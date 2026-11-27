В ранней Вселенной нашли сверхмассивную черную дыру, которая долго ускользала от астрономов только из-за своей скромности в пожирании материи. С одной стороны, находка говорит, что там может быть еще много таких объектов, незамеченных по той же причине. С другой — усложняет загадку: как настолько сверхмассивное нечто могло набрать свою огромную массу вскоре после Большого взрыва, если «подпитывается» довольно медленно?

Квазары — чрезвычайно яркие активные ядра галактик, в центре которых располагаются сверхмассивные черные дыры. Вещество, падающее на черную дыру, образует вращающийся диск, разогревается и испускает огромное количество энергии. Поскольку светимость квазара иногда превосходит суммарную светимость всех звезд его галактики, ученые могут наблюдать такие объекты даже в самые ранние периоды истории космоса.

В этом плане самыми интересными выглядят наиболее далекие квазары. Чем дальше такой объект расположен, тем больше времени требуется его свету, чтобы достичь Земли, и тем более ранний этап истории Вселенной мы наблюдаем. При этом существование сверхмассивных черных дыр в молодом космосе остается одной из главных загадок современной астрофизики: у них было немного времени, чтобы так сильно вырасти.

Недавно при анализе данных широкоугольного обзора неба космической обсерватории «Евклид» ученые обнаружили новый квазар. Объект получил обозначение J1504+6252 и неофициальное название Dun Aonghasa — в честь доисторической крепости на краю скалистого острова у берегов Ирландии. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

На снимках «Евклида» объект выглядел как слабый красный источник света, различимый в инфракрасном диапазоне, но невидимый в оптическом. Это характерный признак далеких квазаров: нейтральный водород в межгалактическом пространстве поглощает часть их излучения, а расширение Вселенной смещает оставшееся излучение в инфракрасный диапазон.

Для проверки открытия ученые задействовали Обсерваторию Кека, Большой бинокулярный телескоп и космические обсерватории «Хаббл» и «Джеймс Уэбб». Последний позволил окончательно подтвердить природу объекта. Оказалось, свет от квазара шел до Земли около 13,2 миллиарда лет. То есть астрономы увидели его таким, каким он был всего через 630 миллионов лет после Большого взрыва.

Таким образом, ученые смогли заглянуть еще на 39 миллионов лет глубже в историю Вселенной по сравнению с предыдущим квазаром-рекордсменом EUCL J172902.75+641018.1, также обнаруженным с помощью «Евклида».

Изучив спектр излучения квазара, исследователи оценили массу его черной дыры примерно в 360 миллионов масс Солнца. При этом светимость объекта составляла лишь около 26 процентов от предела Эддингтона — теоретического предела яркости черной дыры при поглощении вещества.

Если черная дыра изначально была остатком одной из первых звезд, ей пришлось бы расти куда интенсивнее, чем в наблюдаемую эпоху. Исследователи также предположили, что она уже при рождении обладала большой массой: например, образовалась в результате прямого коллапса гигантского газового облака.

Значит, в ранней Вселенной могла существовать целая популяция массивных черных дыр, что поглощали вещество с относительно небольшой скоростью. До сих пор астрономы могли находить преимущественно их более ярких и активно растущих собратьев. То есть в молодом космосе могут скрываться и более далекие, пока неизвестные науке квазары.

Хотя эта сверхмассивная черная дыра в десятки раз моложе той, что расположена в центре нашей Галактики, она в полторы сотни раз массивнее. Значит, она набирала массу экстраординарно быстро. То, что мы видим ее поглощающей окружающую материю медленно, дополнительно усложняет загадку. Одним из возможных ответов на нее может быть теория циклической Вселенной, о которой Naked Science подробно писал ранее.

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Любовь Соковикова 533 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.