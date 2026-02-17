Среди самцов зебровых амадин нашли нонконформистов

Эксперимент показал, что у некоторых самцов зебровых амадин есть устойчивые цветовые предпочтения: они строят гнезда только из волокон того или иного цвета. Причем эти птицы настолько упрямы, что ради любимого цвета готовы идти против социума.

Зебровые амадины (Taeniopygia guttata) — небольшие певчие птицы семейства вьюрковых ткачиков. Они очень социальны, гнездятся колониями в австралийской глубинке и строят сложные куполообразные гнезда. Строительством гнезд занимаются только самцы. В дикой природе это происходит, в зависимости от условий окружающей среды, один или несколько раз в год.

В лаборатории амадины строят гнезда круглый год из разноцветных джутовых бечевок, которые предоставляют им ученые. Специалисты по изучению когнитивных функций животных из Университета Альберты (Канада) обратили внимание на то, что отдельные самцы имеют устойчивые цветовые предпочтения: одни, к примеру, явно одержимы желтым цветом, другие — синим или розовым.

Исследователи задались вопросом: если самец предпочитает какой-то один цвет и попадает в социум, где большинство гнезд построены в другом цвете, будет ли он следовать большинству или останется при своем? Будет ли при этом иметь значение сила его первоначального предпочтения? Чтобы ответить на вопрос, ученые провели трехэтапный эксперимент, подробное описание которого привели в журнале PLOS One.

Сначала исследователи «измерили» силу цветовых предпочтений каждого самца. Птицам показывали пучки синих и желтых бечевок и записывали, как долго они взаимодействовали с каждым из них. На основе этих измерений не только определили, какой цвет предпочитает тот или иной самец, но и рассчитали, насколько сильно он его предпочитает. Некоторые птицы проводили рядом с синим либо желтым пучком 95% своего времени, другие делили это время в пропорции 60/40, а у остальных явных предпочтений не было.

Затем самцов, у которых заметили цветовые предпочтения, и их самок помещали в клетку, где четыре другие пары амадин высиживали яйца в гнездах. Условия были разные. Иногда все гнезда были построены из волокон предпочитаемого самцом цвета. В других случаях большинство либо все гнезда были построены из бечевок нелюбимого самцом цвета.

Самец мог наблюдать за этими гнездами и птицами, которые за ними ухаживали, в течение трех дней. Затем их с самкой возвращали в собственную клетку, предоставляли самцу материал обоих цветов и смотрели, как он поведет себя.

Выяснилось, что самцы со слабыми цветовыми предпочтениями чаще демонстрировали конформизм и подчинялись большинству: если большая часть гнезд была построена из волокон нелюбимого цвета, они переключались и использовали этот цвет сами.

А самцы с сильными цветовыми предпочтениями в основном сопротивлялись социальному влиянию. Они игнорировали большинство и строили гнездо из бечевок того цвета, который им нравился.

При этом все самцы явно обращали внимание на социальную информацию, то есть на тот цвет гнезд, который выбрали сородичи. Об этом свидетельствовало их поведение в начале строительства гнезда: когда большинство использовало нелюбимый цвет, самцы чаще всего сначала касались бечевок именно этого цвета. Но это далеко не всегда приводило к конформистскому поведению.

Таким образом, когда самец строил гнездо, в итоге решающее значение имел баланс между влиянием социальной среды и силой его изначальных убеждений. Чем сильнее были личные предпочтения, тем больше было шансов, что они возьмут верх и самец проявит нонконформизм.

В дальнейшем исследователи планируют выяснить, как на результаты строительства гнезд влияют предпочтения самок, которые отнюдь не пассивные наблюдатели. Они перебирают и перекладывают отобранный самцом материал и иногда даже выбрасывают его.

