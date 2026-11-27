Ученые зафиксировали редкий случай: пульсар на огромной скорости покинул газовую оболочку, оставшуюся после взрыва сверхновой. Понимание механики таких событий помогает объяснить дефицит остатков сверхновых в галактике и природу первоначальных толчков нейтронных звезд.

Пульсар — это быстровращающаяся нейтронная звезда с сильным магнитным полем. Такие объекты образуются при коллапсе ядер массивных звезд во время вспышек сверхновых. Взрыв выбрасывает в пространство огромное облако газа и пыли, которое называют остатком сверхновой. Со временем она истончается и рассеивается в межзвездной среде.

Обычно пульсар остается внутри этой газовой оболочки. Но иногда при взрыве звезда получает мощный несимметричный толчок, отбрасывающий ее от центра. Проходя сквозь окружающий газ, быстродвижущийся объект оставляет за собой хвост, похожий на кометный.

До сих пор астрономы находили лишь единицы пульсаров, двигающихся быстрее сброшенного вещества и вылетевших за пределы оболочки. Ученые также пытаются объяснить острую нехватку остатков сверхновых. Теоретические расчеты показывают, что в Млечном Пути должно быть приблизительно 2000 таких объектов, но на практике пока обнаружили только около 400 газовых облаков.

Команда астрономов решила найти недостающие остатки сверхновых и изучить необычные пульсары с помощью данных радиообзоров неба. Результаты опубликовали в журнале Astronomy & Astrophysics.

Исследователи объединили наблюдения нескольких радиотелескопов на частотах от 200 мегагерц до шести гигагерц. Они искали радиоволны, возникающие при движении электронов в магнитных полях расширяющихся оболочек. В массиве данных от телескопа MeerKAT случайно заметили известную нейтронную звезду PSR J1909+0749. Рядом находилась ранее неизвестная газовая оболочка G42.1-0.2. Пульсар располагался далеко за пределами этого облака, но его излучающий хвост четко указывал на центр оболочки.

Ученые измерили спектральный индекс радиоизлучения оболочки, и он подтвердил, что объект образовался после взрыва сверхновой. Затем рассчитали возраст пульсара по скорости замедления его вращения и оценили расстояние до Земли по задержке низкочастотных радиосигналов.

Расчеты показали, что характерный возраст пульсара составляет около 24 тысяч лет, а расстояние до Земли достигает 9,7 килопарсека (примерно 31,6 тысячи световых лет). Диаметр газовой оболочки оценили примерно в 33 парсека (около 108 световых лет). На основе этих данных астрономы вычислили поперечную скорость движения нейтронной звезды. Она превысила 1460 километров в секунду, что сделало объект одним из самых быстрых в Млечном Пути.

В итоге астрономы показали, что газовые оболочки могут оставаться невидимыми на фоне других космических объектов, пока на них не «указывают» вылетевшие нейтронные звезды. А обнаружение столь быстрого пульсара расширяет представления физиков о силе несимметричных взрывов сверхновых.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.

Илья Гриднев 223 статей Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.