Разработка лунного скафандра нового поколения NASA вышла на финишную прямую
В рамках подготовки к возвращению человека на Луну по программе «Артемида» разработка перспективного лунного скафандра приближается к завершающей стадии.
NASA совместно с коммерческим партнером Axiom Space успешно провели ключевой технический рубеж в создании системы внекорабельной деятельности AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit) — нового поколения лунной экипировки для работы на поверхности естественного спутника Земли.
Специалисты агентства и компании завершили комплексную проверку конструкции. В ходе оценки было подтверждено соответствие основных систем установленным требованиям: герметичности оболочки, эффективности жизнеобеспечения, подвижности суставных узлов и интеграции оборудования. Фактически это означает, что проект готов перейти от этапа проектирования к производству летных образцов и дальнейшим всесторонним испытаниям.
Новый скафандр создается с прицелом на значительно большую мобильность по сравнению с экипировкой эпохи программы «Аполон». Разработчики рассчитывают, что улучшенная эргономика позволит астронавтам свободнее передвигаться по лунной поверхности и выполнять сложные задачи по работе с инструментами и отборов геологических образцов.
Отдельное внимание уделено универсальности: AxEMU рассчитан на более широкий диапазон размеров и предусматривает расширенные возможности индивидуальной подгонки под антропометрические особенности членов экипажа. Это должно повысить комфорт и безопасность астронавтов во время продолжительных лунных экспедиций.
Таким образом, программа создания нового лунного скафандра вступает в решающую фазу — впереди изготовление полноценных образцов и их проверка в условиях, максимально приближенных к реальной работе на Луне.
Ученые Томского государственного университета изучили историческую память современного человека и его восприятие событий Гражданской войны в России (1917–1922 годы). Эксперимент проводился с применением айтрекинговых технологий: испытуемым нужно было просмотреть визуальные образы и символы на плакатах эпохи Гражданской войны. Выяснилось, что люди старшего возраста интуитивно в большей мере симпатизируют красным, образ Белого движения размыт в сознании людей, и до сих пор в обществе нет ясного и однозначного отношения к Белой армии.
Для большинства людей боль утраты близкого человека со временем стихает. Но примерно у одного из 20 скорбящих все происходит иначе. Годы идут, а тоска не ослабевает — она словно консервируется, не давая человеку двигаться дальше. Долгое время психиатры спорили: столь длительное горевание — особенность психики или болезнь? Австралийские ученые нашли ответ, заглянув в мозг таких людей.
История взаимодействия динозавров скрывает множество загадок о том, кто был хищником, а кто — жертвой. Ученые обнаружили череп эдмонтозавра, показавший, как он пал в схватке с тираннозавром рекс.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.
Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
