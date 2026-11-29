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На российском ускорителе смогут заглянуть внутрь окаменелостей, не раскалывая камень

Палеонтологи смогут изучать скрытые в породе кости на Сибирском кольцевом источнике фотонов. Там собрали станцию с жестким рентгеновским излучением. Оно дает возможность увидеть внутреннее строение находки и сохранить ее для дальнейших исследований.

Кладка яиц массоспондила из Южной Африки в экспозиции Королевского музея Онтарио / © Daderot, Wikimedia Commons, CC0

О возможностях станции для палеонтологов написал в своей статье для Naked Science директор ЦКП «СКИФ», академик РАН Евгений Левичев. Станция рассчитана на фотоны с энергией от 25 до 150 килоэлектронвольт. Такой диапазон позволяет исследовать плотные образцы.

Камень просвечивают под разными углами. Из серии проекций компьютер восстанавливает объемную модель, которую можно рассечь на экране в любой плоскости. Палеонтолог видит, как расположены кости, даже если снаружи заметен только небольшой фрагмент.

Особенно ценен такой подход, когда кость и окружающая порода слабо различаются по тому, сколько излучения они поглощают. На станции предусмотрена фазово-контрастная съемка. Она помогает увидеть границы деталей по тому, как меняется при прохождении через них рентгеновская волна.

Что удается разглядеть таким способом, показала работа на Европейском синхротроне в Гренобле. В 2020 году ученые опубликовали трехмерные реконструкции черепов динозавров, еще находившихся в яйцах. Кладку массоспондила возрастом около 200 миллионов лет нашли в Южной Африке. Длина каждого черепа составляла всего около двух сантиметров.

Реконструкции черепов и зубов эмбрионов массоспондила по данным европейского синхротрона / © Kimberley E. J. Chapelle, Vincent Fernandez, Jonah N. Choiniere, Scientific Reports, CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

В челюстях эмбрионов исследователи различили два типа зубов шириной от 0,4 до 0,7 миллиметра. Одни уже напоминали зубы взрослых динозавров. Другие, простые и треугольные, судя по их строению, выпадали или рассасывались еще до вылупления.

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