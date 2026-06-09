  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
9 июня, 12:18
Андрей Серегин
12

В Словакии нашли массовое захоронение обезглавленных людей эпохи неолита

❋ 4.0

Ученые нашли в Словакии уникальное массовое захоронение, где на дне защитного рва покоились не менее 77 ритуально обезглавленных и аккуратно уложенных скелетов. Это доказывает существование сложной структурированной практики обращения с телом.

Археология
# захоронение
# кости
# неолит
# череп
Массовое захоронение, найденное во рву в Словакии / © Proceedings of the Prehistoric Society

В период между 5500 и 4950 годами до нашей эры в Центральной Европе существовала культура линейно-ленточной керамики — это первые крупные сообщества земледельцев, пришедшие на смену охотникам-собирателям. Финальный этап этой культуры находил отражение в кризисах, насилии и резких социальных переменах. Это подтверждается находкой на ряде поселений свидетельства массовых убийств, захоронения обезглавленных людей и даже следов возможного каннибализма.

Однако эти находки, как правило, носили характер локальных ям-свалок или отдельных погребений. Долгое время оставалось неясным, насколько системный характер носило насилие, как оно сочеталось с ритуальными практиками.

Ученые обнаружили на гигантском поселении Врабле на юго-западе Словакии массовое захоронение обезглавленных людей. Археологи вскрыли участок длиной 25 метров, где на дне рва, почти без прослоек грунта между телами, было массовое захоронение — не менее 77 обезглавленных скелетов — и одно захоронение беременной женщины. Исследователи фиксировали каждый скелет в трех измерениях, описывали позу, сохранность суставов, положение костей относительно стенок рва. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the Prehistoric Society.

Предварительный анализ проводили непосредственно на месте: оценивали сращение эпифизов (для определения возраста), состояние шейных позвонков, следы порезов. Тафономические наблюдения фиксировали степень разложения тел на момент их помещения в ров. Также каталогизировали все сопутствующие предметы: от керамики и каменных тесел до игл и просверленных человеческих зубов.

Поселение было окружено рвом длиной 1,3 километра с шестью входами. Благодаря радиоуглеродному датированию по 12 образцам ребер из массового захоронения и семи отдельным бедренным костям ученые установили время и обстоятельства произошедшего.  

Исследователи выяснили, что практика обезглавливания во Врабле не была единичным актом резни, представляла собой сложный, ритуализированный и долговременный феномен. Тела лишали голов, отрезая их острыми орудиями, а не отрубая, так как на шейных позвонках найдены следы порезов. При этом их помещали в ров сразу после смерти человека — об этом говорят идеальная сочлененность шейных позвонков даже без черепа и сохранность кистей и стоп. Головы были аккуратно удалены, включая нижние челюсти, которые не нашли ни во рву, ни в домах.

Ученые полагают, что эту находку нельзя объяснить борьбой за ресурсы или военным кризисом. Они считают, что в первую очередь следует обратить внимание на ритуальную составляющую этой находки. В мировоззрении древнего человека мир населен металичностями (духами, предками), а материальные объекты, включая части тел, обладают субъектностью. Обезглавливание и помещение тел в ров, отделяющий один район поселения от другого, могло быть ритуальным действием, направленным на управление социальной напряженностью внутри самого сообщества, а не на защиту от внешних врагов.

Разнообразие погребальных практик в одном и том же месте говорит, по мнению ученых, о разных мировоззрениях представителей этого поселения. Дальнейшие анализы ДНК и микроскопия костей покажут, были эти люди чужаками или своими и какой была их настоящая причина смерти — насильственной либо ритуальной.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
121 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
Археология
# захоронение
# кости
# неолит
# череп
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Июн
Бесплатно
Как мозг учится видеть лица
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
09 Июн
300
Конец Солнца
Ельцин Центр
Екатеринбург
Проект
10 Июн
Бесплатно
Космос ближе
НИТУ «МИСиС»
Москва
Лекция
11 Июн
Бесплатно
Агамы и другие игуанообразные
Московский зоопарк
Москва
Лекция
11 Июн
Бесплатно
Невидимые коллоиды на Земле и в космосе
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
12 Июн
Бесплатно
От робота-пылесоса до марсохода: что общего у умных машин
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Технологии будущего: кем мы будем работать завтра
ВДНХ
Москва
Мастер-класс
12 Июн
Бесплатно
Пластилиновая ботаника: тычинки, пестики, лепестки
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Суперспособности: реальность или иллюзия?
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 июня, 14:35
Марк Чернов

Биотехнологи впервые «омолодили» клетки печени человека и готовятся к испытаниям на людях

Американские биотехнологи впервые сообщили об обращении вспять клеточного старения в живых клетках печени человека — не мышиных, не синтетических, а именно человеческих. На волне этого результата компания привлекла 435 миллионов долларов и готовится к клиническим испытаниям.

