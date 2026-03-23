Диету MIND связали с замедлением старения мозга на 2,5 года
Ученые пришли к выводу, что соблюдение диеты MIND связано с более медленным уменьшением объема мозга. Этот эффект соответствует примерно 2,5 годам дополнительной «молодости» мозга за 12 лет исследования.
Диета MIND объединяет принципы средиземноморского питания и диеты DASH. В основу рациона входят листовая зелень, ягоды, орехи, рыба, птица, бобовые и оливковое масло. Под ограничения попадают красное мясо, сливочное масло, сладости и жареная пища.
Международная группа исследователей использовала данные проекта Framingham Heart Study. Участники регулярно заполняли опросники о питании и проходили МРТ-обследования. Средний возраст участников составил 61 год, средний период наблюдения превысил 12 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.
Ученые обратили внимание, что у людей, питание которых наиболее близко соответствовало диете MIND, замедлялась потеря серого вещества. С каждым улучшением рациона на три балла атрофия мозга замедлялась примерно на 20%. Это эквивалентно примерно 2,5 годам более медленного старения мозга за период исследования. Также более точное соблюдение диеты исследователи связали с более медленным расширением желудочков мозга. Этот эффект сопоставим примерно с дополнительным годом замедленного старения мозга.
Наиболее значимый эффект дали ягоды и птица. Исследователи заметили связь этих продуктов с более медленным расширением желудочков. Потребление птицы дополнительно ассоциировалось с более медленной потерей серого вещества. Потребление сладостей и жареной пищи, напротив, связали с ускоренным уменьшением гиппокампа. Эта область мозга играет ключевую роль в памяти и одной из первых страдает при болезни Альцгеймера.
Исследователи также обратили внимание на неожиданную закономерность. Цельнозерновые продукты часто считаются более здоровыми, но в этом исследовании они оказались связаны с немного более быстрым снижением объема серого вещества и гиппокампа, а также с более выраженным расширением желудочков мозга. Сыр, напротив, связали с замедлением снижения этих показателей и ограничением роста поражений белого вещества.
Авторы отмечают, что такие исследования не позволяют точно определить, какой именно продукт вызвал изменения. На показатели могли повлиять другие привычки или особенности людей, которые чаще ели цельнозерновые продукты или сыр. Однако эти закономерности оказались достаточно заметными и требуют дальнейших исследований.
Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.
Нанопластика становится все больше в диете среднего человека, но ученые ищут способы не дать ему переместиться из еды в организм навсегда. Оказалось, что источником защиты может стать квашеная капуста.
Масштабное 10-летнее исследование, проведенное учеными Института стоматологии имени Е.В. Боровского Сеченовского Университета, помогло найти способ значительно повысить успех дентальной имплантации. Ключом оказался системный контроль уровня витамина D в крови пациентов, готовящихся к этой процедуре, и коррекция его дефицита под наблюдением эндокринолога. Такой междисциплинарный подход позволяет достичь успеха в 97,4% случаев имплантации.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
20 марта Московскому авиационному институту исполняется 96 лет. За эти годы университет прошел большой путь становления, и во многом его развитие определяли люди, посвятившие себя науке и подготовке инженерных кадров. Один из таких — выдающийся ученый, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор технических наук, профессор Борис Семенович Зечихин. Более 70 лет его жизнь неразрывно связана с кафедрой 310 «Электроэнергетические, электромеханические и биотехнические системы» и НИО-310 МАИ. Научная и педагогическая работа Бориса Семеновича получила широкое признание в России и за рубежом, а его вклад в развитие электромеханических специальностей и подготовку инженерных кадров оказал существенное влияние на отечественную авиационную и электротехническую промышленность. Сегодня Борис Семенович продолжает свою работу, участвует в проектах по созданию электрических и гибридных силовых установок, передает опыт и знания молодым специалистам в рамках развития Передовой инженерной школы и всего МАИ в целом.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
