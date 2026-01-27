Астронавт NASA рассказала, что не так с новыми скафандрами для высадки на Луне

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Рубинс отметила, что при высадке на Луне астронавты столкнутся с тем, чего на МКС нет, «экстремальным физическим напряжением». «Когда мы высадимся на поверхность Луны, у людей сдвинется график сна. Они с трудом будут получать хотя бы немного сна [так было с астронавтами на Луне полвека назад — прим. ред.]. Им придется носить скафандры по 8-9 часов. Выходить в них наружу каждый день. Когда я работала в скафандрах на МКС, это было как пробежать марафон, и затем, когда ты еле живой, бежать еще один марафон».

Астронавт подчеркнула, что на МКС силы тяжести практически нет, а на Луне она составляет одну шестую от земной, то есть нагрузки существенно возрастут. Мнение Рубинс не единично. Майкл Барратт, астронавт NASA и врач, констатировал, что проблемы далеко выходят за рамки простой физической нагрузки. «Мы определенно сталкивались с травмами из-за скафандров, вызванными именно их конструкцией. От ссадин на коже до болей в суставах и — без шуток — ортопедических травм. Потенциально можно получить даже перелом. Выходы на поверхность Луны в тяжелом, нагруженном скафандре и с тяжелыми грузами, которые вы несете, либо с инструментами, при работе с которыми еще и возникает отдача, — это серьезная проблема».

Недавно Axiom представила ролик, где показала преимущества своих скафандров в сравнении с теми, которые использовали люди на Луне полвека назад. Рубинс признала некоторый прогресс, но разбавила его реализмом. По ее словам, эти скафандры хотя и лучше аполлоновских, но «вряд ли они очень уж хороши прямо сейчас. У них все еще много проблем с гибкостью. Нагнуться, чтобы поднять камень [при сборе образцов], все еще тяжело. Проблема в центре тяжести [который в скафандре смещен за спину]. Люди будут падать. Когда мы говорим, что эти костюмы неплохи, это потому, что предыдущие были просто ужасны».

Кэтлин Рубинс на МКС / © NASA

Лунные скафандры времен фон Брауна делали в спешке и с рядом неоптимальных конструкторских решений. Люди в них не могли даже полностью согнуть ноги, из-за чего передвигались либо медленно, либо мелкими прыжками. Геолог Харрисон Шмитт, в 1972 году прошедший в лунном скафандре на Селене 22 часа, обобщил свои впечатления от них так: «Их надо сделать вчетверо лучшими по подвижности — как минимум вчетверо лучше — и вдвое легче».

Еще в 2000 году он отметил, что продуктивность человека в скафандре той поры, «не сильно выше, чем десять процентов от земного уровня». Ученый добавил, что хотя человеческий мозг, глаза и руки превосходят любой автомат в сборе новой научной информации, в лунных условиях возможности рук в скафандре ограничены чрезвычайно.

Перчатки, по его словам, — одна из самых тяжелых проблем: чтобы что-то взять в них, надо прилагать усилия, резко повышая давление на кисти. Как уже писал Naked Science, это приводило к синякам под ногтями и их последующему отслаиванию. Шмитт сравнил работы в таком с сжиманием теннисного мяча ладонью по восемь часов подряд.

Ситуация с падением из-за непривычного центра тяжести в лунных скафандрах случался даже когда они были по 84 килограмма. Сколько весит новый лунный скафандр Axiom пока так и не сообщила, ограничившись информацией о том, что он тяжелее 135 килограмм / © NASA

Шмитт предлагал не только поменять конструкцию перчаток, но и резко уменьшить массу скафандров, перенеся часть запасов системы жизнеобеспечения на лунные автомобили. Астронавт на выезде мог бы периодически подходить к машине и заправлять свой скафандр газами от него.

Однако за последние полвека в США скафандры развивали в направлении, во многом противоположном предложенному астронавтами. Конструкция перчаток не изменилась радикально, и на МКС американские астронавты по-прежнему рискуют потерей ногтей после выхода в космос. Зато вес скафандров серьезно вырос: вместо 84 килограмм, как в эпоху фон Брауна, теперь американцы выходят в космос в скафандре весом в 145 килограмм, на 30 килограмм тяжелее, чем российский «Орлан», происходящий от советского лунного скафандра «Кречет».

Вдобавок американский скафандр использует существенно более низкое внутреннее давление. Из-за этого период адаптации человека к выходу в нем — не менее двух часов до и двух часов после работ снаружи. То есть ни быстро выйти при надобности, ни сделать два выхода в сутки в штатовских системах на практике нельзя. Российские аналоги, из-за более разумного внутреннего давления, требуют не менее получаса адаптации до выхода и после него.

Астронавт Дэйв Скотт вскоре после возвращения с Луны. На руке, которая держит микрофон, видны следы крови под ногтями — следствие работы в неудачных перчатках скафандра / © NASA

Рубинс напомнила, что скафандр Axiom имеет и явные преимущества. У их нынешних аналогов в США нет размерной сетки, их «подгоняют», но полной подгонки не получается. «Как женщина, я никогда не имела скафандра, подходящего мне по размерам. Они всегда были гигантскими. Когда я что-то в них делала, то физически падала внутри костюма и хлопалась о его стенки грудью или спиной. С новым лунным скафандром [Рубинс участвовала в его испытаниях] этого не было, он мне подходил, с ним синяков у астронавтов должно быть меньше».

Баратт остановился на другой проблеме первых лунных скафандров: их непригодности к регулярному использованию. Каждый выход в 1960-70-х приводил к тому, что скафандр покрывала лунная пыль. Когда ее стирали со стекла шлемов, то на поверхности оставались царапины, снижающие видимость. После трех выходов она падала до весьма умеренного уровня — четвертый выход был крайне сомнительной идеей. Ранее мы писали о том, что та же пыль на застежках (куда он попадала уже внутри корабля) вела и к постепенно растущей потере воздуха скафандрами.

Рубинс продолжила: «Я занимаюсь кроссфитом, триатлоном и бегаю марафоны. Но когда выхожу из тренировки в бассейне NASA в лунном скафандре, то просто хочу домой и поспать. Абсолютно выдохшаяся. Это настолько экстремальное физическое состояние, которого на МКС нет». Причина снова в том, что пожелания астронавтов полувековой давности так и не были учтены. К высадке на Луне в 2028 году у NASA не готов лунный автомобиль, так что разработчики скафандров не могли перенести на него часть запасов системы жизнеобеспечения скафандров.

Мы уже рассказывали, что российский «Орлан» существенно легче нового американского лунного скафандра, у него удачные перчатки, в которых не слезают ногти, и в целом лучше конструкция. На его базе ранее начата проработка и лунного варианта. Однако у России нет техники для полета на Луну, и ясно, что по политическим соображениям ее туда не позовут. Нужная техника есть у США, но с их скафандром первые лунные миссии точно не будут простыми.

