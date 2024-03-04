Ученые узнали, что происходит в организме, если не есть неделю

Люди способны обходиться без пищи достаточно длительное время — эта эволюционная адаптация вырабатывалась тысячелетиями. И в древних, и в современных обществах длительное голодание практиковалось по всему миру в медицинских целях для лечения таких, например, заболеваний, как эпилепсия или ревматоидный артрит. Сегодня воздержание от приема пищи чаще используют для похудения, вот только то, что происходит при этом с организмом, до сих пор не вполне понятно. Ясно одно — во время длительного голодания организм переключается на поглощение калорий из собственных жировых запасов.

Ученые из университетов Берлинского медицинского (Германия), Орхусского, Копенгагенского (Дания), Норвежской школы спортивных наук, Университетской больницы Осло (Норвегия) решили больше узнать об этом вопросе и провели эксперимент с участием 12 добровольцев (пять из них были женщинами, семь — мужчинами). Выводы ученых опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Участники не принимали пищу семь дней — им давали только воду. Все это время за их здоровьем следили самым тщательным образом, регистрируя изменения уровня примерно трех тысяч белков в их крови. Анализы на белки взяли у участников также до и после периода голодания.

Как и ожидалось, организм добровольцев переключил источники энергии с глюкозы на внутренние запасы в течение первых двух-трех дней голодания. Интересно, что в течение этого времени таяла в основном мышечная масса участников, а не жировые отложения. Общая же потеря веса за все семь дней эксперимента в среднем у всех участников составила 5,7 килограмма.

При этом ученые наблюдали, как в организме добровольцев происходят отчетливые изменения уровня белка примерно после трех дней голодания — тело явно реагировало на стресс. До этого момента никаких особенных изменений в организме участников исследователи не наблюдали, то есть это произошло позже, чем предполагалось.

В целом каждый третий из проанализированных учеными белков у всех испытуемых претерпел значительные изменения во время голодания во всех основных органах. В числе прочего ученые обнаружили, что голодание способствовало серьезным модификациям специфичного для мозга белка внеклеточного матрикса тенасцина-R. Этот белок играет роль в росте нейритов, адгезии нервных клеток и модуляции функции натриевых каналов, является составной частью перинейрональных сетей.

«Впервые мы смогли увидеть, что происходит на молекулярном уровне в организме, когда люди отказываются от пищи. Голодание, если оно проводится безопасно, является эффективным средством для снижения веса. Мало того, считается, что популярное сегодня интервальное голодание не только помогает похудеть, но и несет пользу для здоровья. Мы подтверждаем, что голодание и в самом деле полезно, но этот эффект становится заметен только после трех дней полного ограничения поступления в организм каких-либо калорий», — рассказала один из авторов исследования Клаудиа Лангенберг из Берлинского медицинского университета.

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