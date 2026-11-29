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Плавучие ветровые электростанции: что мешает новой технологии выйти на массовый рынок
Плавучие ветроэлектростанции дают возможность получать энергию в глубоководных районах океана. Сейчас отрасль только развивается, не переходя к массовому коммерческому использованию. Такие проекты уже есть в Китае, Японии, Южной Корее, Великобритании и странах Евросоюза. Однако разработчики плавучих ветроэлектростанций сталкиваются с некоторыми трудностями.
Плавучие ветроустановки размещают в глубоководных районах океана. Уже в ближайшие десятилетия технология может открыть доступ к огромным объемам возобновляемой энергии, но пока до массового коммерческого применения она не дошла.
Для некоторых стран плавучая ветроэнергетика — один из перспективных способов снижения выбросов углерода. Технология интересна странам, у которых нет подходящих участков для строительства ветроэлектростанций с фундаментами на морском дне, а также тем, кому не хватает места на суше, чтобы строить объекты возобновляемой энергетики.
В мире пока реализованы в основном демонстрационные и пилотные проекты суммарной мощностью около 300 мегаватт. Это далеко до мощности действующих стационарных ветроэлектростанций — почти 100 гигаватт. Мощность крупнейшей существующей плавучей ветроэлектростанции Hywind Tampen, расположенной в Норвегии, составляет 94,6 мегаватт.
Для некоторых стран плавучая ветроэнергетика — перспективное направление. Однако на пути развития технологии возникли препятствия. Экономическая ситуация тормозит развитие не только плавучей ветроэнергетики, но и всей морской ветроэнергетики. Влияние оказывают в том числе рост инфляции и высокие процентные ставки.
Есть и трудности, связанные именно со спецификой плавучей ветроэнергетики. Для ее развития нужна портовая инфраструктура с выделенными площадками, где можно собирать, хранить и перемещать компоненты установок. Для реализации таких проектов нужно также больше материалов, чем для ветроэлектростанции с фундаментами на морском дне. Так что стоимость плавучих станций оказывается выше.
Крупномасштабное развертывание плавучих ветроэлектростанций тормозит неготовность цепочек поставок. Сократить расходы и увеличить экономические выгоды в перспективе может стандартизация. Однако это лишь часть решения проблемы. Также важно создать условия, способствующие промышленному масштабированию проектов. Нужно построить порты, наладить цепочки поставок, дать инвесторам и промышленным компаниям уверенность, что проекты имеют долгосрочные перспективы.
Некоторые страны уже готовятся к коммерческому расширению отрасли. Напомним, правительство Франции вложило 260 миллионов евро. Также инвестиции на схожие цели выделили и в Великобритании. Стать одним из лидеров отрасли хочет Китай. Развивает направление и Япония, которая зависит от импорта ископаемого топлива и располагает обширными территориальными водами.
Одним из способов экономии для стран может стать масштабирование. Еще сильнее снизить затраты в будущем поможет накопленный опыт и инновации.
Сейчас еще сложно сказать, как плавучие ветроэлектростанции влияют на морскую среду. Эксперты полагают, что их воздействие схоже с воздействием стационарных проектов. К потенциальным рискам можно отнести рост судоходства, шумовое загрязнение и возможность столкновения с животными. При этом плавучие станции позволяют избежать нарушения морского дна во время строительства, как бывает со стационарными установками.
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