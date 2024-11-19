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Ракетоплан Mk-II Aurora впервые выполнил сверхзвуковой полет

Космическая транспортная компания Dawn Aerospace из Новой Зеландии сообщила, что ее беспилотный самолет с ракетным двигателем Mk-II Aurora установил новый рекорд во время последних испытаний.

Вид с камеры ракетоплана Mk-II Aurora на высоте более 25 километров / © Dawn Aerospace

Беспилотный экспериментальный самолет Mk-II Aurora с размахом крыльев четыре метра 12 ноября 2024 года поднялся на высоту 25 150 метров и достиг скорости 1347 километров в час. Таким образом ракетоплан совершил свой первый сверхзвуковой полет.

© Dawn Aerospace

Ранее представители Dawn Aerospace заявили, что к концу 2025 года их самолет станет первым летательным аппаратом, который будет поднимется выше линии Кармана (100 километров) дважды за день.