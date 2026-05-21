Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
21 мая, 07:58
Саудовская Аравия снова вложилась в «Зеркальную линию»: подписаны новые контракты

Саудовский мегапроект продвигается вперед: в мае 2026 года были согласованы контракты на строительство двух железнодорожных тоннелей длиной примерно по 28 километров каждый для горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line). Об этом сообщила турецкая строительная компания Limak.

Рендер горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © Neom

Тоннели станут частью гигантского линейного города длиной 170 километров, который строится на северо-западе Саудовской Аравии и финансируется королевством в рамках масштабной программы модернизации страны. Согласно планам NEOM, новые тоннели соединят ключевые логистические узлы проекта, а поезда внутри системы смогут развивать скорость до 180 километров в час. 

Мегапроект «Зеркальная линия» задуман как центральный элемент NEOM. Город протянется на 170 километров от залива Акаба до гор Хиджаза. При этом его ширина составит всего 200 метров, а высота зеркальных фасадов — около 500 метров.

Все жилые районы, офисы, сервисы и инфраструктура будут размещены внутри этой гигантской «ленты». Передвижение предполагается осуществлять с помощью высокоскоростных транспортных капсул в подземных тоннелях. Время поездки из одного конца города в другой должно составлять не более 20 минут.

Автомобильных дорог в проекте не предусмотрено. Саудовские власти называют «Зеркальную линию» «городом без машин, улиц и выбросов». Именно поэтому железнодорожная система внутри тоннелей становится критически важной для функционирования всей мегаструктуры.

Проект также должен полностью работать на возобновляемой энергетике — солнечной, ветровой и водородной. 

Строительство тоннелей будет вестись методом буровзрывных работ, а не с использованием тоннелепроходческих комплексов. Такой подход считается более дешевым и эффективным для твердых сухих пород, характерных для региона Хиджаз. Кроме того, метод позволяет одновременно вести работы сразу с нескольких направлений, ускоряя реализацию проекта.

Согласно техническим данным, диаметр каждого тоннеля составит 14 метров — этого достаточно для размещения двух железнодорожных путей и сервисной платформы для обслуживания. Особое внимание инженерам придётся уделить вентиляции и дренажным системам: температура воздуха в пустыне может достигать 50°C.

По текущему графику консорциум планирует завершить проходку за 72 месяца, работая одновременно с четырех участков. Средняя скорость строительства составит около 5,8 метра тоннеля в сутки. Для сравнения: знаменитый Бреннерский тоннель между Австрией и Италией строится темпом около четырех метров в день, а при строительстве Евротоннеля под Ла-Маншем скорость достигала примерно семи метров в сутки.

