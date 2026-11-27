Запасы газа в Восточной Сибири могут быть значительно больше разведанных. Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина заявили о необходимости принятия единой государственной стратегии геологоразведки Восточной Сибири.

По прогнозам ученых, объемы свободного газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке могут достичь 85 триллионов кубических метров к 2030 году и 95 триллионов кубических метров к 2050 году. Регион также обладает запасами гелия — около трети общемировых (16 миллиардов кубических метров), которые сосредоточены в 55 месторождениях. Гелий критически важен для нефтехимии, микроэлектроники и медицины.

«Для сравнения: даже только разведанных запасов Иркутского амфитеатра при отборе в 50-100 миллионов тонн условного топлива в год хватит на поставки газа в Китай и на Дальний Восток более чем на 100 лет — а это лишь часть потенциала региона», — рассказал профессор кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии Губкинского университета Михаил Лобусев.

Восточная Сибирь остается одним из наименее изученных нефтегазоносных регионов России. Значительные территории, особенно в северных и восточных районах, сохраняют статус «белых пятен». Ученые подсчитали, что геологоразведкой охвачено от 10% до 30% площади региона.

Лаборатории факультета геологии и геофизики нефти и газа / © Пресс-служба РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

«Главная проблема региона — сложное геологическое строение, но еще важнее — пробелы в данных. Ситуацию усугубляет отсутствие единой методологии районирования и стратиграфии, а также разрозненность подходов компаний и научных школ. Дело в том, что в этом регионе мало скважин, потому что их непросто бурить из-за сложности и древности пород. При этом там нет инфраструктуры, дорог, населенных пунктов, вечная мерзлота, даже добраться туда очень сложно, не говоря уже про реализацию геологоразведочных работ. Это один из сложнейших регионов для изучения недр на планете вообще. В этих условиях единая стратегия разведки Восточной Сибири просто необходима», — отмечает ученый.

По мнению ученых, стратегия должна включать унификацию стратиграфических и литологических моделей, пересмотр районирования с опорой на современные данные, внедрение единых стандартов оценки ресурсов и рисков, а также создание интегрированной геолого-геофизической базы данных.

По оценкам ученых, запасы Восточной Сибири значительно превышают разведанные. Такой вывод был сделан на основе анализа данных Государственного баланса по 102 месторождениям и советских геофизических съемок: сопоставив подтвержденные запасы с прогнозными ресурсами слабоизученных участков, исследователи экстраполировали установленные закономерности на неизученные территории.

Лаборатории факультета геологии и геофизики нефти и газа / © Пресс-служба РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

«Речь идет о колоссальных запасах. Площадь Восточной Сибири составляет 7,2 миллиона квадратных километров, что вмещает 13,2 таких государства, как Франция. При этом нефтегазовая провинция занимает 3,5 миллиона квадратных километров — это крупнейший в мире по площади и осадочному наполнению регион. По данным на начало 2023 года, начальные извлекаемые запасы по 102 месторождениям составляют 10,6 миллиарда тонн условного топлива. При этом газ преобладает над нефтью в 2,5 раза (72% против 28%), что делает регион стратегически важным для газоснабжения Азиатско-Тихоокеанского региона», — говорит ученый.

Восточная Сибирь, по мнению исследователей, станет основным резервом для запасов на суше. Реализация ресурсного потенциала региона предполагает создание новых центров газодобычи и газохимических производств, включая выпуск гелия и СПГ, что обеспечит загрузку трубопроводов и новые рабочие места. Результаты исследования представлены в сборнике «Тезисы докладов IX Региональной научно-технической конференции, посвященной 100-летию Л.Г. Злотниковой».

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Губкинский университет 29 статей Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, известен также как Губкинский университет – ведущий российский вуз по подготовке кадров и проведению научных исследований для всей цепочки нефтегазового сектора. В университете действуют два научно-исследовательских института, отраслевые научно-образовательные центры, молодежные лаборатории, работает более 40 коллективов ученых-исследователей, выполняющих перспективные фундаментальные и поисковые проекты.