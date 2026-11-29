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Околоземные орбиты стремительно заполняются: сколько спутников и обломков находится в космосе
Спутники стали неотъемлемой частью современной жизни, однако преимущества, которые они дают, обходятся все дороже с каждым днем. Околоземное пространство постепенно превращается в чрезвычайно загруженную область.
По состоянию на 26 ноября 2026 года на орбите Земли находился 32 121 отслеживаемый объект. Из них 2218 составляли корпуса ракет, а еще 10 179 приходились на фрагменты, связанные с космическими миссиями, и обломки от столкновений. Таким образом, на эти категории приходится примерно треть всех объектов на орбите.
Оставшиеся 19 722 объекта относятся к полезной нагрузке. Однако действующими спутниками из них являются только 16 696. Остальные — так называемые «мертвые» спутники, которые больше не функционируют. Некоторые из них уже не способны маневрировать, чтобы уклоняться от возможных столкновений.
Большинство спутников находятся на низкой околоземной орбите (высотой от 160 до 2000 километров) либо на геостационарной орбите, проходящей над экватором на высоте около 35 500 километров. Другие аппараты работают на средней околоземной орбите (от 2000 до 35 500 километров). Небольшое количество спутников находится на высоких орбитах — выше 35 500 километров.
До 2019 года большинство спутников размещалось на геостационарной орбите. Однако развитие спутниковых технологий сделало более эффективным использование низких околоземных орбит. В настоящее время средний срок службы спутника составляет от пяти до восьми лет.
Спутники выполняют множество важных задач: помогают метеорологам прогнозировать погоду и отслеживать штормы, позволяют астрономам изучать звезды. На тысячах аппаратов, находящихся на орбите, основана работа систем GPS и современных средств телекоммуникации. Однако по мере увеличения количества объектов на околоземных орбитах последствия их скопления становятся все более ощутимыми. Каждый новый запуск приводит к появлению дополнительных корпусов ракет, которые могут представлять опасность как из-за своих размеров, так и из-за остатков топлива на борту. Кроме того, после космических миссий остаются различные фрагменты, способные годами находиться на орбите.
Любой такой объект, независимо от того, удается ли его отслеживать, создает угрозу столкновения с космическими аппаратами. Причем одно столкновение может повлечь за собой целую серию новых аварий. Согласно одной из научных гипотез, обломки, образовавшиеся при столкновении двух объектов, могут врезаться в другие тела на орбите, запуская цепную реакцию разрушений.
По мере того как околоземное пространство становится все более загруженным, мониторинг находящихся на орбите спутников и других объектов приобретает критически важное значение. От эффективности такого наблюдения во многом зависит безопасность будущих космических миссий.
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