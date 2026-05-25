SpaceX назвала возможного руководителя первой межпланетной экспедиции — им может стать криптомиллиардер Чун Ван

Во время последних 15 минут обратного отсчета перед запуском миссии Starship V3 компания SpaceX раскрыла неожиданную деталь: стало известно имя человека, который, как предполагается, возглавит первый пилотируемый полет к Марсу.

Чун Ван во время экспедиции Fram2 / © Chun / Х

Как заметили журналисты издания Gizmodo, ведущие прямой трансляции SpaceX сообщили, что руководителем первой межпланетной экспедиции с людьми станет криптовалютный миллиардер Чун Ван.

На первый взгляд Ван кажется довольно необычным кандидатом для столь исторической миссии. Бывший разработчик программного обеспечения, бросивший университет, он заработал состояние благодаря созданию одного из первых и крупнейших майнинговых пулов биткоина в Китае — буквально успев разбогатеть до того, как китайские власти начали масштабное давление на криптоиндустрию в 2021 году.

Однако в его биографии уже есть космический полет. В апреле 2025 года Ван профинансировал миссию Fram2, обеспечив себе место руководителя экспедиции.

Однако марсианская экспедиция станет испытанием совершенно иного масштаба. Полет туда и обратно может занять до двух лет — колоссальная нагрузка как для организма, так и для психики человека.

Пока неизвестно, кто еще может отправиться вместе с ним на Марс и финансирует ли Ван миссию самостоятельно.