Биология
# биотехнологии
# генетика
# стартапы
# стеатоз
8 июня, 10:23
Александр Березин

Жанна д’Арк: как неграмотная девушка определила будущее мира

Роль личности в истории чаще всего иллюстрируют правителями или полководцами. Но, глядя на современную карту мира, нельзя не признать: она выглядела бы принципиально иначе, если бы не одна крестьянская девушка, которую сожгли в этот день ровно 595 лет назад.

История
# история
# медиевистика
# Средние века
# Столетняя война
# Франция
Выбор редакции
9 июня, 10:19
Игорь Байдов

Мышей научили «высыпаться» без сна

Может ли человек или другое животное воспользоваться преимуществами сна, не смыкая глаз? Этим вопросом задалась команда американских нейробиологов. Они провели эксперимент на грызунах и выяснили, что «включения и выключения» нейронной активности в коре бодрствующих мышей позволяют вызвать некоторые эффекты, аналогичные тем, которые появляются во время фазы медленного сна. Более того, такой подход помог добиться улучшения памяти. Теперь ученые хотят повторить эксперимент на людях.

Биология
# мозг
# мыши
# сон
# эксперимент
7 июня, 14:47
Любовь С.

Они прилетели из чужих миров: как Оумуамуа, комета Борисова и 3I/ATLAS изменили астрономию

В 2017 году человечество впервые заметило объект, прилетевший из другой звездной системы. Он оказался странным, почти не похожим ни на астероид, ни на комету, и получил имя Оумуамуа. Затем появился «нормальный» межзвездный странник — комета Борисова. А в 2025-м астрономы обнаружили 3I/ATLAS — объект, который, вероятно, хранит вещество времен рождения чужих миров. Но что изменили в астрономии эти три гостя из межзвездной тьмы?

Астрономия
# астероиды
# комета Борисова
# кометы
# межзвездная комета
# Млечный путь
# Оумуама
# Солнечная система
Выбор редакции
5 июня, 14:32
Илья Гриднев

Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении

Астрономы провели длительную радиодиагностику межзвездного объекта 3I/ATLAS и не нашли признаков искусственных технологий. Наблюдение окончательно подтвердило естественную природу ледяного тела, хотя ученые изначально не ожидали сенсации.

Астрономия
# DESI
# кометы
# межзвездная комета
# поиск внеземной жизни
5 июня, 11:32
Максим Абдулаев

Татуированные кочевники: как в России спасают редких соколов-бало́банов

Тысячу лет назад колоссальный степной пояс от Амура до Дуная назывался Великой степью. На Руси его знали как Дикую степь. В этом краю жили кочевники, и среди них — хищная птица сокол-балобан. Сейчас цельной трансконтинентальной популяции балобана больше нет. Небольшой европейский островок уцелел в Венгрии, Австрии и в Крыму. Есть популяция в Казахстане, Монголии и Китае. В России сокол-балобан, помимо Крыма, живет в горах Южной Сибири. И выживание этой популяции, как и всего вида, под угрозой. Как живет эта птица и как ей помогают в нашей стране? Зачем в Хакасии посреди «нигде» построили огромный облёточник? Буквально сегодня в него уже доставили первую партию птиц.

Биология
# защита природы
# зоология
# орнитология
# хищные птицы
Выбор редакции
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В Словакии нашли массовое захоронение обезглавленных людей эпохи неолита

    9 июня, 12:18

  2. Астрофизики объяснили «химический парадокс» в двойной звездной системе

    9 июня, 12:09

  3. Ученые уточнили времена существования древних культур Придонья

    9 июня, 11:29

  4. Мышей научили «высыпаться» без сна

    9 июня, 10:19
Выбор редакции

Жанна д’Арк: как неграмотная девушка определила будущее мира

8 июня, 10:23

Последние комментарии

Николай Цыгикало
16 секунд назад
"Оказалось, что первыми в открытых степях появились энеолитические пастухи-скотоводы, а в III тысячелетии до нашей эры их сменила ямная культура".

