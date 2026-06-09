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Красота глубин: объявлены победители фотоконкурса ко Всемирному дню океанов

Первое место в номинации «Океаны объединяют», на снимке дайвер освещает фонарем величественные сталактиты и сталагмиты в подводной пещере в Мексике / © Valentina Cucchiara

Лучшие работы представили в рамках мероприятий Всемирного дня океанов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Конкурс проводится совместно Отделом ООН по вопросам океана и морского права, организацией Dive Photo Guide, Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО и французским океанографическим центром Nausicaá.

С 2016 года куратором конкурса выступает известный подводный фотограф и фотограф дикой природы Эллен Кайлаертс. В состав жюри 2026 года вошли фотографы Айпа Уид Линн, Уильям Тан, Джейн Морган, а также основатель специализированного дайверского издания Дэйв Александер.

Судьи выбрали победителей и лауреатов почетного упоминания в четырех номинациях:

«Океаны объединяют»;

«Большие и маленькие лица подводного мира»;

«Подводные морские пейзажи»;

«Надводные морские пейзажи».

Главные награды получили итальянский фотограф Валентина Куккьяра, британский фотограф Каушиик Субраманиам, представительница Доминиканской Республики Исабела Колль и американец Брюс Судвикс.

Второе место в номинации «Океаны объединяют», во время погружения в пещере Королевства Тонга фотограф стал свидетелем удивительной сцены: фридайвер оказался окружен вращающимся облаком мелкой рыбы / © James Ferrara

Третье место в номинации «Океаны объединяют», на фотографии фридайвер скользит под ледяным покровом озера Гурон в Северной Америке / © James Ferrara

Почетное упоминание в номинации «Океаны объединяют», каноэ скользит по прозрачной воде среди мангровых зарослей архипелага Раджа-Ампат в Индонезии. Над поверхностью видны зеленые деревья, а под водой — яркие коралловые рифы / © Wendy Mitchell

Первое место в номинации «Большие и маленькие лица подводного мира», любопытный детеныш серого кита подплыл к лодке фотографа в лагуне штата Южная Нижняя Калифорния в Мексике / © Kaushiik Subramaniam

Второе место в номинации «Большие и маленькие лица подводного мира», мурена выглядывает из расщелины рифа в районе Анилао на Филиппинах / © Verona Chadwick

Третье место в номинации «Большие и маленькие лица подводного мира», во время ночного погружения у побережья города Тхонъен (Южная Корея) фотограф встретил карликового кальмара / © Jeon Min-seok

Первое место в номинации «Подводные морские пейзажи», после долгого путешествия по темной подводной пещеры дайверы неожиданно оказались в настоящем подводном саду, полном ярких кувшинок и мелких рыб / © Ysabela Coll

Второе место в номинации «Подводные морские пейзажи», на снимке запечатлено одно из самых впечатляющих зрелищ океана — огромная стая скатов в мексиканском море Кортеса / © Bingqian Gao

Третье место в номинации «Подводные морские пейзажи», фотографу удалось поймать мгновение, когда чайки Хеерманна буквально разрезают зеркальную поверхность воды в поисках добычи / © Eduardo Carrasco

Первое место в номинации «Надводные морские пейзажи», на рассвете два медвежонка гризли играют на берегу реки на острове Кадьяк на Аляске / © Bruce Sudweeks

Второе место в номинации «Надводные морские пейзажи», снимок озера Блю-Сайпресс во Флориде был создан методом длительной экспозиции / © James Ferrara

Третье место в номинации «Надводные морские пейзажи», с высоты птичьего полета открывается вид на морские фермы по выращиванию водорослей у островов Нуса-Лембонган и Ченинган близ Бали / © Miesa Grobbelaar

Всемирный день океанов ООН отмечается ежегодно 8 июня с 2008 года. Его цель — напомнить человечеству о ключевой роли океана в поддержании жизни на Земле.

Фотоконкурс, организованный Dive Photo Guide, стал одной из самых ярких составляющих этого праздника. Победившие работы не только демонстрируют удивительную красоту морского мира, но и напоминают о том, насколько хрупкими остаются океанские экосистемы и как много зависит от нашей способности их сохранить.