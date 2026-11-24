Атмосфера ультрагорячего юпитера TOI-1518b настолько раскалена, что металлы могут существовать там в виде газа. Астрономы нашли в ней следы самых разных химических элементов, в том числе таких, которые прежде не обнаруживали в атмосферах других миров. Некоторые вещества оказались заметнее с одной стороны планеты, чем с другой.

Экзопланета TOI-1518b расположена примерно в 737 световых годах от Земли и обращается у звезды TOI-1518 — горячего светила с температурой поверхности около 7000 градусов Цельсия. Это так называемый ультрагорячий юпитер: планета примерно вдвое массивнее Юпитера и почти в 1,9 раза больше его по радиусу.

Один оборот вокруг звезды она совершает всего за 1,9 земных суток. Из-за близости к светилу ее равновесная температура достигает примерно 2300 градусов Цельсия. При такой жаре многие молекулы распадаются, а металлы могут находиться в атмосфере в виде атомов и ионов.

О составе TOI-1518b ученые знали и раньше: в ее атмосфере уже находили железо. Теперь международная группа астрономов под руководством Маттиа Д’Арпы (Mattia C. D’Arpa) из Палермской астрономической обсерватории (Италия) подробнее изучила химический состав планеты и уточнила параметры ее орбиты.

Исследователи проанализировали наблюдения четырех прохождений планеты по диску звезды, выполненные в 2023 году с помощью спектрографа HARPS-N, установленного на Национальном телескопе Галилео на Канарских островах (Испания). Когда экзопланета проходит перед звездой, часть звездного света просвечивает через ее атмосферу. Атомы разных элементов поглощают свет на определенных длинах волн, оставляя характерные «отпечатки» в спектре.

Найти их было непросто: излучение самой звезды сильно ярче, к тому же она быстро вращается. Для этого астрономы учли искажения, связанные с движением звездной поверхности, а затем сравнили наблюдаемые спектры с теоретическими наборами линий разных элементов. Метод позволил собрать общий сигнал из множества слабых следов, которые по отдельности едва различимы.

По итогу ученые уверенно выделили признаки 15 разновидностей атомов и ионов. Среди них — водород, углерод, железо, никель, титан, ванадий, стронций и иттрий. Но главным открытием стала находка однократно ионизированного европия и нейтрального вольфрама: прежде эти элементы в атмосферах экзопланет не регистрировали. При этом равновесная температура TOI-1518b выше точки испарения для европия, то есть он там газообразный всегда.

Это открытие показало, что даже тяжелые тугоплавкие элементы могут присутствовать в газовой оболочке раскаленной планеты в виде свободных атомов и ионов. Такие находки позволяют лучше понять, как высокая температура и излучение звезды влияют на химический состав атмосферы. Чтобы исключить ложные сигналы, астрономы провели дополнительные проверки.

Анализ спектров раскрыл данные как о химии, так и о погоде на TOI-1518b. В среднем линии элементов были смещены так, будто газ движется в сторону наблюдателя со скоростью около семи километров в секунду. Вероятно, это связано с мощными ветрами, что переносят вещество с дневной стороны планеты на ночную.

К тому же некоторые элементы заметнее у вечернего края атмосферы, а не у утреннего. По мнению ученых, дело может быть в разнице температур и в том, что на более холодной стороне отдельные вещества конденсируются.

Авторы научной работы, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org, также подтвердили, что орбита TOI-1518b сильно наклонена относительно вращения звезды и постепенно меняет свое положение. Таким образом, даже хорошо изученные гиганты преподносят сюрпризы. Однако пока речь идет именно о спектральных признаках присутствия вольфрама и европия, а не об измерении их запасов в атмосфере.

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Любовь Соковикова 530 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.