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Рейтинг: сколько воды содержится в каждом из океанов Земли?

Обычно люди представляют размеры мировых океанов через огромные расстояния, которые они занимают на поверхности планеты. Однако объем воды, скрывающейся под этой поверхностью, позволяет взглянуть на их масштабы совершенно иначе.

Рейтинг: сколько воды содержится в каждом из океанов Земли? / © Visual Capitalist

В этой инфографике пять океанов Земли расположены в порядке убывания объема содержащейся в них воды. Данные взяты из издания WorldAtlas.

В Тихом океане сосредоточено 669,9 миллионов кубических километров воды. Чтобы представить масштаб этой величины, достаточно отметить, что на один только Тихий океан приходится примерно 49% всей воды на Земле, включая пресную воду, подземные водные запасы, а также воду, заключенную в ледниках и ледяных щитах.

Вместе Тихий и Атлантический океаны содержат почти три четверти всей океанской воды планеты.

Третье место занимает Индийский океан, объем воды в котором составляет примерно 263,85 миллиона кубических киломтеров. Это примерно 85% объема Атлантического океана. Далее следует заметно более существенный спад. На Южный и Северный Ледовитый океаны вместе приходится всего 6,8% мировых запасов океанской воды. Для сравнения: объем воды в Тихом океане почти в 36 раз превышает объем Северного Ледовитого океана.

Объем воды в океане определяется двумя основными параметрами: площадью его поверхности и средней глубиной. Тихий океан не только является крупнейшим по площади, но и включает самую глубокую известную точку Мирового океана. Она расположена в Марианской впадине, почти на глубине 11 километров ниже уровня моря.

Традиционные карты показывают, какую часть поверхности Земли занимает каждый океан. Однако сравнение объемов воды позволяет добавить к привычному представлению о географии планеты еще одно измерение — глубину.

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