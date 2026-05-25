Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
25 мая, 10:40
Рейтинг: +892
Посты: 1989

Стальной каркас будущего самого высокого здания в мире — Jeddah Tower — построит китайская компания

Компания Jinggui International, дочернее предприятие расположенной в провинции Чжэцзян группы Jinggui Steel Structure Group, объявила о победе в тендере на выполнение работ по основной стальной конструкции башни Jeddah Tower в Саудовской Аравии выше 120-го этажа. 

Рендер Jeddah Tower / © Jeddah Now
Таким образом, весь главный стальной каркас первого в мире небоскреба высотой более одного километра — от проектирования и поставок до предварительной сборки, транспортировки и монтажа на высоте — будет полностью выполнен китайской компанией.

Jeddah Tower, расположенная в экономическом районе Джидды на побережье Красного моря, является частью проекта общей стоимостью свыше 26 миллиардов долларов и считается одним из центральных элементов программы Саудовской Аравии Vision 2030. В 157-этажной башне разместятся отель Four Seasons, элитные апартаменты, офисы класса А и самая высокая в мире смотровая площадка. Завершение строительства запланировано на 2028 год.

По состоянию на конец май 2026 года строительство превысило отметку в 103 этажа и достигло высоты более 400 метров. Темпы работ составляют примерно один этаж каждые три–четыре дня. Новый контракт охватывает участок выше 120-го этажа — наиболее сложную часть сооружения, где предъявляются максимальные требования к устойчивости к ветровым нагрузкам и точности монтажа.

Это первый случай, когда китайская компания полностью отвечает за основную стальную конструкцию сверхвысотного здания высотой более километра. Проект символизирует переход Китая от роли «экспортера стали» к поставщику полного комплекса технологий, инженерного управления и строительных решений мирового уровня.

Для реализации проекта Jeddah Tower компания Jinggui Steel Structure задействовала четыре специализированные интеллектуальные производственные линии. В строительстве используется сверхпрочная сталь класса S690 и обеспечивается точность монтажа на уровне миллиметров — это необходимо для работы в условиях пустынных ветров, экстремальных перепадов температур и строительства на сверхбольшой высоте.

23 мая, 12:16
Татьяна Зайцева

Ученые объяснили сейсмоустойчивость пирамиды Хеопса

Ученые раскрыли причины удивительной сохранности крупнейшей из пирамид Гизы. Секрет того, что за прошедшие тысячелетия пирамиду не разрушили землетрясения, кроется в особенностях ее конструкции, в том числе в так называемых разгрузочных камерах, расположенных непосредственно над погребальной камерой фараона.

24 мая, 13:31
Любовь С.

Астрономы уточнили места для поиска внеземных цивилизаций

Ученые собрали одну из самых полных «карт» возможных следов внеземных цивилизаций — от загадочных объектов на земной орбите до гигантских мегаструктур вокруг звезд. Вместо ожидания радиосигнала авторы обзора предложили искать любые технологические отпечатки развитых цивилизаций, некоторые из которых могут сохраняться миллионы лет.

24 мая, 16:12
Редакция Naked Science

Первый релиз Пентагона об НЛО: «главной задачей было просто что-то опубликовать»

В мае Пентагон опубликовал архив документов, которые ведомство назвало «новыми, никогда ранее не публиковавшимися файлами» о неопознанных аномальных явлениях. Министерство назвало это историческим шагом в сторону открытости. Однако эксперты отметили, что выпуск породил больше вопросов, чем ответов.

19 мая, 09:08
ИИМК РАН

Жители древней Ладоги питались трехметровыми осетрами

Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.

21 мая, 16:54
ЮФУ

Темные атомы: астрофизики предложили объяснение загадки тридцатилетних наблюдений в итальянской лаборатории

Астрофизики Южного федерального университета предложили объяснение одной из самых интригующих загадок современной физики — годичных колебаний сигнала в детекторе DAMA/LIBRA, который вот уже почти тридцать лет регистрирует странные сигналы в подземной лаборатории Гран-Сассо в Италии, интерпретируемые как взаимодействие частиц темной материи с обычным веществом.

19 мая, 10:33
НИТУ МИСИС

Отрасль фармацевтики столкнулась с дефицитом кадров при стремительном росте рынка

В России 19 мая отмечается День фармацевтического работника. В современном мире эта отрасль подвержена большим изменениям: аптеки уходят в онлайн, производство локализуется, а требования к лекарствам растут. Вместе с отраслью меняется и сама профессия провизора. О том, почему фармацевтика нуждается в новом типе специалиста и что для этого нужно сделать, рассказывает доктор экономических наук, директор Института экономики и управления НИТУ МИСИС Алексей Митенков.

17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

