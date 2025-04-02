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Опубликован первый рентгеновский снимок, сделанный в космосе

Непрофессиональный астронавт и командир первой коммерческой пилотируемой миссии по исследованию полярных регионов Fram2 Чун Ван опубликовал первый рентгеновский снимок, сделанный на орбите.

Рентгеновский снимок человеческой руки, сделанный на орбите / © Chun / Х

Кроме того, Ван поделился впечатлениями от космического полета.

По словам астронавта, он не ощутил перегрузок, словно летел на обычном самолете, и даже не понял, что находится в невесомости, пока не отвязал индикатор невесомости в виде полярного медведя и тот взлетел.

Снимок Земли, сделанный членами экипажа миссии Fram2 / © Chun / Х

Первые несколько часов в условиях микрогравитации экипаж подташнивало, пару раз их рвало. Эти ощущения, по словам Вана, отличались от укачивания в машине или на море. И даже небольшой глоток воды мог вызвать расстройство желудка и рвоту.

Снимок Земли, сделанный членами экипажа миссии Fram2 / © Chun / Х