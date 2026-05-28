Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг крупнейших стран — потребителей электроэнергии в мире
Спрос на электроэнергию становится одной из ключевых экономических тем десятилетия. Его рост подпитывают промышленное развитие, распространение электромобилей, увеличение использования кондиционеров, а также стремительное расширение центров обработки данных для искусственного интеллекта.
Новая инфографика ранжирует крупнейших потребителей электроэнергии в мире в 2025 году на основе данных исследования Ember’s Global Electricity Review 2026. В ней сравниваются общий объем потребления электроэнергии в тераватт-часах и потребление на душу населения в мегаватт-часах.
Сегодня потребление электроэнергии все теснее связано с объемами промышленного производства, развитием ИИ-инфраструктуры, распространением электромобилей и ростом уровня жизни в крупнейших экономиках мира.
Китай уверенно лидирует в мире, ежегодно потребляя более 10500 миллионов мегаватт-часов электроэнергии. На втором месте находятся Соединенные Штаты с показателем около 4500 миллионов мегаватт-часов, а Индия занимает третью позицию — чуть более 2000 миллионов мегаватт-часов. Россия находится на четвертом месте в мире с показателем 1200 миллионов мегаватт-часов.
Рост Китая кардинально изменил глобальную структуру энергопотребления. В начале 2000-х годов страна использовала менее 10% всей мировой электроэнергии. Сегодня на Китай приходится примерно треть мирового спроса. Одним из главных факторов остается промышленное производство, особенно такие энергоемкие отрасли, как металлургия, цементная промышленность и химическое производство. Однако сейчас появляются и новые источники роста потребления. Стремительное развитие китайской индустрии электромобилей, активное строительство дата-центров для искусственного интеллекта и все более широкое использование кондиционеров создают дополнительную нагрузку на энергетическую систему страны.
Хотя Китай занимает первое место по общему объему потребления, Канада и США являются мировыми лидерами по расходу электроэнергии на одного человека.
Среднестатистический житель Канады ежегодно потребляет около 16,1 мегаватт-часа электроэнергии, тогда как показатель США составляет 13,1 мегаватт-часа. Такой высокий уровень объясняется несколькими причинами: большими жилыми домами, широким использованием систем отопления и кондиционирования, а также высоким уровнем оснащенности бытовой техникой. В Канаде дополнительную роль играют суровые зимы, увеличивающие потребность в отоплении, а также энергоемкие отрасли — например, добыча полезных ископаемых и нефтяная промышленность.
Индия уже занимает третье место в мире по общему объему потребления электроэнергии, однако средний житель страны все еще использует значительно меньше энергии, чем население развитых государств. На одного человека в Индии приходится лишь около 1,4 мегаватт-часа в год — это существенно ниже среднемирового уровня.
