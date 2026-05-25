Взаимозависимость сверхдержав: без чего США не могут обойтись в Китае и наоборот

Несмотря на годы тарифных войн, экспортных ограничений и геополитической напряженности, США и Китай по-прежнему остаются глубоко взаимозависимыми в сфере критически важных товаров.

© Visual Capitalist

США продолжают опираться на Китай в поставках всего — от смартфонов и аккумуляторов до игрушек и игровых консолей. В то же время Китай зависит от американских авиационных технологий, полупроводников и экспорта энергоносителей.

Этот баланс взаимной зависимости хорошо иллюстрируют данные о крупнейших товарах в торговле между двумя крупнейшими экономиками мира за 2024 год, основанные на статистике UN Comtrade.

В 2024 году крупнейшей категорией американского импорта из Китая стали смартфоны и телекоммуникационное оборудование — объем поставок достиг 51,5 миллиарда долларов. Почти 45% всех импортируемых в США смартфонов были произведены именно в Китае. Следом идут компьютеры и ноутбуки (36,7 миллиарда долларов), а также литий-ионные и другие аккумуляторы (18,1 миллиарда долларов). Из этих категорий наиболее сильной оказалась зависимость США от Китая в области батарей: 56% всех импортируемых аккумуляторов поступают именно оттуда.

Доминирование Китая не ограничивается электроникой. Более трех четвертей всех игрушек, кукол, пазлов, а также игровых приставок и аксессуаров, продаваемых в США, также импортируются из Китая.

При этом в автомобильной отрасли зависимость заметно ниже: лишь 11% американского импорта автокомпонентов приходится на Китай. Здесь куда более важную роль для американских цепочек поставок играют соседи по Северной Америке — Канада и Мексика.

Китай, в свою очередь, продолжает зависеть от поставок из США не только в сырьевом секторе, но и в высоких технологиях.

Среди крупнейших американских товаров, импортируемых Китаем:

природный газ — 14 миллиардов долларов;

соевые бобы — 12 миллиардов долларов;

полупроводники — 11,8 миллиарда долларов;

авиационные двигатели — 6,6 миллиарда долларов.

Торговые конфликты последних лет заметно повлияли на сырьевой импорт Китая. Например, после торговой войны между Пекином и Вашингтоном в 2018 году Бразилия обошла США и стала главным поставщиком сои в Китай.

Однако далеко не все товары можно легко заменить альтернативными поставщиками.

Особенно это заметно в авиационной отрасли: более половины китайского импорта самолетов и реактивных двигателей приходится именно на США. Это подчеркивает одну из ключевых технологических зависимостей Китая.