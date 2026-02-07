  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
7 февраля, 08:57
Рейтинг: +1121
Посты: 2561

Китай вступит в гонку по созданию космических дата-центров

Китай присоединится к стремительно разворачивающейся гонке по выводу центров обработки данных в космос. 

Сообщество
# ИИ
# Китай
# спутники
# технологии
Старт китайской ракеты «Чанчжэн-8А» / © CASC
Старт китайской ракеты «Чанчжэн-8А» / © CASC

Государственная телекомпания China Global Television Network (CGTN) сообщила, что ключевая китайская аэрокосмическая корпорация — находящаяся в государственной собственности China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) — займется разработкой космических дата-центров в рамках нового пятилетнего плана, направленного на дальнейшее расширение присутствия страны в космосе.

Помимо дата-центров, пятилетняя программа предусматривает развитие добычи космических ресурсов. В документе также упоминаются мониторинг космического мусора и выход на рынок космического туризма.

Раздел плана, посвященный вычислительной инфраструктуре, ориентирован на создание «интегрированной архитектуры космической системы, объединяющей облачные, периферийные и терминальные технологии». В CASC отметили, что такой подход позволит обеспечивать вычислительные мощности, хранение данных и их передачу непосредственно из космоса.

Эти новости появляются на фоне того, что американские компании также активно работают над запуском дата-центров на орбиту. Причина — рост стоимости и ограниченность наземных энергетических ресурсов в ряде регионов мира. Во многом это связано с быстрым увеличением числа дата-центров, обслуживающих массивные информационные системы, лежащие в основе искусственного интеллекта.

Так, компания SpaceX Илона Маска планирует запуск космических дата-центров, которые на первом этапе будут представлять собой модифицированные версии спутников широкополосной сети Starlink.

Базирующаяся в Хьюстоне компания Axiom Space уже в прошлом году вывела на орбиту первые компоненты собственного космического дата-центра, а Google изучает возможность запуска орбитальной инфраструктуры для поддержки своих ИИ-систем.

Интерес технологических гигантов к размещению дата-центров на орбите объясняется усиливающейся конкуренцией за ключевые ресурсы на Земле — прежде всего за энергию и земельные участки. В космосе, как предполагается, солнечная энергия доступна в изобилии, равно как и свободное «пространство». 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Фев
Бесплатно
Через тернии к сверхновым
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
07 Фев
1400
Существуют ли разумные животные?
Medio Modo
Москва
Лекция
07 Фев
Бесплатно
Полет двуглавого орла. Какие дары Русь получила от Византии?
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
07 Фев
Бесплатно
Геология как Data Science: когда месторождение становится набором данных
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
07 Фев
Бесплатно
Электрический ток на службе органической химии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
07 Фев
Бесплатно
Астрофизика
Музей криптографии
Москва
Лекция
07 Фев
1500
Нейропрорывы 2025
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
07 Фев
Бесплатно
Железяки в космосе. Российские аппараты
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
07 Фев
1400
Живые ископаемые
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 февраля, 07:00
Максим Абдулаев

Бонобо Канзи отличил вымышленные предметы от настоящих

Когнитивные психологи доказали, что человекообразные обезьяны способны понимать концепт «понарошку». Бонобо Канзи, владевший языком символов, успешно отслеживал перемещения невидимого сока и воображаемого винограда. Это открытие опровергает теорию о том, что способность к фантазии — уникальная черта человека.

Психология
# бонобо
# воображение
# зоопсихология
# приматология
# этология
6 февраля, 10:11
Александр Березин

Борьба с озоновыми дырами стала основным новым источником «вечных химикатов» в атмосфере

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Химия
# вечные химикаты
# ПФАС
# фреоны
6 февраля, 13:18
Илья Гриднев

Эксперимент показал, как материя рождается из квантового вакуума

Физики экспериментально доказали, что частицы вещества при рождении сохраняют квантовую запутанность виртуальных предшественников. Пары лямбда-гиперонов и антилямбд появлялись на свет с синхронизированными спинами, которые они унаследовали от энергетических флуктуаций пустоты. Закономерность объяснила, как материя переходит из скрытого квантового состояния в физический мир, раскрыв еще один ключ к природе возникновения массы.

Физика
# кварки
# материя
# энергия вакуума
2 февраля, 12:56
Илья Гриднев

Королевские кобры в Индии регулярно уезжали не туда на поезде

Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.

Биология
# змеи
# миграция
# поезда
2 февраля, 08:40
Любовь С.

Первая «сфотографированная» черная дыра оказалась источником мощного джета

Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.

