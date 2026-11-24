Опрос показал, верит ли население России, что страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в космосе

Большинство россиян считают, что в будущем их страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в области космических технологий и освоения космоса. При этом оптимизм заметно растет с возрастом, а мужчины чаще женщин сомневаются в перспективах отечественной космонавтики. Такие результаты показало совместное исследование Naked Science и Russian Field.

В рамках всероссийского исследования «Готовность россиян к технологиям будущего» участникам предложили ответить на вопрос: «На ваш взгляд, в будущем Россия сможет или не сможет успешно конкурировать с США и Китаем в области космических технологий и освоения космоса?»

В успешную конкуренцию России с двумя космическими державами верят 67% опрошенных. Из них 33% определенно уверены в такой возможности, еще 34% скорее придерживаются этой точки зрения. Противоположное мнение высказали 19% участников исследования: 12% скорее не верят в успешную конкуренцию, семь процентов определенно не верят. Примерно 15% затруднились ответить или отказались от ответа.

Наиболее оптимистично перспективы отечественной космонавтики оценили представители старшего поколения. Среди участников в возрасте 60 лет и старше в успех России верят 72%. В группе от 45 до 59 лет этот показатель составляет 67%, среди 30-44-летних — 65%, а среди молодежи от 18 до 29 лет — 59%.

Хотя доля положительных ответов среди мужчин и женщин оказалась одинаковой (67%), мужчины заметно чаще выражали скептицизм. В способности России успешно конкурировать с США и Китаем сомневаются 24% мужчин и 15% женщин.

Различия обнаружили и в зависимости от уровня образования. Среди респондентов с высшим образованием в успешную конкуренцию верят 66%, среди участников без высшего образования — 68%. При этом отрицательные ответы люди с высшим образованием давали заметно чаще: 22% против 14%.

Среди обеспеченных участников исследования положительную оценку перспектив российской космонавтики дали 70%, среди малообеспеченных — 65%. Место жительства оказалось менее существенным фактором: в крупных и средних городах в успех страны верят 68% опрошенных, в малых городах, поселках городского типа и селах — 65%.

Заметно различаются оценки респондентов в зависимости от используемых ими источников информации. Наибольшую долю положительных ответов зафиксировали у пользователей Max (79%), читателей печатных СМИ (77%) и телезрителей (76%). Среди аудитории Telegram показатель составил 59%, а YouTube — 49%. Эти различия отражают особенности опрошенных аудиторий, но не доказывают непосредственного влияния источников информации на взгляды респондентов.

Всероссийский онлайн-опрос проводил исследовательский центр Russian Field с 3 по 6 ноября 2026 года совместно с изданием Naked Science. В нем участвовали 1800 совершеннолетних жителей России. Согласно методологии Russian Field, выборка репрезентативна по полу, возрасту, федеральным округам и типам населенных пунктов. Максимальный размер ошибки для всей выборки при доверительной вероятности 95% не превышает 2,31 процентного пункта.

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