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На российском ускорителе смогут заглянуть внутрь окаменелостей, не раскалывая камень
Палеонтологи смогут изучать скрытые в породе кости на Сибирском кольцевом источнике фотонов. Там собрали станцию с жестким рентгеновским излучением. Оно дает возможность увидеть внутреннее строение находки и сохранить ее для дальнейших исследований.
О возможностях станции для палеонтологов написал в своей статье для Naked Science директор ЦКП «СКИФ», академик РАН Евгений Левичев. Станция рассчитана на фотоны с энергией от 25 до 150 килоэлектронвольт. Такой диапазон позволяет исследовать плотные образцы.
Камень просвечивают под разными углами. Из серии проекций компьютер восстанавливает объемную модель, которую можно рассечь на экране в любой плоскости. Палеонтолог видит, как расположены кости, даже если снаружи заметен только небольшой фрагмент.
Особенно ценен такой подход, когда кость и окружающая порода слабо различаются по тому, сколько излучения они поглощают. На станции предусмотрена фазово-контрастная съемка. Она помогает увидеть границы деталей по тому, как меняется при прохождении через них рентгеновская волна.
Что удается разглядеть таким способом, показала работа на Европейском синхротроне в Гренобле. В 2020 году ученые опубликовали трехмерные реконструкции черепов динозавров, еще находившихся в яйцах. Кладку массоспондила возрастом около 200 миллионов лет нашли в Южной Африке. Длина каждого черепа составляла всего около двух сантиметров.
В челюстях эмбрионов исследователи различили два типа зубов шириной от 0,4 до 0,7 миллиметра. Одни уже напоминали зубы взрослых динозавров. Другие, простые и треугольные, судя по их строению, выпадали или рассасывались еще до вылупления.
Комментарии
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При хронических инфекциях иммунные клетки постепенно теряют способность бороться с вирусами, даже если те продолжают размножаться в организме. Это крайне опасно и может привести к гибели человека. До сих пор такое иммунное «самоторможение» связывали с длительной нагрузкой на клетки. Новый эксперимент показал, что их истощение — результат работы особого защитного механизма, необходимого, чтобы иммунитет не убил своего носителя.
Еще в прошлом веке ученые считали, что человек не может долгое время жить с температурой тела ниже +35. Теперь исследователи рассказали о женщине, которая десятилетиями каждую зиму роняла температуру тела до уровня, характерного для варана в покое, а не для типичного млекопитающего. Несмотря на это, она прожила более полувека, а при посмертном вскрытии врачи обнаружили довольно необычные особенности ее мозга.
Небесные тела за орбитой Нептуна движутся так, будто на их орбиты влияет гравитация еще одной, неизвестной планеты. До сих пор ее считали во много раз более массивной, чем Земля — и не могли найти. Новая работа показала, что астрономы могли недооценить гравитационное влияние куда менее массивного объекта. Возможно, именно в этом кроются причины неуловимости Девятой планеты.
При хронических инфекциях иммунные клетки постепенно теряют способность бороться с вирусами, даже если те продолжают размножаться в организме. Это крайне опасно и может привести к гибели человека. До сих пор такое иммунное «самоторможение» связывали с длительной нагрузкой на клетки. Новый эксперимент показал, что их истощение — результат работы особого защитного механизма, необходимого, чтобы иммунитет не убил своего носителя.
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