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Разногласия между Францией и Германией остановили проект перспективного истребителя

Рендер самолета New Generation Fighter / © Dassault Aviation

Франко-германская программа истребителя будущего фактически развалилась из-за непримиримых разногласий

Согласно многочисленным сообщениям СМИ, Франция и Германия не смогли согласовать ключевые требования к перспективному самолету New Generation Fighter (NGF), являвшемуся центральным элементом программы Future Combat Air System (FCAS).

По данным немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Франции Эммануэля Макрона фактически прекратить реализацию проекта NGF. Источники в правительстве ФРГ утверждают, что руководители двух стран пришли к выводу: компании Dassault Aviation и Airbus, отвечающие за разработку самолета, так и не смогли договориться по принципиальным вопросам его создания.

Программа FCAS была запущена в 2017 году с амбициозной целью — создать к 2040 году единую европейскую авиационную систему нового поколения, которая должна была заменить французские истребители Rafale и немецкие Eurofighter Typhoon.

Центральным элементом проекта стал пилотируемый истребитель шестого поколения NGF, вокруг которого планировалось построить целую экосистему:

беспилотные летательные аппараты;

высокоточное авиационное вооружение;

системы обмена данными нового поколения;

единую цифровую боевую сеть («боевое облако»).

Еще в 2022 году разработчики рассчитывали поднять демонстрационный образец самолета в воздух в 2028–2029 годах. Однако вместо технологического прорыва проект все чаще сталкивался с организационными и политическими конфликтами.

На протяжении нескольких лет основным препятствием оставались споры между французской компанией Dassault и европейским концерном Airbus относительно распределения работ и полномочий. Особенно остро обсуждался вопрос контроля над разработкой самого самолета. Французская сторона настаивала на ведущей роли Dassault как компании, обладающей опытом создания истребителей Rafale. Немецкие партнеры требовали более равноправного участия Airbus. Со временем разногласия распространились и на фундаментальные требования к будущей машине.

По мнению канцлера Фридриха Мерца, главная проблема заключается не в политике и не в промышленной конкуренции, а в том, что военные требования Парижа и Берлина оказались несовместимыми.

Франции необходим самолет, который сможет нести ядерное оружие; базироваться на авианосцах и выполнять задачи, связанные с французской стратегией глобального военного присутствия. Германии же подобные возможности не являются приоритетными. По сути, Берлин все чаще воспринимал NGF как самолет, создаваемый под нужды Франции, а не как действительно совместную разработку.

Если сообщения о прекращении работ подтвердятся официально, это станет одним из крупнейших провалов европейского военно-промышленного сотрудничества за последние десятилетия.

Проект, который должен был продемонстрировать способность Европы самостоятельно создавать самые современные боевые самолеты, столкнулся с теми же проблемами, которые нередко сопровождают международные программы вооружений: конкуренцией национальных интересов, борьбой за промышленное лидерство и различиями в военных доктринах.