Астрономия
# аккреционный диск
# джет
# М87
# релятивистский джет
# сверхмассивная черная
# Телескоп горизонта событий
2 февраля, 15:19
РТУ МИРЭА

Физик объяснил, в чем опасность «ватрушки» для катания на льду, и призвал отказаться от нее

Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.

РТУ МИРЭА
# отдых
# отдых на природе
# потенциальная опасность
# скорость
# спорт
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Физики изучили способность жидкости переходить в стеклообразное состояние под действием давления

    6 февраля, 16:36

  2. Астрофизики попытались «закрыть» черную дыру в центре нашей Галактики с помощью темной материи

    6 февраля, 16:16

  3. У человека нашли генетическую адаптацию к ожогам

    6 февраля, 15:54

  4. Саратовский врач предупредила россиян о рисках холодовой аллергии

    6 февраля, 15:36
Выбор редакции

Ядерные технологии: не только электростанции

2 февраля, 12:59

Последние комментарии

Vadim Orlovsky
7 минут назад
А где остальные кости слона? Или он просто ее обронил во время сражения и дальше пошел?

В Испании нашли кость боевого слона из армии Ганнибала

Геннадий Иванов
12 минут назад
Прально, а России нах... ничего не нужно....у РФ есть Сколково))))

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Dude Postal
54 минуты назад
А потом новость что этот корабль упал на планету 4546

Ракетоплан Mk-II Aurora впервые выполнил сверхзвуковой полет

Konstantin Platonov
1 час назад
Теперь самое трудное: нужно убедить бабочку делать в невесомости упражнения, необходимости которых она не ощущает. Или ощущает?

Китайские исследователи впервые добились полноценного развития бабочки в условиях орбитального полета

Luke Carlos
1 час назад
Where's Tajikistan?

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Дмитрий Никифоров
1 час назад
Ага, ага. И банки у них все категории ААА, только по ом в трубу вылетают.

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Gwyneth Magnus
1 час назад
Онлайн-игра https://poly-track.io сочетает в себе аркадный дух и элементы, требующие высокого мастерства. Каждый поворот, каждое ускорение определяют время

Астрофотограф запечатлел туманность пламенеющей звезды в глубинах космоса

Pavel Belov
2 часа назад
Семен, если под "вашей страной", вы имеете в виду Россию, то 11 место вполне ожидаемо и примерно соответствует позиции России по ВВП. Чего в нём

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Иван Факов
3 часа назад
Татьяна, а США заточенные под частные структуры видимо позади. Попробуйте использовать больше капса - я вижу как минимум ещё 5 слов в вашем

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Hao Jiang
3 часа назад
It is Slice Masternot only easy to read bu also make the conten more rich and https://play-retro-bowl.com interesting.

Самые интересные космические запуски и миссии 2026 года

Hao Jiang
3 часа назад
The combination of text and https://geometry-dash.cc/ pictures complements each other.

Самые интересные космические запуски и миссии 2026 года

Hao Jiang
3 часа назад
It is not only easy to read but also https://buildnow-gg.org makes the content more rich and interesting.

Самые интересные космические запуски и миссии 2026 года

Hao Jiang
3 часа назад
It's obvious that the blogger https://play-level-devil.com/ has spent a lot of thought on details.

Самые интересные космические запуски и миссии 2026 года

Hao Jiang
3 часа назад
The language style is relaxed and https://1v1-lol.cc/

Самые интересные космические запуски и миссии 2026 года

Hao Jiang
3 часа назад
I was bummed when I initially missed the https://planet-clicker.co event,

Самые интересные космические запуски и миссии 2026 года

Haney Mitchell
3 часа назад
Леденец с костной проводимостью звучит как эксперимент ради эксперимента, а вот цифровые двойники и домашние роботы уже заставляют задуматься о

Самые странные разработки на выставке CES 2026

Haney Mitchell
4 часа назад
Очень интересная и хорошо структурированная статья. Особенно впечатляет, насколько высокий уровень инженерного мышления и организации был у

Загадки архитектуры прошлого: семь сооружений, чьи технологии и причины возведения вызывают споры

MUZAMMIL IJAZ
5 часов назад
Six Game is one of the most searched real earning apps in Pakistan, attracting thousands of users daily who want to earn PKR through online casino-style games. With features like fast withdrawals, multiple game categories, daily bonuses, and EasyPaisa/JazzCash support,

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Natan Mishelson
7 часов назад
Ху...та на постном масле эти ваши британские рейтинги...

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Alexander Kedrov
9 часов назад
И прикольно

Эксперимент показал, как материя рождается из квантового вакуума

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно