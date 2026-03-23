Диету MIND связали с замедлением старения мозга на 2,5 года

Ученые пришли к выводу, что соблюдение диеты MIND связано с более медленным уменьшением объема мозга. Этот эффект соответствует примерно 2,5 годам дополнительной «молодости» мозга за 12 лет исследования.

Диета MIND объединяет принципы средиземноморского питания и диеты DASH. В основу рациона входят листовая зелень, ягоды, орехи, рыба, птица, бобовые и оливковое масло. Под ограничения попадают красное мясо, сливочное масло, сладости и жареная пища.

Международная группа исследователей использовала данные проекта Framingham Heart Study. Участники регулярно заполняли опросники о питании и проходили МРТ-обследования. Средний возраст участников составил 61 год, средний период наблюдения превысил 12 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.

Ученые обратили внимание, что у людей, питание которых наиболее близко соответствовало диете MIND, замедлялась потеря серого вещества. С каждым улучшением рациона на три балла атрофия мозга замедлялась примерно на 20%. Это эквивалентно примерно 2,5 годам более медленного старения мозга за период исследования. Также более точное соблюдение диеты исследователи связали с более медленным расширением желудочков мозга. Этот эффект сопоставим примерно с дополнительным годом замедленного старения мозга.

Наиболее значимый эффект дали ягоды и птица. Исследователи заметили связь этих продуктов с более медленным расширением желудочков. Потребление птицы дополнительно ассоциировалось с более медленной потерей серого вещества. Потребление сладостей и жареной пищи, напротив, связали с ускоренным уменьшением гиппокампа. Эта область мозга играет ключевую роль в памяти и одной из первых страдает при болезни Альцгеймера.

Исследователи также обратили внимание на неожиданную закономерность. Цельнозерновые продукты часто считаются более здоровыми, но в этом исследовании они оказались связаны с немного более быстрым снижением объема серого вещества и гиппокампа, а также с более выраженным расширением желудочков мозга. Сыр, напротив, связали с замедлением снижения этих показателей и ограничением роста поражений белого вещества.

Авторы отмечают, что такие исследования не позволяют точно определить, какой именно продукт вызвал изменения. На показатели могли повлиять другие привычки или особенности людей, которые чаще ели цельнозерновые продукты или сыр. Однако эти закономерности оказались достаточно заметными и требуют дальнейших исследований.