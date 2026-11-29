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Огромный диско-шар: астронавт сфотографировал огни Земли из космоса
Астронавт Дон Петтит вновь порадовал любителей космоса новой фотографией Земли. На этот раз наша планета оказалась похожа на золотой диско-шар.
Что будет, если снять Землю из космоса на большой выдержке, воспользовавшись объективом «рыбий глаз»? Одна половина планеты окажется покрыта золотыми полосами от размазанных огней, а вторая останется почти черной.
Сам астронавт сравнил размытую подсветку с гигантской золотой волной, накрывающей планету. Он также пояснил, что белая полоса в правом нижнем углу — это артефакт, вызванный космическими лучами, попавшими на сенсоры камеры.
NASA отобрала Петтита в качестве астронавта в 1996 году. Свой первый космический полет он совершил в 2002 году. В общей сложности он участвовал в четырех миссиях и провел в космосе 590 часов.
Петтит нередко выкладывает свои фотографии с орбиты МКС в соцсети X. Одна из его работ — снимок Млечного Пути, раскинувшегося над редкими огнями Монголии. Еще одна его интересная серия работ посвящена тому, как изменилось за 15 лет освещение в городах.
Комментарии
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При хронических инфекциях иммунные клетки постепенно теряют способность бороться с вирусами, даже если те продолжают размножаться в организме. Это крайне опасно и может привести к гибели человека. До сих пор такое иммунное «самоторможение» связывали с длительной нагрузкой на клетки. Новый эксперимент показал, что их истощение — результат работы особого защитного механизма, необходимого, чтобы иммунитет не убил своего носителя.
Еще в прошлом веке ученые считали, что человек не может долгое время жить с температурой тела ниже +35. Теперь исследователи рассказали о женщине, которая десятилетиями каждую зиму роняла температуру тела до уровня, характерного для варана в покое, а не для типичного млекопитающего. Несмотря на это, она прожила более полувека, а при посмертном вскрытии врачи обнаружили довольно необычные особенности ее мозга.
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При хронических инфекциях иммунные клетки постепенно теряют способность бороться с вирусами, даже если те продолжают размножаться в организме. Это крайне опасно и может привести к гибели человека. До сих пор такое иммунное «самоторможение» связывали с длительной нагрузкой на клетки. Новый эксперимент показал, что их истощение — результат работы особого защитного механизма, необходимого, чтобы иммунитет не убил своего носителя.
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