Китай вступит в гонку по созданию космических дата-центров
Китай присоединится к стремительно разворачивающейся гонке по выводу центров обработки данных в космос.
Государственная телекомпания China Global Television Network (CGTN) сообщила, что ключевая китайская аэрокосмическая корпорация — находящаяся в государственной собственности China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) — займется разработкой космических дата-центров в рамках нового пятилетнего плана, направленного на дальнейшее расширение присутствия страны в космосе.
Помимо дата-центров, пятилетняя программа предусматривает развитие добычи космических ресурсов. В документе также упоминаются мониторинг космического мусора и выход на рынок космического туризма.
Раздел плана, посвященный вычислительной инфраструктуре, ориентирован на создание «интегрированной архитектуры космической системы, объединяющей облачные, периферийные и терминальные технологии». В CASC отметили, что такой подход позволит обеспечивать вычислительные мощности, хранение данных и их передачу непосредственно из космоса.
Эти новости появляются на фоне того, что американские компании также активно работают над запуском дата-центров на орбиту. Причина — рост стоимости и ограниченность наземных энергетических ресурсов в ряде регионов мира. Во многом это связано с быстрым увеличением числа дата-центров, обслуживающих массивные информационные системы, лежащие в основе искусственного интеллекта.
Так, компания SpaceX Илона Маска планирует запуск космических дата-центров, которые на первом этапе будут представлять собой модифицированные версии спутников широкополосной сети Starlink.
Базирующаяся в Хьюстоне компания Axiom Space уже в прошлом году вывела на орбиту первые компоненты собственного космического дата-центра, а Google изучает возможность запуска орбитальной инфраструктуры для поддержки своих ИИ-систем.
Интерес технологических гигантов к размещению дата-центров на орбите объясняется усиливающейся конкуренцией за ключевые ресурсы на Земле — прежде всего за энергию и земельные участки. В космосе, как предполагается, солнечная энергия доступна в изобилии, равно как и свободное «пространство».
Когнитивные психологи доказали, что человекообразные обезьяны способны понимать концепт «понарошку». Бонобо Канзи, владевший языком символов, успешно отслеживал перемещения невидимого сока и воображаемого винограда. Это открытие опровергает теорию о том, что способность к фантазии — уникальная черта человека.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Физики экспериментально доказали, что частицы вещества при рождении сохраняют квантовую запутанность виртуальных предшественников. Пары лямбда-гиперонов и антилямбд появлялись на свет с синхронизированными спинами, которые они унаследовали от энергетических флуктуаций пустоты. Закономерность объяснила, как материя переходит из скрытого квантового состояния в физический мир, раскрыв еще один ключ к природе возникновения массы.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
