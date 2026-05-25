Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

Сталь остается одним из важнейших промышленных материалов на планете. Она лежит в основе строительства, инфраструктуры, автомобилестроения и промышленного производства. Поэтому государства, выпускающие больше всего стали, играют огромную роль в мировой экономике и сырьевых рынках.

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали / © Visual Capitalist

Согласно данным World Steel Association, мировое производство сырой стали в 2025 году вновь подтвердило безоговорочное лидерство Китая, тогда как крупнейшие экономики Азии, а также такие экономически мощные державы вроде США, Японии и Германии сохранили позиции среди ведущих производителей.

В 2025 году мировое производство сырой стали составило 1,849 миллиарда тонн. Из этого объема на Китай пришлось 960,8 миллиона тонн. Иными словами, Китай обеспечил 52% всей мировой выплавки стали — больше, чем следующие двенадцать крупнейших производителей вместе взятые.

Такое доминирование поддерживается сразу несколькими факторами: гигантским внутренним строительным сектором, мощной экспортной промышленностью и масштабной государственной поддержкой индустрии.

Китайская металлургия оказывает огромное влияние и на мировые сырьевые рынки. Спрос со стороны китайских сталелитейных компаний во многом определяет мировые цены на железную руду и коксующийся уголь. Одновременно вопросы перепроизводства и экспорта китайской стали продолжают оставаться важной темой международных торговых споров.

Второе место заняла Индия, выпустившая 164,9 миллиона тонн стали — это около 8,9% мирового объема. За последние десятилетия страна последовательно расширяет металлургические мощности на фоне ускоренной урбанизации и масштабных инфраструктурных инвестиций.

Государственные программы, направленные на развитие промышленности и внутреннего производства, также способствуют долгосрочному росту сектора. Хотя Индия все еще значительно уступает Китаю по абсолютным объемам, спрос на сталь внутри страны поддерживается строительством дорог, железных дорог, жилья и энергетической инфраструктуры.

США и Япония в 2025 году произвели соответственно 82 миллиона и 80,7 миллиона тонн стали — примерно по 4,4% мирового производства каждая.

Среди крупнейших производителей также остались Южная Корея, Россия, Германия и Италия, несмотря на более медленные темпы промышленного роста. Однако сегодня развитые экономики все чаще делают ставку не на увеличение объемов производства, а на модернизацию самой металлургии. Поскольку выплавка стали требует огромных затрат энергии, страны Европы, Северной Америки и Азии активно инвестируют в более экологичные технологии — включая электродуговые печи и производство стали с использованием водорода.