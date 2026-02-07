Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай вступит в гонку по созданию космических дата-центров

Китай присоединится к стремительно разворачивающейся гонке по выводу центров обработки данных в космос.

Старт китайской ракеты «Чанчжэн-8А» / © CASC

Государственная телекомпания China Global Television Network (CGTN) сообщила, что ключевая китайская аэрокосмическая корпорация — находящаяся в государственной собственности China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) — займется разработкой космических дата-центров в рамках нового пятилетнего плана, направленного на дальнейшее расширение присутствия страны в космосе.

Помимо дата-центров, пятилетняя программа предусматривает развитие добычи космических ресурсов. В документе также упоминаются мониторинг космического мусора и выход на рынок космического туризма.

Раздел плана, посвященный вычислительной инфраструктуре, ориентирован на создание «интегрированной архитектуры космической системы, объединяющей облачные, периферийные и терминальные технологии». В CASC отметили, что такой подход позволит обеспечивать вычислительные мощности, хранение данных и их передачу непосредственно из космоса.

Эти новости появляются на фоне того, что американские компании также активно работают над запуском дата-центров на орбиту. Причина — рост стоимости и ограниченность наземных энергетических ресурсов в ряде регионов мира. Во многом это связано с быстрым увеличением числа дата-центров, обслуживающих массивные информационные системы, лежащие в основе искусственного интеллекта.

Так, компания SpaceX Илона Маска планирует запуск космических дата-центров, которые на первом этапе будут представлять собой модифицированные версии спутников широкополосной сети Starlink.

Базирующаяся в Хьюстоне компания Axiom Space уже в прошлом году вывела на орбиту первые компоненты собственного космического дата-центра, а Google изучает возможность запуска орбитальной инфраструктуры для поддержки своих ИИ-систем.

Интерес технологических гигантов к размещению дата-центров на орбите объясняется усиливающейся конкуренцией за ключевые ресурсы на Земле — прежде всего за энергию и земельные участки. В космосе, как предполагается, солнечная энергия доступна в изобилии, равно как и свободное «пространство».