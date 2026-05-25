Стальной каркас будущего самого высокого здания в мире — Jeddah Tower — построит китайская компания

Компания Jinggui International, дочернее предприятие расположенной в провинции Чжэцзян группы Jinggui Steel Structure Group, объявила о победе в тендере на выполнение работ по основной стальной конструкции башни Jeddah Tower в Саудовской Аравии выше 120-го этажа.

Таким образом, весь главный стальной каркас первого в мире небоскреба высотой более одного километра — от проектирования и поставок до предварительной сборки, транспортировки и монтажа на высоте — будет полностью выполнен китайской компанией.

Jeddah Tower, расположенная в экономическом районе Джидды на побережье Красного моря, является частью проекта общей стоимостью свыше 26 миллиардов долларов и считается одним из центральных элементов программы Саудовской Аравии Vision 2030. В 157-этажной башне разместятся отель Four Seasons, элитные апартаменты, офисы класса А и самая высокая в мире смотровая площадка. Завершение строительства запланировано на 2028 год.

По состоянию на конец май 2026 года строительство превысило отметку в 103 этажа и достигло высоты более 400 метров. Темпы работ составляют примерно один этаж каждые три–четыре дня. Новый контракт охватывает участок выше 120-го этажа — наиболее сложную часть сооружения, где предъявляются максимальные требования к устойчивости к ветровым нагрузкам и точности монтажа.

Это первый случай, когда китайская компания полностью отвечает за основную стальную конструкцию сверхвысотного здания высотой более километра. Проект символизирует переход Китая от роли «экспортера стали» к поставщику полного комплекса технологий, инженерного управления и строительных решений мирового уровня.

Для реализации проекта Jeddah Tower компания Jinggui Steel Structure задействовала четыре специализированные интеллектуальные производственные линии. В строительстве используется сверхпрочная сталь класса S690 и обеспечивается точность монтажа на уровне миллиметров — это необходимо для работы в условиях пустынных ветров, экстремальных перепадов температур и строительства на сверхбольшой высоте.