниже +35. Теперь исследователи рассказали о женщине, которая десятилетиями каждую зиму роняла температуру тела до уровня, характерного для варана в покое, а не для типичного млекопитающего. Несмотря на это, она прожила более полувека, а при посмертном вскрытии врачи обнаружили довольно необычные особенности ее мозга.
Небесные тела за орбитой Нептуна движутся так, будто на их орбиты влияет гравитация еще одной, неизвестной планеты. До сих пор ее считали во много раз более массивной, чем Земля — и не могли найти. Новая работа показала, что астрономы могли недооценить гравитационное влияние куда менее массивного объекта. Возможно, именно в этом кроются причины неуловимости Девятой планеты.
При хронических инфекциях иммунные клетки постепенно теряют способность бороться с вирусами, даже если те продолжают размножаться в организме. Это крайне опасно и может привести к гибели человека. До сих пор такое иммунное «самоторможение» связывали с длительной нагрузкой на клетки. Новый эксперимент показал, что их истощение — результат работы особого защитного механизма, необходимого, чтобы иммунитет не убил своего носителя.
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