Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали
Сталь остается одним из важнейших промышленных материалов на планете. Она лежит в основе строительства, инфраструктуры, автомобилестроения и промышленного производства. Поэтому государства, выпускающие больше всего стали, играют огромную роль в мировой экономике и сырьевых рынках.
Согласно данным World Steel Association, мировое производство сырой стали в 2025 году вновь подтвердило безоговорочное лидерство Китая, тогда как крупнейшие экономики Азии, а также такие экономически мощные державы вроде США, Японии и Германии сохранили позиции среди ведущих производителей.
В 2025 году мировое производство сырой стали составило 1,849 миллиарда тонн. Из этого объема на Китай пришлось 960,8 миллиона тонн. Иными словами, Китай обеспечил 52% всей мировой выплавки стали — больше, чем следующие двенадцать крупнейших производителей вместе взятые.
Такое доминирование поддерживается сразу несколькими факторами: гигантским внутренним строительным сектором, мощной экспортной промышленностью и масштабной государственной поддержкой индустрии.
Китайская металлургия оказывает огромное влияние и на мировые сырьевые рынки. Спрос со стороны китайских сталелитейных компаний во многом определяет мировые цены на железную руду и коксующийся уголь. Одновременно вопросы перепроизводства и экспорта китайской стали продолжают оставаться важной темой международных торговых споров.
Второе место заняла Индия, выпустившая 164,9 миллиона тонн стали — это около 8,9% мирового объема. За последние десятилетия страна последовательно расширяет металлургические мощности на фоне ускоренной урбанизации и масштабных инфраструктурных инвестиций.
Государственные программы, направленные на развитие промышленности и внутреннего производства, также способствуют долгосрочному росту сектора. Хотя Индия все еще значительно уступает Китаю по абсолютным объемам, спрос на сталь внутри страны поддерживается строительством дорог, железных дорог, жилья и энергетической инфраструктуры.
США и Япония в 2025 году произвели соответственно 82 миллиона и 80,7 миллиона тонн стали — примерно по 4,4% мирового производства каждая.
Среди крупнейших производителей также остались Южная Корея, Россия, Германия и Италия, несмотря на более медленные темпы промышленного роста. Однако сегодня развитые экономики все чаще делают ставку не на увеличение объемов производства, а на модернизацию самой металлургии. Поскольку выплавка стали требует огромных затрат энергии, страны Европы, Северной Америки и Азии активно инвестируют в более экологичные технологии — включая электродуговые печи и производство стали с использованием водорода.
Ученые собрали одну из самых полных «карт» возможных следов внеземных цивилизаций — от загадочных объектов на земной орбите до гигантских мегаструктур вокруг звезд. Вместо ожидания радиосигнала авторы обзора предложили искать любые технологические отпечатки развитых цивилизаций, некоторые из которых могут сохраняться миллионы лет.
В мае Пентагон опубликовал архив документов, которые ведомство назвало «новыми, никогда ранее не публиковавшимися файлами» о неопознанных аномальных явлениях. Министерство назвало это историческим шагом в сторону открытости. Однако эксперты отметили, что выпуск породил больше вопросов, чем ответов.
Две самки, жившие в Нью-Йоркском аквариуме, распознали свое отражение в зеркале и вертелись перед ним, чтобы изучить собственное тело. Это первый задокументированный случай проявления самосознания у белух.
Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.
Темные атомы: астрофизики предложили объяснение загадки тридцатилетних наблюдений в итальянской лаборатории
Астрофизики Южного федерального университета предложили объяснение одной из самых интригующих загадок современной физики — годичных колебаний сигнала в детекторе DAMA/LIBRA, который вот уже почти тридцать лет регистрирует странные сигналы в подземной лаборатории Гран-Сассо в Италии, интерпретируемые как взаимодействие частиц темной материи с обычным веществом.
Палеонтологи выяснили, почему у тираннозавра и других крупных хищных динозавров были непропорционально маленькие передние лапы. Математическое моделирование показало, что редукция конечностей не была генетической ошибкой или побочным эффектом роста тела. В ходе эволюции челюсти и череп хищников стали настолько массивными и мощными, что полностью взяли на себя задачу по поимке и умерщвлению крупной добычи, из-за чего передние конечности атрофировались за ненадобностью.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
25 Ноября, 2015
Россия vs Турция: чья боевая авиация сильней?
26 Марта, 2015
Мифы о радиации
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии