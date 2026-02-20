Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Разработка лунного скафандра нового поколения NASA вышла на финишную прямую

В рамках подготовки к возвращению человека на Луну по программе «Артемида» разработка перспективного лунного скафандра приближается к завершающей стадии.

Испытания лунного скафандра нового поколения / © NASA

NASA совместно с коммерческим партнером Axiom Space успешно провели ключевой технический рубеж в создании системы внекорабельной деятельности AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit) — нового поколения лунной экипировки для работы на поверхности естественного спутника Земли.

Специалисты агентства и компании завершили комплексную проверку конструкции. В ходе оценки было подтверждено соответствие основных систем установленным требованиям: герметичности оболочки, эффективности жизнеобеспечения, подвижности суставных узлов и интеграции оборудования. Фактически это означает, что проект готов перейти от этапа проектирования к производству летных образцов и дальнейшим всесторонним испытаниям.

Новый скафандр создается с прицелом на значительно большую мобильность по сравнению с экипировкой эпохи программы «Аполон». Разработчики рассчитывают, что улучшенная эргономика позволит астронавтам свободнее передвигаться по лунной поверхности и выполнять сложные задачи по работе с инструментами и отборов геологических образцов.

Отдельное внимание уделено универсальности: AxEMU рассчитан на более широкий диапазон размеров и предусматривает расширенные возможности индивидуальной подгонки под антропометрические особенности членов экипажа. Это должно повысить комфорт и безопасность астронавтов во время продолжительных лунных экспедиций.

Таким образом, программа создания нового лунного скафандра вступает в решающую фазу — впереди изготовление полноценных образцов и их проверка в условиях, максимально приближенных к реальной работе на Луне.