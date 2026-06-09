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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
9 июня, 17:15
Рейтинг: +232
Посты: 830

ООН: рост уровня океана ускорился вдвое за 10 лет 

Исследователи зафиксировали, что за последние десять лет скорость повышения уровня моря увеличилась вдвое. В Организации Объединенных Наций (ООН) считают, что на это повлияли факторы, связанные с человеческой деятельностью.

Сообщество
# климат
# океан
# ООН
# экология
Мале, столица Мальдив, считается одним из городов, которым может грозить затопление в XXI / © Shahee Ilyas, Wikipedia 
Мале, столица Мальдив, считается одним из городов, которым может грозить затопление в XXI / © Shahee Ilyas, Wikipedia 

Как отмечается в новом докладе ООН, на мировой океан оказывают сильное влияние, в том числе загрязнение окружающей среды и промышленный вылов рыбы. В совокупности эти факторы угрожают биоразнообразию, а также создают серьезную нагрузку для морских экосистем. 

Над третьим Всемирным обзором состояния океана работали почти 600 ученых из 86 стран. Они оценили состояние мирового океана в период с 2021 по 2025 год. Предыдущий доклад, охватывавший данные до 2018 года, уже фиксировал продолжающуюся деградацию морской среды.

Авторы пришли к выводу, что в последние годы скорость повышения уровня моря продолжила расти. До 2015 года уровень мирового океана увеличивался примерно на 2 миллиметра в год. Однако к 2023 году этот показатель достиг 4,3 миллиметра в год.

Океан продолжает нагреваться. В последние годы этот процесс значительно ускорился. Наиболее быстрое потепление авторы зафиксировали в Атлантическом океане, а также в южных районах Индийского и Тихого океанов.

Хотя люди активно используют морские ресурсы, про океан известно не так много. К 2025 году ученые картографировали лишь 27% морского дна, а глубоководные экосистемы все еще слабо изучены.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что дальше нельзя относиться к океану как к безграничному ресурсу. 

«Для защиты морских экосистем нужны срочные совместные действия на глобальном уровне. Мы должны выстроить новые отношения с океаном, основанные на науке, международном праве и общей ответственности стран, отраслей и поколений», — сказал Гутерриш.

Авторы доклада напомнили, что океан покрывает более 70% поверхности Земли и влияет на регулирование климата, поддержание биоразнообразия и обеспечение человечества продовольствием, сырьем и энергией. 

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