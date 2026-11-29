Небесные тела за орбитой Нептуна движутся так, будто на их орбиты влияет гравитация еще одной, неизвестной планеты. До сих пор ее считали во много раз более массивной, чем Земля — и не могли найти. Новая работа показала, что астрономы могли недооценить гравитационное влияние куда менее массивного объекта. Возможно, именно в этом кроются причины неуловимости Девятой планеты.

За орбитой Нептуна расположился пояс Койпера — обширная область, населенная преимущественно небольшими ледяными телами, что остались со времен формирования Солнечной системы. К транснептуновым объектам относятся, в частности, карликовые планеты Плутон и Эрида, а также Седна. Последняя движется по сильно вытянутой орбите и даже в ближайшей к Солнцу точке находится примерно в 76 раз дальше от него, чем Земля. Для сравнения: у Плутона этот показатель составляет около 30, а у Эриды — 38.

Существующие модели эволюции Солнечной системы довольно хорошо описывают распределение объектов вблизи орбиты Нептуна. Однако на больших расстояниях возникают проблемы. Некоторые небесные тела никогда не приближаются к Нептуну настолько, чтобы он мог существенно влиять на их движение, а орбиты других наклонены под необычно большими углами к плоскости движения планет.

В 2016 году американские астрономы Константин Батыгин и Майкл Браун выдвинули гипотезу о существовании Девятой планеты, которая могла бы объяснить особенности ряда таких объектов. Ее массу оценили в пять-семь земных. Вот только обнаружить планету до сих пор не удалось.

Теперь международная группа астрономов под руководством Патрика Софии Лыкавки (Patryk Sofia Lykawka) из Университета Киндай (Япония) смоделировала эволюцию внешней части Солнечной системы на протяжении 4,5 миллиарда лет. Ученые учитывали перемещение планет-гигантов на заре существования нашей планетной системы, а также их взаимодействие с тысячами более мелких небесных тел.

Исследователи рассмотрели несколько сценариев. Согласно одному из них, на ранних этапах развития Солнечной системы в ней существовали зародыши планет с массами от марсианской до земной. Однако большинство таких тел выбросило из системы уже через несколько миллионов или десятков миллионов лет, и они не успели существенно повлиять на распределение далеких объектов.

Наилучшие результаты показали модели, в которых присутствовала планета массой в две земных. Большая полуось ее орбиты составила 350-500 астрономических единиц, а минимальное расстояние до Солнца — около 200 астрономических единиц (почти 30 миллиардов километров). Наклон орбиты при этом был сравнительно небольшим — от одного до 15 градусов.

Введение в модель нашей Солнечной системы такой планеты позволило воспроизвести особенности орбит всех известных транснептуновых объектов, в том числе с экстремальными параметрами, вроде Седны. То есть решить те странности в их орбитах, что не получалось объяснить исходя из идеи, что Девятой планеты нет или что ее параметры таковы, какими их предполагали до новой работы.

Вместе с тем некоторые результаты моделирования пока расходятся с наблюдениями: в частности, ученым не удалось в полной мере воспроизвести распределение тел по размерам их орбит.

Проверить новую гипотезу помогут наблюдения с помощью телескопа Обсерватории имени Веры Рубин. Он может непосредственно обнаружить неизвестную планету, а также выявить новые небесные тела, в движении которых сохранились следы ее гравитационного влияния.

Результаты научной работы опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Любовь Соковикова 534 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.