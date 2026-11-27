Еще в прошлом веке ученые считали, что человек не может долгое время жить с температурой тела ниже +35. Теперь исследователи рассказали о женщине, которая десятилетиями каждую зиму роняла температуру тела до уровня, характерного для варана в покое, а не для типичного млекопитающего. Несмотря на это, она прожила более полувека, а при посмертном вскрытии врачи обнаружили довольно необычные особенности ее мозга.

Человек — теплокровное животное, в норме поддерживающее температуру выше +36 как минимум для основной части тела. Это имеет как недостатки, так и плюсы. Например, если холоднокровное типа крокодила в состоянии покоя может не есть полгода и сохранить жизнеспособность (что могло быть одной из причин их выживания во время вымирания динозавров), то человек в покое тратит значительно больше энергии и умрет без еды много раньше полугода.

Плюсы тоже очевидны: мы можем двигаться очень быстро сразу из состояния покоя, многие возбудители болезней в нашем организме погибают просто за счет температуры тела и так далее. Долго считали, что для работы при сильно пониженной температуре наше тело непригодно.



Однако в 1969 году врачи открыли крайне редкое заболевание — синдром Шапиро. При нем у человека температура может падать существенно ниже +35, одновременно происходит сильнейшее потоотделение, далеко за рамками нормального.

Теперь в Neuropathology and Applied Neurobiology опубликовали работу о женщине с похожим и в то же время серьезно отличающимся от синдрома Шапиро набором симптомов. О самой женщине ничего неизвестно, кроме того, что после смерти ее мозг исследовали в Нидерландах (вероятно, данные не разглашают в силу врачебной тайны). Но особенности ее состояния делают случай по-настоящему уникальным. Необычные режимы работы ее организма расширяют знания врачей о возможностях организма и у обычных людей.

Согласно работе, женщина не менее 30 лет подряд испытывала падение температуры тела зимой. Величина падения была очень серьезной — до +31 градуса, как у варана в состоянии покоя. В то же время у нее возникало состояние, описанное как ступор (авторы называют это ступороподобным состоянием), явное психомоторное торможение в зимнее время года. Важно учитывать, что в условиях Голландии самый холодный месяц зимы примерно соответствует московской осени или весне (первой половине апреля).

Прошлые случаи симптома Шапиро не имели выраженной сезонности. Приступы падения температуры тела и потоотделения у людей с ним возникали и много раз в сутки, и иногда с перерывом в месяцы. В то же время, людей с синдромом Шапиро по всему миру известно менее ста, поэтому любые данные по ним трудно назвать вполне ясными и установленными.

В 57 лет у женщины были установлены аномалии в районе легких, из-за чего потребовалось экстренно удалить одно из них. Возможная причина была в ее синдроме: при резком падении температуры у человека серьезно нарушается баланс жидкостей. Например, моча может выделяться в ненормально больших количествах (а чувство жажды нарушаться), из-за чего эта женщина много лет употребляла специальный препарат для нормализации выделения мочи.

В итоге у нее возникла проблема с легочной артерией, отчего женщина умерла. Авторы работы отдельно отметили, что такой большой срок жизни при серьезных отклонениях от нормальной температуры тела каждую зиму — уникальное явление.

Анализ мозга показал, что в районе гипоталамуса — части мозга, отвечающей за контроль уровня многих гормонов, артериального давления, частоты сердечных сокращений и потоотделения — у женщины были существенные отклонения от нормы. Популяции нейронов, которые должны регулировать выделение аргинин-вазопрессина, окситоцина и ряда других гормонов, показали аномалии.

Проще говоря, нейроны, которые в норме вырабатывают указанные гормоны, судя по белкам, вообще перестали это делать, полностью. Непонятно, то ли они их никогда и не вырабатывали, то ли не делали это только зимой, когда и умерла пациентка.

При этом никаких признаков болезни Альцгеймера или иных деменций не нашли. Вообще, у женщины не было ярко выраженных массовых патологий головного мозга. Структура микрососудистой сети мозга и в гипоталамусе была нормальной, то есть речь не идет о нарушениях кровоснабжения там.

Исследователи уподобляют состояние женщины зимней спячке: при падении температуры у нее снижалась двигательная и иная активность. Зимой же была и панцитопения. Говоря простыми словами, концентрация всех трех типов кровяных телец резко падала. Это может объяснять, как она вообще выживала: ведь обычно при падении температуры в крови резко растет концентрация тромбоцитов, что заметно поднимает вероятность инфаркта и инсульта. Именно поэтому зимой по всему миру умирает на несколько миллионов больше человек, чем летом. Но если у пациентки зимой резко падала концентрация тромбоцитов, этот эффект мог и не угрожать ей по-настоящему.

К сожалению, непонятно, наблюдали ли ее нормально при жизни: ничего о низком пульсе во время «зимней спячки» и тому подобном авторы не пишут. Неясно и то, было ли у нее снижено потребление калорий зимой.

Ученые констатировали, что случай этой женщины говорит о неожиданно высокой устойчивости человеческого организма к длительному снижению обмена веществ. Ничто в образе жизни нашего вида или его предков не указывает на адаптацию к такому необычному состоянию организма. Несмотря и тем не менее, оно не привело к смерти пациентки на протяжении очень длительного времени.

Сохранение медицинской тайны оставляет много неясных вопросов. Почему врачи, зная о проблемах пациентки, не порекомендовали ей переехать в зону без зимы? Если в ядрах гипоталамуса не было нейронов, вырабатывающих многие важные гормоны, как это отражалось на поведении женщины и почему только зимой? Все это делает случай еще более загадочным.

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