Ученые уточнили времена существования древних культур Придонья

Сергей Механик
5 минут назад
«Шоб ты жил на одну зарплату!» (кошмарный сон Козодоева). 😀

Даже незначительная задержка зарплаты вызвала всплеск насилия дома

Давид Барсегян
16 минут назад
Конец эпохи ДВС судя по одной стране))) Современная журналистика ни хлеба не даёт, нр даже зрелищ А учитывая, что Китай заставляет покупать

Эпоха ДВС закончилась: продажи бензиновых машин рухнули на 37% на крупнейшем авторынке мира

Давид Барсегян
19 минут назад
Alexander, ещё одна соевая овечка, которая верит в электроповесточку. Твоей совести спокойно живётся, учитывая, что ЛИА не перерабатываются? Ну от слова

Минуты вместо часов: CATL запустила сеть быстрой замены батарей для легких электрогрузовиков в Китае

Myname Mysurname
28 минут назад
Собственно, работа показала, что наёмному работнику платят столько, чтобы он и его дети не сдохли с голоду. То есть фактически бОльшая или даже

Даже незначительная задержка зарплаты вызвала всплеск насилия дома

Петр Дубоделов
40 минут назад
O, тут похоже на гендерно озабоченное спонсирование исследования, дабы натянуть сову на глобус и протолкнуть очередную инициативу в защиту совы от

Даже незначительная задержка зарплаты вызвала всплеск насилия дома

O B
47 минут назад
"Результаты показали, что каждый дополнительный день растяжки бюджета увеличивает вероятность физического насилия над женщиной на 21,8%." т.е.

Даже незначительная задержка зарплаты вызвала всплеск насилия дома

Дмитрий Kuрueнко
1 час назад
Sam, тут же речь про преждевременные выплаты с отложенным эффектом на следующий месяц. Нас это не касается. У нас так не бывает

Даже незначительная задержка зарплаты вызвала всплеск насилия дома

Sam Dowson
1 час назад
Задержки зарплат месяцами и годами в России в 90е годы в расчет не брали? Значит результаты недостовереы.

Даже незначительная задержка зарплаты вызвала всплеск насилия дома

Игорь Горинов
1 час назад
Стамбул не считается? Думаю, западная сторона может поспорит с Москвой, а если восточную добавить...

Европейские города, ранжированные по размеру

Алексей Беляев
2 часа назад
"Однако именно Китай сегодня демонстрирует самые высокие темпы наращивания ядерного потенциала в процентном отношении...". "...арсеналы

Ядерный арсенал Китая вырос до 620 боеголовок и увеличивается быстрее, чем у любой другой страны — доклад SIPRI

getech
2 часа назад
Тут нестыковка, вначале до 1961 и даже до 1969 г. СССР гораздо больше делал запусков чем США, и где-то около 1969 года мы были в паритете с американцами до

От СССР к SpaceX: инфографика гонки космических запусков за 68 лет

susakinandrej2025
2 часа назад
В Ростове-на-Дону подобный БПЛА появился в начале 2000-х. На его базе планировали создать систему контроля за гос границей, морского разведчика на

Охота на субмарины по-новому: ЕС выбрал австрийский беспилотник S-300 для ключевого противолодочного проекта

Константин Стрельников...
2 часа назад
Ivan, нам это ни к чему, мы знаем ответ - "проклятый Запад"

От СССР к SpaceX: инфографика гонки космических запусков за 68 лет

Константин Стрельников...
3 часа назад
Антон, вы цвета не различаете, или информацию на схеме прочесть не в состоянии?

От СССР к SpaceX: инфографика гонки космических запусков за 68 лет

Константин Стрельников...
3 часа назад
Единорожка, ну почему? Штамповала сов. наследие ракетостроения и зарабатывала на нём пока был спрос.

От СССР к SpaceX: инфографика гонки космических запусков за 68 лет

Константин Стрельников...
3 часа назад
Олег, нет США и деньги там в огромной степени от госпрограммы США. Если уж так смотреть, то в принципе в США деньги многих стран мира. А мы профукали

От СССР к SpaceX: инфографика гонки космических запусков за 68 лет

Игорь Коняшов
3 часа назад
Сергей, Я указал на факты. Вы пытаетесь неуклюже шутить) Это немножко разный уровень аргументации...

Ядерный арсенал Китая вырос до 620 боеголовок и увеличивается быстрее, чем у любой другой страны — доклад SIPRI

Сергей Механик
4 часа назад
Игорь, всегда приятно узнать комментарий специалиста. Теперь всё понятно.

Ядерный арсенал Китая вырос до 620 боеголовок и увеличивается быстрее, чем у любой другой страны — доклад SIPRI

Павел Коковин
4 часа назад
Алексей, Частные библиотеки не учитываются. Общедоступных всего 440, что тоже не мало, но меньше минимума. А вот в Нижнем Новгороде 102 общедоступных

Города-лидеры по количеству публичных библиотек на душу населения

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно