Электромобиль Xiaomi обогнал суперкар Ferrari в дрэг-заезде
Испытание Carwow в Абу-Даби показало, как Xiaomi SU7 Ultra мощностью 1526 лошадиных сил оказался быстрее гибридного Ferrari, который стоит более чем в десять раз дороже.
Китайские электромобили по-прежнему вызывают споры, однако недавнее реальное противостояние заметно меняет тон дискуссии. В начале этого месяца на дрэг-стрипе в Абу-Даби китайский электрический седан вышел на старт против одного из самых экстремальных дорожных автомобилей Ferrari — причем в сложных условиях, оставшихся после песчаной бури в пустыне.
Тест, организованный Carwow, свел Xiaomi SU7 Ultra и Ferrari SF90 XX, чтобы выяснить, как «чистая» электрическая мощь смотрится на фоне итальянской гибридной инженерии, когда сцепление с покрытием далеко от идеального.
Особенность этого заезда заключалась не только в цифрах скорости, но и в контрасте самих брендов. Один — вековой символ автоспортивного престижа. Другой — компания, известная всему миру прежде всего смартфонами и потребительской электроникой. И все же именно в этот день произошло неожиданное.
Xiaomi SU7 Ultra выходит на старт с характеристиками, которые звучат почти фантастически. Три электромотора суммарно выдают 1526 лошадиных сил, передавая тягу на все четыре колеса. Обратная сторона — масса: около 2400 килограмм, что значительно больше, чем у большинства спортивных автомобилей. Xiaomi заявляет разгон от 0 до 100 километров в час за 1,98 секунды — показатель, достойный гиперкаров.
Ferrari SF90 XX следует совершенно иной философии. Его битурбированный 4,0-литровый V8 развивает 786 лошадиных сил сам по себе, а в сочетании с тремя электромоторами суммарная отдача достигает примерно 1016 лошадиных сил.
Как и Xiaomi, Ferrari имеет полный привод, но при этом значительно легче — около 1660 килограмм. По данным Ferrari, разгон от 0 до 100 километров в час занимает примерно 2,3 секунды.
На бумаге электрический седан обладает явным преимуществом по мощности, тогда как Ferrari отвечает меньшим весом и десятилетиями отточенной работы с шасси.
Заезд проходил всего через несколько дней после песчаной бури. Мелкий песок сделал трассу скользкой и непредсказуемой — условия, в которых обычно решающую роль играет точная работа систем контроля тяги, а не рев двигателя.
SU7 Ultra прошел четверть мили (400 метров) за 9,3 секунды. Ferrari финишировал за 10,2 секунды. Разница в 0,9 секунды обернулась несколькими корпусами к финишу.
На дистанции в полмили (800 метров) условия оставались столь же сложными. Ferrari сильнее страдал от пробуксовки, тогда как Xiaomi уверенно распределял тягу между всеми четырьмя колесами.
В начале заезда Ferrari вроде бы немного сократил отставание, но по мере роста скорости неумолимое ускорение Xiaomi снова взяло верх. SU7 Ultra преодолел полмили за 14,5 секунды. Ferrari потребовалось 15,7 секунды.
Разница составила уже 1,2 секунды — еще одна убедительная победа китайского электромобиля. В разгоне по прямой исход больше не вызывал сомнений.
18 Ноября, 2021
Пауки куда умнее, чем вы думаете
