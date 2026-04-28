Китай запустил первый проект подземного хранения водорода объемом один миллион кубометров в соляных кавернах

Китай ввел в эксплуатацию крупный проект хранения водорода в провинции Хэнань на востоке центральной части страны. Демонстрационный объект, рассчитанный на объем порядка одного миллиона кубометров, начал работу в городе Пиндиншань в минувшие выходные, что стало важным шагом в решении одной из ключевых проблем водородной энергетики.

Крупный проект хранения водорода городе Пиндиншань (Китай) / © CGTN

Проект предназначен для хранения значительных объемов водорода под землей — подход, считающийся критически важным для балансировки производства и потребления. В его основе лежит использование природных залежей соли как эффективной системы хранения для промышленности и транспорта.

Проект опирается на естественные соляные каверны, образующиеся при растворении соляных пород и создающие крупные подземные полости. Благодаря высокой герметичности и устойчивости структуры такие каверны считаются особенно подходящими для хранения водорода.

Площадка была создана на базе высококачественных соляных ресурсов компании, входящей в группу China Pingmei Shenma. Научно-исследовательские работы вел Институт механики горных пород и грунтов Китайской академии наук, а в проектировании и строительстве участвовали крупные энергетические компании.

Одной из главных задач проекта стала оценка способности соляных каверн безопасно удерживать водород в течение длительного времени. Из-за малых размеров молекул водород легко просачивается через недостаточно герметичные материалы, поэтому проблема удержания газа особенно важна. Это имеет ключевое значение для масштабирования водородной инфраструктуры: надежное хранение позволяет накапливать избытки энергии, полученной из возобновляемых источников, и использовать их при росте спроса.

С запуском системы инженеры приступают к изучению возможностей использования водорода в различных отраслях. Команда проекта рассматривает несколько направлений, способных ускорить внедрение водородных технологий.

Среди них — смешивание водорода с природным газом для транспортировки по трубопроводам, использование в тяжелых грузовиках и применение в промышленных котлах. Все эти решения могут помочь снизить выбросы углерода в секторах, где электрификация затруднена.