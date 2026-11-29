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Огромный диско-шар: астронавт сфотографировал огни Земли из космоса

Астронавт Дон Петтит вновь порадовал любителей космоса новой фотографией Земли. На этот раз наша планета оказалась похожа на золотой диско-шар.

© Don Pettit, соцсеть X

Что будет, если снять Землю из космоса на большой выдержке, воспользовавшись объективом «рыбий глаз»? Одна половина планеты окажется покрыта золотыми полосами от размазанных огней, а вторая останется почти черной.

Сам астронавт сравнил размытую подсветку с гигантской золотой волной, накрывающей планету. Он также пояснил, что белая полоса в правом нижнем углу — это артефакт, вызванный космическими лучами, попавшими на сенсоры камеры.

NASA отобрала Петтита в качестве астронавта в 1996 году. Свой первый космический полет он совершил в 2002 году. В общей сложности он участвовал в четырех миссиях и провел в космосе 590 часов.

Петтит нередко выкладывает свои фотографии с орбиты МКС в соцсети X. Одна из его работ — снимок Млечного Пути, раскинувшегося над редкими огнями Монголии. Еще одна его интересная серия работ посвящена тому, как изменилось за 15 лет освещение в городах.

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