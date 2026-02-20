Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Американские компании представили прототип автономного ударного самолета Venom, созданный за 71 день
Американские компании в сфере оборонных технологий — Divergent Technologies и Mach Industries — в Лос-Анджелесе (США) представили новый прототип автономного ударного самолета.
Самолет под названием Venom прошел путь от концепта до готовности к первому полету всего за 71 день — примерно за десять недель. По словам разработчиков, столь сжатые сроки наглядно показывают, как цифровое производство и модульная инженерия способны сократить циклы разработки, которые традиционно занимают годы.
Прототип создан как демонстрационная летная платформа. Его задача — доказать, что оборонная техника может пройти путь от первоначального проектирования до рабочего прототипа значительно быстрее при использовании программно-управляемой инженерии и современных производственных систем.
Ключевую роль в создании Venom сыграла система Adaptive Production System (DAPS), разработанная компанией Divergent. Этот подход позволяет заменить сложные сборочные конструкции, состоящие из сотен отдельных компонентов, цельными структурами, изготовленными методом аддитивного производства.
Вместо того чтобы изготавливать крылья, секции фюзеляжа, обшивку и органы управления как отдельные многокомпонентные узлы, инженеры создавали крупные монолитные элементы. Это позволило сократить общее количество деталей и упростить производственные процессы. Меньше деталей — меньше крепежных элементов, потенциальных точек отказа и быстрее сборка.
По заявлению компаний, такой процесс существенно сжимает сроки производства при сохранении прочностных характеристик конструкции. Цель — вывести создание авиационной техники на темпы, сопоставимые с циклами разработки программного обеспечения.
Mach Industries отвечала за архитектуру системы и интеграцию авионики Venom. Самолет построен на основе модульной открытой архитектуры, что позволяет заменять или модернизировать отдельные компоненты без полной переработки всей платформы.
Компания использовала авионику и инструменты моделирования, основанные на уже апробированных технологических решениях. Инженеры проводили итерационные испытания в рамках единой среды моделирования и управления. Это позволило вести разработку аппаратной и программной частей одновременно, а не последовательно.
Такая модель параллельной инженерии сократила циклы валидации и уменьшила промежуток между первоначальным проектированием, тестированием, доработкой и первым полетом. По данным компаний, метод обеспечил оперативное устранение проблем и более быструю интеграцию автономных летных функций.
