Starship полетит на Марс уже в следующем году

В интервью телеведущему Джо Рогану предприниматель сообщил, что уже в следующем году запустит к Марсу беспилотную версию Starship или даже несколько. Кроме этого, он рассказал о ключевых направлениях разработок в компании и том, каким видит последующее освоение Красной планеты.

Глава SpaceX отметил, что стартовое окно для пуска к Марсу открывается раз в 26 месяцев, следующее — ноябрь-декабрь 2026 года. План по умолчанию для этого окна — отправить на Красную планету как минимум один Starship, но лучше сразу несколько. Ключевые цели миссии — испытание систем посадки на Марс. Здесь, конечно, стоит помнить, что сформулированная Маском задача исключительно сложна, поэтому трудно гарантировать, что он будет готов к ее реализации уже в 2026 году.

Само интервью довольно длительное и затрагивает в основном некосмические вопросы / © YouTbe, Joe Rogan

Это очень непростая ступень, поскольку посадка туда резко отличается как от возвращения на Землю, где Starship тормозит о плотную атмосферу «брюхом», так и от посадки на Луну, где атмосферы нет вообще, поэтому нет влияния ее турбулентности. Марсианская газовая оболочка, с одной стороны, в 160 раз менее плотная, чем земная, что затрудняет торможение о нее, с другой — не позволяет планировать чисто «вакуумную» посадку.

Маск отметил, что отправка нескольких кораблей желательна, чтобы убедиться в безопасности финальной части полета к Марсу. Важно понять, смогут ли все они сесть безупречно, или у каких-то будут сбои. В последнем случае нужно выяснить, какой элемент посадочного процесса следует доработать.

Предприниматель предупредил, что времени на создание на Марсе самодостаточной колонии не так много — примерно 15 ближайших «окон» для полета туда (390 месяцев, около трети века). По мнению Маска, этот вопрос требует срочного решения, поскольку не исключена гибель современной цивилизации от различных событий — ядерной войны и других угроз.

Среди них он назвал и демографические проблемы: при серьезном сокращении населения технологический уровень Земли упадет ниже того, что необходим для отправки кораблей на Марс, а цивилизация просто «умрет в памперсе для взрослых», добавил миллиардер. Маск напомнил, что при нынешнем уровне воспроизводства Южная Корея потеряет 96 процентов своего населения всего через три поколения, аналогичная судьба может ждать многие страны.

«Демографический коллапс наступает быстро, <…> на вид он ускоряется во многих частях мира», — заключил бизнесмен.

Вкратце он повторил свой план освоения Красной планеты: доставку туда миллиона тонн оборудования с Земли и миллиона человек. Поскольку терраформирование займет много времени, первые поселенцы будут жить в куполах или подземных убежищах.

Но появились и новые тезисы. Не так давно Маск говорил, что полет к Марсу займет три месяца, а в этот раз заявил примерно о шести. По всей видимости, его компания решила перейти к более экономичным по топливу, но более долгим схемам полета на четвертую планету.

В 2025 году, сообщил предприниматель в интервью, у SpaceX, скорее всего, получится впервые посадить корабль Starship на башню. И, если повезет со временем, удастся даже запустить в космос еще раз — правда, в первые разы на осмотр и мелкую починку может уйти значительное время. Повторное использование первой ступени возможно существенно раньше, задолго до конца 2025 года.

Маск также отметил, что доводка Starship все еще далека от окончания. Самым сложным оставшимся элементом он назвал тепловой щит. В отличие от теплового щита «Шаттлов», все шестиугольные плитки теплозащиты Starship одинакового состава — смесь из волокон стекла и искусственного сапфира (оксид алюминия), уложенная в определенном порядке. Это выгодно отличает решение SpaceX от углерод-углеродных плиток на наиболее теплонагруженных частях «Шаттла» (у кромки крыла), которые раскалывались под ударами монтажной пены, что и привело к гибели одного из «Шаттлов» и семи человек на его борту.

Но и в сегодняшних плитках SpaceX геометрия этих волокон, конкретное их соотношение и покрытие плитки могут варьироваться, компания все еще дорабатывает эти вопросы. Однако, заключил Маск, если какое-то время назад он еще не был уверен, что их получится решить, то сегодня считает: это, определенно, удастся.

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