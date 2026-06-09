В Словакии нашли массовое захоронение обезглавленных людей эпохи неолита
Ученые нашли в Словакии уникальное массовое захоронение, где на дне защитного рва покоились не менее 77 ритуально обезглавленных и аккуратно уложенных скелетов. Это доказывает существование сложной структурированной практики обращения с телом.
В период между 5500 и 4950 годами до нашей эры в Центральной Европе существовала культура линейно-ленточной керамики — это первые крупные сообщества земледельцев, пришедшие на смену охотникам-собирателям. Финальный этап этой культуры находил отражение в кризисах, насилии и резких социальных переменах. Это подтверждается находкой на ряде поселений свидетельства массовых убийств, захоронения обезглавленных людей и даже следов возможного каннибализма.
Однако эти находки, как правило, носили характер локальных ям-свалок или отдельных погребений. Долгое время оставалось неясным, насколько системный характер носило насилие, как оно сочеталось с ритуальными практиками.
Ученые обнаружили на гигантском поселении Врабле на юго-западе Словакии массовое захоронение обезглавленных людей. Археологи вскрыли участок длиной 25 метров, где на дне рва, почти без прослоек грунта между телами, было массовое захоронение — не менее 77 обезглавленных скелетов — и одно захоронение беременной женщины. Исследователи фиксировали каждый скелет в трех измерениях, описывали позу, сохранность суставов, положение костей относительно стенок рва. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the Prehistoric Society.
Предварительный анализ проводили непосредственно на месте: оценивали сращение эпифизов (для определения возраста), состояние шейных позвонков, следы порезов. Тафономические наблюдения фиксировали степень разложения тел на момент их помещения в ров. Также каталогизировали все сопутствующие предметы: от керамики и каменных тесел до игл и просверленных человеческих зубов.
Поселение было окружено рвом длиной 1,3 километра с шестью входами. Благодаря радиоуглеродному датированию по 12 образцам ребер из массового захоронения и семи отдельным бедренным костям ученые установили время и обстоятельства произошедшего.
Исследователи выяснили, что практика обезглавливания во Врабле не была единичным актом резни, представляла собой сложный, ритуализированный и долговременный феномен. Тела лишали голов, отрезая их острыми орудиями, а не отрубая, так как на шейных позвонках найдены следы порезов. При этом их помещали в ров сразу после смерти человека — об этом говорят идеальная сочлененность шейных позвонков даже без черепа и сохранность кистей и стоп. Головы были аккуратно удалены, включая нижние челюсти, которые не нашли ни во рву, ни в домах.
Ученые полагают, что эту находку нельзя объяснить борьбой за ресурсы или военным кризисом. Они считают, что в первую очередь следует обратить внимание на ритуальную составляющую этой находки. В мировоззрении древнего человека мир населен металичностями (духами, предками), а материальные объекты, включая части тел, обладают субъектностью. Обезглавливание и помещение тел в ров, отделяющий один район поселения от другого, могло быть ритуальным действием, направленным на управление социальной напряженностью внутри самого сообщества, а не на защиту от внешних врагов.
Разнообразие погребальных практик в одном и том же месте говорит, по мнению ученых, о разных мировоззрениях представителей этого поселения. Дальнейшие анализы ДНК и микроскопия костей покажут, были эти люди чужаками или своими и какой была их настоящая причина смерти — насильственной либо ритуальной.
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