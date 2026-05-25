Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Взаимозависимость сверхдержав: без чего США не могут обойтись в Китае и наоборот
Несмотря на годы тарифных войн, экспортных ограничений и геополитической напряженности, США и Китай по-прежнему остаются глубоко взаимозависимыми в сфере критически важных товаров.
США продолжают опираться на Китай в поставках всего — от смартфонов и аккумуляторов до игрушек и игровых консолей. В то же время Китай зависит от американских авиационных технологий, полупроводников и экспорта энергоносителей.
Этот баланс взаимной зависимости хорошо иллюстрируют данные о крупнейших товарах в торговле между двумя крупнейшими экономиками мира за 2024 год, основанные на статистике UN Comtrade.
В 2024 году крупнейшей категорией американского импорта из Китая стали смартфоны и телекоммуникационное оборудование — объем поставок достиг 51,5 миллиарда долларов. Почти 45% всех импортируемых в США смартфонов были произведены именно в Китае. Следом идут компьютеры и ноутбуки (36,7 миллиарда долларов), а также литий-ионные и другие аккумуляторы (18,1 миллиарда долларов). Из этих категорий наиболее сильной оказалась зависимость США от Китая в области батарей: 56% всех импортируемых аккумуляторов поступают именно оттуда.
Доминирование Китая не ограничивается электроникой. Более трех четвертей всех игрушек, кукол, пазлов, а также игровых приставок и аксессуаров, продаваемых в США, также импортируются из Китая.
При этом в автомобильной отрасли зависимость заметно ниже: лишь 11% американского импорта автокомпонентов приходится на Китай. Здесь куда более важную роль для американских цепочек поставок играют соседи по Северной Америке — Канада и Мексика.
Китай, в свою очередь, продолжает зависеть от поставок из США не только в сырьевом секторе, но и в высоких технологиях.
Среди крупнейших американских товаров, импортируемых Китаем:
- природный газ — 14 миллиардов долларов;
- соевые бобы — 12 миллиардов долларов;
- полупроводники — 11,8 миллиарда долларов;
- авиационные двигатели — 6,6 миллиарда долларов.
Торговые конфликты последних лет заметно повлияли на сырьевой импорт Китая. Например, после торговой войны между Пекином и Вашингтоном в 2018 году Бразилия обошла США и стала главным поставщиком сои в Китай.
Однако далеко не все товары можно легко заменить альтернативными поставщиками.
Особенно это заметно в авиационной отрасли: более половины китайского импорта самолетов и реактивных двигателей приходится именно на США. Это подчеркивает одну из ключевых технологических зависимостей Китая.
Ученые собрали одну из самых полных «карт» возможных следов внеземных цивилизаций — от загадочных объектов на земной орбите до гигантских мегаструктур вокруг звезд. Вместо ожидания радиосигнала авторы обзора предложили искать любые технологические отпечатки развитых цивилизаций, некоторые из которых могут сохраняться миллионы лет.
В мае Пентагон опубликовал архив документов, которые ведомство назвало «новыми, никогда ранее не публиковавшимися файлами» о неопознанных аномальных явлениях. Министерство назвало это историческим шагом в сторону открытости. Однако эксперты отметили, что выпуск породил больше вопросов, чем ответов.
25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. Этот небольшой орган незаметно управляет обменом веществ, работой сердца и мозга. Однако его истинные возможности гораздо шире, чем принято считать. Ученый Пермского Политеха рассказал, почему щитовидку называют древним фильтром, как она помогает адаптироваться к холоду и жаре и каким образом она напрямую задает ритм сердца.
Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.
Темные атомы: астрофизики предложили объяснение загадки тридцатилетних наблюдений в итальянской лаборатории
Астрофизики Южного федерального университета предложили объяснение одной из самых интригующих загадок современной физики — годичных колебаний сигнала в детекторе DAMA/LIBRA, который вот уже почти тридцать лет регистрирует странные сигналы в подземной лаборатории Гран-Сассо в Италии, интерпретируемые как взаимодействие частиц темной материи с обычным веществом.
В России 19 мая отмечается День фармацевтического работника. В современном мире эта отрасль подвержена большим изменениям: аптеки уходят в онлайн, производство локализуется, а требования к лекарствам растут. Вместе с отраслью меняется и сама профессия провизора. О том, почему фармацевтика нуждается в новом типе специалиста и что для этого нужно сделать, рассказывает доктор экономических наук, директор Института экономики и управления НИТУ МИСИС Алексей Митенков.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
31 Мая, 2020
Найди в себе рыбу
27 Января, 2018
На стройках далеких планет
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии